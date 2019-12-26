الحكومة: مسلة فرعونية و4 كباش تزين ميدان التحرير

٢٦ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٢:١١ م

ميدان التحرير - صورة أرشيفية

قام الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عقب انتهاء اجتماع مجلس الوزراء، اليوم الخميس، بجولة تفقدية إلى ميدان التحرير لتفقد أعمال تطوير الميدان، يرافقه وزراء الآثار والسياحة، والتنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومحافظ القاهرة. وخلال الجولة، استمع رئيس الوزراء إلى موقف أعمال التطوير التي يجري العمل عليها خلال الفترة الحالية، والتي تنفذها شركة المقاولون العرب، حيث بدأ العمل فعليا في أعمال زراعة النخيل وأشجار الزيتون في المنطقة المحيطة بالميدان، وإزالة اللافتات التى تحجب واجهات العمارات ذات الطراز العمرانى المتميز.

كما بدأ تجهيز "صينية" الميدان ، تمهيدا لنقل المسلة الفرعونية لتزين صينية الميدان، فضلا عن دهان واجهات المحلات والعمارات لكى يكون هناك تناسق للمنطقة التاريخية، وسيضم الميدان أيضا نافورة وأعمالا مائية وإضاءات، كما تفقد رئيس الوزراء أيضا أعمال التطوير والتجميل أعلى جراج التحرير.ووجه رئيس الوزراء بوضع برنامج