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مواصفات وسعر.. نوكيا تغازل الشركات الصينية بهاتف C1

الهاتف الجديد يظهر بشاشة عرض قياس 5.45 بوصة تبث الحياة في تطبيقاتك، مدمجة مع بطارية قوية تواصل العمل ليوم كامل، وقابلية اتصال 3G وبسعر مناسب
تحرير:أحمد البرماوي ٢٦ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٢٠ م
هاتف نوكيا سي 1
هاتف نوكيا سي 1
كشفت اليوم شركة HMD العالمية، المطورة لأجهزة هواتف نوكيا عن هاتفها الجديد نوكيا سي 1 (Nokia C1) الذكي، والمصمم لتوفير إمكانات ترفيهية رائعة في كل وقت وكل مكان، ويظهر الهاتف الجديد بشاشة عرض رائعة قياس 5.45 بوصة، والتي تمكن المستخدمين من مشاهدة مقاطع الفيديو المفضلة لديهم، والاستمتاع إلى موسيقاهم المحببة بكل يسر، مع تطبيقات أخف وخلو من البرامج غير المفيدة. ويتيح الهاتف الجديد للمستخدمين تخزين ما يصل إلى 3000 أغنية أو 24 ساعة من مقاطع الفيديو للاستخدام عند عدم الاتصال بشبكة الإنترنت، وبما يوفر من استخدام الإنترنت.
ويأتي الهاتف مدمجًا معه بطارية قوية تدوم طوال اليوم[1]، قادرة على مواصلة العمل بكفاءة ليوم كامل، ما يعني قدرتك على مواصلة المشاهدة والتحدث والاستماع من شروق الشمس حتى غروبها. وقال تامر الجمل مدير عام شركة HMD، الشركة المطوّرة لهواتف نوكيا في مصر: "نفخر بإطلاق هاتف نوكيا سي 1 Nokia C1 الذي يلبي احتياجات
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هواوي تطرح هاتف Nova 5T وساعة WATCH GT 2 بمصر اليوم

أعلنت مجموعة هواوي لأجهزة المستهلك عن أن هاتفها Nova 5T و HUAWEI WATCH GT 2 حققا نجاحاً كبيراً في سوق الهواتف الذكية بمصر خلال فترة وجيزة جداً في حملة الحجز المُسبق ويرجع الفضل في تحقيق هذا النجاح الي ثقة ودعم مستهلكي وشركاء هواوي في مصر. حيث سيتم طرح هاتف HUAWEI Nova 5T والساعة الذكية HUAWEI WATCH GT 2 للبيع المباشر في السوق المصري يوم 26 ديسمبر، ويجمع هاتف هواوي الجديد بين إمكانيات ومزايا الهواتف الرائدة المتمثلة في رقاقة معالج HiSilicon Kirin 980 وبين السعر التنافسي الذي تضمن به هواوي أفضل قيمة شرائية للمستهلكين.
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«محمد أمين» يكشف عن مفارقات الذكاء الاصطناعي

قال محمد أمين النائب الأول للرئيس لمنطقة الشرق الأوسط وروسيا وإفريقيا وتركيا في "دل تكنولوجيز"، إن البعضَ يساورهم شيءٌ من القلق بشأن مستقبل يرون أن الأتمتة فيه قد تضع حياتنا على الهامش، ولكن يغيب عن بال هؤلاء أننا نعيش اليوم أصلًا في عالم مؤتمت إلى حدٍّ بعيد، فمتى كانت آخر مرة ذهب فيها أحدنا إلى فرع مصرفه لسحب مبلغ نقدي من أحد الصرافين العاملين هناك؟ وهل يرسل أي منا رسائل مكتوبة بخط اليد إلى أصدقائه أو أفراد عائلته حول العالم؟ ومن الذي يسافر إلى مقصده ليتجول بحثًا عن فندق مناسب قد يحتوي على غرفة شاغرة للمبيت؟
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OPPO تخطط لضخ 7 مليارات دولار على البحث والتطوير

أقامت OPPO مؤخرا فعالية OPPO INNO DAY 2019 في مدينة شنجن الصينية تحت عنوان (الإبداع ما وراء الحدود)، والذي كشفت فيه النقاب عن عدد من المبادرات لعصر التواصل الذكي، وخلال الفعالية، عرضت OPPO مجموعة من المعدات الذكية بما فيها الساعات الذكية والسماعات الذكية و5G CPE، ونظارات الواقع المعزز، وغيرها من الطفرات التكنولوجية الهامة في مجالات مختلفة مثل الشحن السريع، وتكنولوجيا الجيل الخامس والتصوير وتحسين برامج السوفت وير. تعمل هذه الفعالية كمنصة لخبراء الصناعة والشركاء وأهم قادة الرأي للتباحث بشأن مستقبل التكنولوجيا.
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تامر الجمل: هواتف نوكيا ستعود إلى مكانتها السابقة

كشف تامر الجمل مدير عام HMD المالكة للعلامة التجارية نوكيا في مصر، أن حجم نمو العلامة التجارية نوكيا في تزايد ملحوظ مع إدراك المستهلك المصري لقيمة المنتجات والقيمة المضافة التي يحصل عليها في السوفت وير والهارد وير، خاصة في الهواتف الذكية، مشيرًا إلى أن نوكيا لم تنسحب من السوق المصري منذ عام 1996 ولكنها في بعض الأوقات كانت مقتصرة على طرح الهواتف التقليدية -فيتشر فون-، مؤكدًا أن مصر ضمن أهم 12 سوقا حول العالم تستهدفها شركة HMD العالمية، مرجعًا ذلك إلى تحسن الحالة الاقتصادية في السوق المصري وتطلع الشباب لاقتناء أحدث منتجات التكنولوجيا.
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في حدث عالمي.. نوكيا تطلق هاتفها 2.3 من أهرامات مصر

نجحت شركة نوكيا مصر في تنظيم أقوى مؤتمراتها العالمية لإطلاق أحدث هواتف نوكيا، حيث اختارت نوكيا العالمية سفح الأهرامات المصرية ليكون مقرا لإطلاق هاتف نوكيا 2.3 الذي تستهدف من خلاله الشريحة الكبرى من مستخدمي الهواتف الذكية. وجاء الحدث حاملا الطابع الفرعوني المصري المتميز، ونقلت كل دول العالم الحدث من مصر عبر البث المباشر على الإنترنت، ويأتي هاتف نوكيا 2.3 بخصائص الكاميرا المزدوجة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والقادرة على التقاط أفضل الصور K. ويحظى نوكيا 2.3 كذلك بشاشة عرض كبيرة الحجم وفائقة الوضوح، قياس +6.2 بوصة.
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