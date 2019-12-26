رياضة

مورينيو يبكي قبل لقاء توتنهام وبرايتون لهذا السبب

تحرير:محمد جمال ٢٦ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٤٠ م
مورينيو
مورينيو
أجهش جوزيه مورينيو، المدير الفني لفريق توتنهام، بالبكاء بسبب وفاة كلبه (ليا). وكان مورينيو يتحدث قبل مواجهة فريقه مع برايتون بالجولة الـ19 من عمر بطولة الدوري الإنجليزي (البوكسينج داي)، قائلا: "لم نستطع الاحتفال بالكريسماس، كان يومًا سيئًا للغاية، كلبي وكلب العائلة توفي". واختتم مورينيو عن الحدث: "لكن علينا المضي قدمًا". كما تطرق مورينيو إلى الحديث عن توتنهام، قائلا: "سنحاول التعامل مع كل ما يحدث بسوق الانتقالات، لو رحل أي لاعب سنتأقلم مع هذا الموقف بشكل طبيعي، ولكن لن نصبح ملوكًا للانتقالات نتصارع مع الأندية الكبرى لضم أهم اللاعبين".
وتابع: "هناك بعض الأندية الأخرى أكثر جاهزية منا لإنفاق الأموال بشكل كثيف للتعاقد مع صفوة النجوم، أما نحن فسنتعامل مع الأمور بطريقة ذكية وخلاقة". واستكمل: "نحتاج لبعض الوقت للوصول للمستوى الذي نسعى له، ليس خلال أيام قليلة، ولكن ربما في شهر يناير أو فبراير". يذكر أن صانع الألعاب الدنماركي كريستيان إريكسن
اقرأ المزيد
مران الزمالك 1

مران الزمالك.. تدريبات بدنية للحراس واستغلال الفرص

بدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريباته الجماعية اليوم الخميس، على ملعب استاد ليفي موانا ياسا بمدينة ندولا الزامبية، استعدادًا لمواجهة نظيره زيسكو يوم السبت المقبل، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من دور المجموعات لمنافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا، وبدأ المران بجلسة بين المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون واللاعبين، طالبهم فيها بالتركيز في المباراة المقبلة، وعدم النظر إلى أي أمور أخرى. وقام كارتيرون بمتابعة فترة الإحماء التي تسبق التدريبات الجماعية، حيث قام اللاعبون بالجري حول الملعب، ثم القيام ببعض التمارين البدنية لمدة ربع ساعة.
سباحة الاهلي

سباحة الأهلي تتوج بدرع بطولة الجمهورية

اختتم النادي الأهلي عام 2019، بالفوز ببطولة الجمهورية لسباحة المياه المفتوحة بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 20 إلى 25 شهر ديسمبر الجاري، بنادي الرياضات المائية بمشاركة 16 نادٍ للمراحل العمرية «الدرجة الأولى رجال وسيدات، و2000 و2001 و2002 و2003 و2004 و2005». وشارك في البطولة كل من النادي الأهلي، والزمالك والشمس والغابة والصيد وطنطا والمعادي وجزيرة الورد بالمنصورة، ونادي البنك الأهلي والتوفيقية عن سباقات "5 كيلو- 10 كيلو عمومي، و5 كيلو مرحلة سنية.
محمد-الننى-ارسنال (4)

تقارير تركية تؤكد اقتراب انتقال النني لميلان

كشفت تقارير تركية، اليوم الخميس، اقتراب الدولي المصري محمد النني لاعب آرسنال المعار إلى فريق بشكتاش التركي من الانضمام إلى ميلان الإيطالي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقرر لها في يناير المقبل. وذكرت شبكة TRT التركية، أن محمد النني أصبح قريبًا من الانتقال إلى العملاق الإيطالي خلال الميركاتو الشتوي. وانتقل النني إلى بشكتاش التركي على سبيل الإعارة من آرسنال، كما يحق للفريق التركي شراء الدولي المصري نهائيًّا مقابل 18 مليون يورو، كما ينص بند التعاقد.
اقرأ المزيد من الأخبار
سون

