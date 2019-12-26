مواصفات وسعر.. نوكيا تغازل الشركات الصينية بهاتف C1

الهاتف الجديد يظهر بشاشة عرض قياس 5.45 بوصة تبث الحياة في تطبيقاتك، مدمجة مع بطارية قوية تواصل العمل ليوم كامل، وقابلية اتصال 3G وبسعر مناسب

تحرير:أحمد البرماوي ٢٦ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٢٠ م

هاتف نوكيا سي 1

كشفت اليوم شركة HMD العالمية، المطورة لأجهزة هواتف نوكيا عن هاتفها الجديد نوكيا سي 1 (Nokia C1) الذكي، والمصمم لتوفير إمكانات ترفيهية رائعة في كل وقت وكل مكان، ويظهر الهاتف الجديد بشاشة عرض رائعة قياس 5.45 بوصة، والتي تمكن المستخدمين من مشاهدة مقاطع الفيديو المفضلة لديهم، والاستمتاع إلى موسيقاهم المحببة بكل يسر، مع تطبيقات أخف وخلو من البرامج غير المفيدة. ويتيح الهاتف الجديد للمستخدمين تخزين ما يصل إلى 3000 أغنية أو 24 ساعة من مقاطع الفيديو للاستخدام عند عدم الاتصال بشبكة الإنترنت، وبما يوفر من استخدام الإنترنت.

ويأتي الهاتف مدمجًا معه بطارية قوية تدوم طوال اليوم[1]، قادرة على مواصلة العمل بكفاءة ليوم كامل، ما يعني قدرتك على مواصلة المشاهدة والتحدث والاستماع من شروق الشمس حتى غروبها. وقال تامر الجمل مدير عام شركة HMD، الشركة المطوّرة لهواتف نوكيا في مصر: "نفخر بإطلاق هاتف نوكيا سي 1 Nokia C1 الذي يلبي احتياجات