مورينيو يبكي قبل لقاء توتنهام وبرايتون لهذا السبب

تحرير:محمد جمال ٢٦ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٤٠ م

مورينيو

أجهش جوزيه مورينيو، المدير الفني لفريق توتنهام، بالبكاء بسبب وفاة كلبه (ليا). وكان مورينيو يتحدث قبل مواجهة فريقه مع برايتون بالجولة الـ19 من عمر بطولة الدوري الإنجليزي (البوكسينج داي)، قائلا: "لم نستطع الاحتفال بالكريسماس، كان يومًا سيئًا للغاية، كلبي وكلب العائلة توفي". واختتم مورينيو عن الحدث: "لكن علينا المضي قدمًا". كما تطرق مورينيو إلى الحديث عن توتنهام، قائلا: "سنحاول التعامل مع كل ما يحدث بسوق الانتقالات، لو رحل أي لاعب سنتأقلم مع هذا الموقف بشكل طبيعي، ولكن لن نصبح ملوكًا للانتقالات نتصارع مع الأندية الكبرى لضم أهم اللاعبين".

وتابع: "هناك بعض الأندية الأخرى أكثر جاهزية منا لإنفاق الأموال بشكل كثيف للتعاقد مع صفوة النجوم، أما نحن فسنتعامل مع الأمور بطريقة ذكية وخلاقة". واستكمل: "نحتاج لبعض الوقت للوصول للمستوى الذي نسعى له، ليس خلال أيام قليلة، ولكن ربما في شهر يناير أو فبراير". يذكر أن صانع الألعاب الدنماركي كريستيان إريكسن