الاتحاد الإنجليزي يرفض استئناف توتنهام على طرد سون

كشفت تقارير إنجليزية، اليوم الثلاثاء، أن الاتحاد الإنجليزي رفض الاستئناف الذي تقدم توتنهام على طرد سون هيونج مين لاعب السبيرس. ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" أن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، أكد طرد سون بعد فشل الاستئناف عليه. تم طرد الكوري الجنوبي في الشوط الثاني من المباراة التي خسرها يوم الأحد الماضي، أمام تشيلسي 2- 0 على استاد توتنهام هوتسبر عندما أظهر الـ"فار" وهو يركل في أنطونيو روديجر لاعب البلوز. وحقق فريق تشيلسي الفوز على نظيره توتنهام بنتيجة 2- 0 في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب الأخير ضمن لقاءات الجولة الـ18 من الدوري الإنجليزي.
لامبارد‎ (2)

لامبارد بعد إدعاء مورينيو: لا أحاول تقليد أي شخص

حقق تشيلسي انتصار ثمين أمس الأحد، بالتغلب على توتنهام بهدفين دون رد في الدوري الإنجليزي، في مباراة شهدت تفوق فرانك لامبارد على مدربه السابق جوزيه مورينيو، وفوجئ توتنهام بالخطة التي لجأ إليها الفريق الزائر بالاعتماد على ثلاثة مدافعين وعودة الظهير الأيسر ماركوس ألونسو ليضيف إلى الخطورة الهجومية، وقال مورينيو إن لامبارد لجأ لوجود ثلاثة مدافعين وهو الأسلوب المألوف للفريق تحت قيادة المدرب السابق أنطونيو كونتي عندما نال اللقب في موسم 2016-2017، وأضاف مورينيو "تشيلسي لعب بالأسلوب الذي يشعر براحة معه وهو أسلوب استخدمه قبل عامين مع أنطونيو كونتي".
فرانك-لامبارد

لامبارد يعلق على مواجهة جوزيه مورينيو في البريميرليج

تحدث فرانك لامبارد المدير الفني لفريق تشيلسي، عن المواجهة القادمة للبلوز، أمام توتنهام بقيادة جوزيه مورينيو المدير الفني، وقال: "توتنهام قضى سنوات رائعة مع ماوريسيو بوكيتينو، الأمر الذي جعلهم أكثر قوة ويمثلون تحديًا كبيرًا لكل الفرق التي واجهتهم من قبل"، مضيفا: "كان لدينا بعض الأوقات من الراحة خلال الأسبوع الماضي، لم يكن هناك أي مواجهات في الكأس في منتصف الأسبوع، لقد تدربنا كثيرًا بدلًا من الحديث عن قلة الإمكانيات، وأعتقد أننا رأينا نتاج هذا العمل وهو ما يجعلنا مستعدين لبذل المزيد".
جوزيه مورينيو (7)

مورينيو عن تمديد عقد كلوب: أخبار سارة للجميع

تحدث جوزيه مورينيو، المدير الفني لنادي توتنهام، عن تجديد يورجن كلوب لعقده مع ليفربول مشيرًا إلى أن امتلاك مديرين فنيين مثل كلوب في الدوري الإنجليزي هو أمر سار، وقال مورينيو في المؤتمر التحضيري لمباراة ولفرهامبتون: "توقيع كلوب لعقد جديد مع ليفربول يعني أنهم سعداء، فلو لم يكونوا كذلك لما منحوا كلوب عقدًا جديدًا، أخبار سارة لجمهور الريدز واللاعبين وكذلك لبريميرليج الذي يرغب دائمًا في امتلاك الأفضل". وعن داني روز لاعب الفريق قال: "لست قلقًا بشأن عقده، لديه نحو 18 شهرًا متبقية، لو أنّ عقده سينتهي في يونيو أو يوليو المقبل لكان الأمر مقلقًا".
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]