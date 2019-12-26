«اورنچ مصر» ترعى أحدث أفلام النجم تامر حسني «الفلوس»
تحرير:التحرير
٢٦ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٤٨ م
الفلوس
في إطار حرصها على رعاية الفن والثقافة ودعم الإبداع في مصر، قامت اورنچ مصر برعاية أحدث أفلام النجم الكبير تامر حسني "الفلوس"، يوم الاربعاء 24 ديسمبر الجاري بمول مصر، وسط حضور عدد كبير من مسئولي الشركة والفنانين والمبدعين وممثلي الصحافة والإعلام.وتأتي رعاية اورنچ مصر الحصرية للفيلم في ظل اهتمامها ومساندتها للأعمال التي تحظى بشغف واهتمام الجمهور المصري الذي يترقب بلهفة صدور هذا الفيلم منذ عدة أشهر.
فيلم "الفلوس" هو ثاني التجارب السينمائية للمخرج اللبناني سعيد الماروق في مصر.
ويحظى بمشاركة العديد من نجوم الصف الأول في مقدمتهم الفنانة زينة والفنان خالد الصاوي، والممثلة التونسية عائشة بن أحمد، ومحمد سلام، كما يحظى الفيلم بضيوف شرف من العيار الثقيل وهما السوبر ستار أحمد السقا والنجمة مي عز الدين، والفيلم الذي تدور أحداثه في إطار من الكوميديا والمغامرات، من تأليف محمد عبد المعطي،
ويحظى بمشاركة العديد من نجوم الصف الأول في مقدمتهم الفنانة زينة والفنان خالد الصاوي، والممثلة التونسية عائشة بن أحمد، ومحمد سلام، كما يحظى الفيلم بضيوف شرف من العيار الثقيل وهما السوبر ستار أحمد السقا والنجمة مي عز الدين، والفيلم الذي تدور أحداثه في إطار من الكوميديا والمغامرات، من تأليف محمد عبد المعطي، وتقوم بتسويقه شركة ماد سولوشن MAD Solutions.
وقد قامت اورنچ مؤخراً بإطلاق خدمة "الشاشة" المعلوماتية الترفيهية بالتعاون مع شركة "فيكتوري لينك" لتلبية حاجات عملائها وتوفير منصة خاصة لتغطية وعرض أحدث مستجدات السينما.
وتزود خدمة "الشاشة" عملاء اورنچ بأحدث المعلومات عن أفضل الأفلام وأخبار الممثلين بالإضافة إلى كشف تفاصيل الأفلام قبل عرضها وكواليس كل فيلم.
كما توفر خدمة "الشاشة" مميزات إخبارية خاصة تتضمن تغطية الفعاليات والمهرجانات السينمائية الكبرى.وفي ظل حرصها على توفير أكبر قدر من المميزات في خدماتها، ستتيح اورنچ مصر من خلال خدمة "الشاشة" الفرصة للعملاء من أجل حضور العروض الأولى للأفلام الجديدة.
ويمكن لعملاء اورنچ مصر الاشتراك في الخدمة الجديدة عن طريق الاتصال بكود رقم #91#.