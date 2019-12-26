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«اورنچ مصر» ترعى أحدث أفلام النجم تامر حسني «الفلوس»

تحرير:التحرير ٢٦ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٤٨ م
الفلوس
الفلوس
في إطار حرصها على رعاية الفن والثقافة ودعم الإبداع في مصر، قامت اورنچ مصر برعاية أحدث أفلام النجم الكبير تامر حسني "الفلوس"، يوم الاربعاء 24 ديسمبر الجاري بمول مصر، وسط حضور عدد كبير من مسئولي الشركة والفنانين والمبدعين وممثلي الصحافة والإعلام.وتأتي رعاية اورنچ مصر الحصرية للفيلم في ظل اهتمامها ومساندتها للأعمال التي تحظى بشغف واهتمام الجمهور المصري الذي يترقب بلهفة صدور هذا الفيلم منذ عدة أشهر. فيلم "الفلوس" هو ثاني التجارب السينمائية للمخرج اللبناني سعيد الماروق في مصر.
ويحظى بمشاركة العديد من نجوم الصف الأول في مقدمتهم الفنانة زينة والفنان خالد الصاوي، والممثلة التونسية عائشة بن أحمد، ومحمد سلام، كما يحظى الفيلم بضيوف شرف من العيار الثقيل وهما السوبر ستار أحمد السقا والنجمة مي عز الدين، والفيلم الذي تدور أحداثه في إطار من الكوميديا والمغامرات، من تأليف محمد عبد ‏المعطي،
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رامي إمام يكشف كواليس صورة عمرها 38 سنة

انتشرت صورة قديمة تجمع بين الزعيم عادل إمام، ووالده، والمخرج رامي إمام، عبر منصات التواصل الاجتماعي، دفعت المخرج رامي إمام للكشف عن كواليس تلك الصورة ليعيد نشرها على حسابه على إنستجرام وإستعادة ذكرياته مع جده الراحل، وتفاصيل حول ذكرياتهما الخاصة للزعيم وابنه مع جده الراحل، تنشر لأول مرة، إذ كتب رامي قائلًا: «الصورة دي اتبعتتلي من حضراتكم كتير جدا الفترة إللي فاتت.. و الحقيقة رجعتني حوالي 38 سنة لورا.. دي مش مجرد صورة بالنسبة لي.. دي من أحب الصور لي.. مش لأن فيها 3 أجيال بيتصوروا.. لا».
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طرح الأفيش الرسمي لـ«فيلم رأس السنة»

طرحت الشركة المنتجة لفيلم "رأس السنة" الأفيش الرسمي للعمل، والمقرر طرحه في دور العرض قريبًا. الفيلم من بطولة إياد نصار وبسمة وإنجي المقدم وشيرين رضا وأحمد مالك وعلي قاسم وهدى المفتي، من تأليف محمد حفظي، وإخراج محمد صقر. الفيلم ينتمي لنوعية أفلام اليوم الواحد، وتدور أحداث الفيلم في ليلة واحدة، وهي ليلة رأس السنة، ويتعرض أبطاله لعدة مواقف صعبة عندما يلتقون معًا، ويجسد إياد نصار شخصية ديلر يدعى "علي" يوزع المخدرات في سيارة إسعاف.
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«صينية بطاطس».. موقف طريف بين تامر حسني ومخرجة «مش أنا»

كشف الفنان تامر حسني عن موقف طريف بينه وبين المخرجة سارة وفيق التي تتولى إخراج فيلمه"مش أنا". وقال"حسني"خلال برنامج عرب وود إنه كان يتناقش مع المخرجة عن أحد المشاهد في الفيلم ولكنه تفاجأ بردها "أنا عاملالك صينية بطاطس النهاردة". وداعب تامر حسني الفنانة سوسن بدر قائلا: "تحبي تاكلي إيه علشان المخرجة محضرلنا صنية بطاطس محمرة". فيلم " مش أنا" قصة وسيناريو وحوار تامر حسنى، وإخراج سارة وفيق، ويشارك في البطولة ماجد الكدواني، سوسن بدر، حلا شيحة، شيرين، ومجموعة من ضيوف الشرف.
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تامر حسني -1

