«اورنچ مصر» ترعى أحدث أفلام النجم تامر حسني «الفلوس»

تحرير:التحرير ٢٦ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٤٨ م

الفلوس

في إطار حرصها على رعاية الفن والثقافة ودعم الإبداع في مصر، قامت اورنچ مصر برعاية أحدث أفلام النجم الكبير تامر حسني "الفلوس"، يوم الاربعاء 24 ديسمبر الجاري بمول مصر، وسط حضور عدد كبير من مسئولي الشركة والفنانين والمبدعين وممثلي الصحافة والإعلام.وتأتي رعاية اورنچ مصر الحصرية للفيلم في ظل اهتمامها ومساندتها للأعمال التي تحظى بشغف واهتمام الجمهور المصري الذي يترقب بلهفة صدور هذا الفيلم منذ عدة أشهر. فيلم "الفلوس" هو ثاني التجارب السينمائية للمخرج اللبناني سعيد الماروق في مصر.

ويحظى بمشاركة العديد من نجوم الصف الأول في مقدمتهم الفنانة زينة والفنان خالد الصاوي، والممثلة التونسية عائشة بن أحمد، ومحمد سلام، كما يحظى الفيلم بضيوف شرف من العيار الثقيل وهما السوبر ستار أحمد السقا والنجمة مي عز الدين، والفيلم الذي تدور أحداثه في إطار من الكوميديا والمغامرات، من تأليف محمد عبد ‏المعطي،