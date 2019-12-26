الآثار: افتتاح هرم زوسر بسقارة بعد ترميمه في 2020

٢٦ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٤١ م

هرم زوسر - صورة أرشيفية

قال الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إنه سيتم افتتاح هرم زوسر بمنطقة سقارة الأثرية في الربع الأول من عام 2020، وذلك في إطار خطة وزارة السياحة والآثار للحفاظ على المواقع الأثرية والنهوض بخدمات الزائرين بها، جاء ذلك خلال جولته التفقدية، اليوم الخميس، للاطلاع على اللمسات النهائية لأعمال تطوير مسارات الزيارة المؤدية للهرم والممرات الداخلية المؤدية لبئر الدفن وأعمال ترميم التابوت الحجري، بالإضافة إلى أعمال الترميم الدقيق للحوائط، تمهيدا لافتتاحه.

وأضاف وزيري: "أن هذا المشروع يعد من أهم مشروعات الترميم التي تنفذها الوزارة، حيث إن هرم زوسر هو أقدم بناء حجري في العالم، وبدأ مشروع ترميمه عام 2006، ثم توقفت الأعمال عام 2011 وتم استئنافها نهاية عام 2013". من جهته، ذكر وعد أبو العلا رئيس قطاع المشروعات، أن أعمال الترميم شملت الواجهات الخارجية للهرم