«صينية بطاطس».. موقف طريف بين تامر حسني ومخرجة «مش أنا»

كشف الفنان تامر حسني عن موقف طريف بينه وبين المخرجة سارة وفيق التي تتولى إخراج فيلمه"مش أنا". وقال"حسني"خلال برنامج عرب وود إنه كان يتناقش مع المخرجة عن أحد المشاهد في الفيلم ولكنه تفاجأ بردها "أنا عاملالك صينية بطاطس النهاردة". وداعب تامر حسني الفنانة سوسن بدر قائلا: "تحبي تاكلي إيه علشان المخرجة محضرلنا صنية بطاطس محمرة". فيلم " مش أنا" قصة وسيناريو وحوار تامر حسنى، وإخراج سارة وفيق، ويشارك في البطولة ماجد الكدواني، سوسن بدر، حلا شيحة، شيرين، ومجموعة من ضيوف الشرف.
تامر حسنى

معي فنانين عمالقة.. تامر حسني يكشف كواليس «الفلوس»

كشف الفنان تامر حسني عن تفاصيل أحدث أعماله السينمائية "مش أنا" بمشاركة عدد كبير من النجوم أبرزهم، ماجد الكداوني وسوسن بدر وحلا شيحة. قال "حسني"، في تصريحات لـ"التحرير"، إنه يحضر للفيلم الجديد من قصته، إلى جانب هو من يقوم بكتابة السيناريو والحوار الخاصين به، مشيرًا إلى أنه يقدم من خلاله مخرجة شابة وهي "سارة وفيق"، لافتا أنها متميزة في عملها ولها مستقبل باهر. وتابع: "يشارك معي عمالقة التمثيل فى مصر وهم ماجد الكدواني وسوسن بدر، والنجمة حلا شيحة التي تظهر لأول في فيلم بعد غياب سنوات طويلة عن جمهورها، بالإضافة لوجود الفنانة شيرين"، وتمنى أن يحقق الفيلم النجاح المطلوب وينال إعجاب الجمهور.
تامر-حسنى (6)

«أنا آسف لو زعلتك».. تامر حسني يطرح كليب «التسامح»

طرح النجم تامر حسني، كليب جديد يحمل عنوان «التسامح»، عبر قناته بموقع الفيديوهات «يوتيوب». وظهر في الفيديو خلال إحيائه عددا من الحفلات الغنائية، والتي كان آخرها حفله في أبو ظبي منذ أيام، أثناء الاحتفالات بعام التسامح واليوم الوطني في دولة الإمارات. وأعلن تامر حسني في وقت سابق عن تأجيل الحفل الذي يجمعه بالفنان رامى جمال، والذي كان مقرر له الجمعة الماضية فى التجمع الخامس بمسرح المنارة إلى يوم الجمعة الموافق 27 من الشهر الجاري.
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سوسن بدر: فيلم «مش أنا» سيحدث حالة بين الجمهور

أكدت الفنانة سوسن بدر أن فيلم "مش أنا" سيحدث حالة بين الجمهور، متمنية أن تقدم عملا سينمائيا ينال إعجاب المشاهدين. وقالت بدر في تصريحات لها اليوم الأحد، إن فكرة الفيلم ومحتواه جديدان وهو ما تبحث عنه دائما، معربة عن حماسها للتجربة بالإضافة إلى استعدادها وتحضيرها للدور. وأضافت أنها ستجسد دور والدة النجم تامر حسني، مشيرة إلى أنها تأمل في تقديم أدوارا فنية تنال رضا الجمهور وتكون سعيدة بها، موضحة أن هذا الأمر ينطبق على كل دور يخرج قدراتها الفنية.
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