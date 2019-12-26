مواصفات وسعر.. نوكيا تغازل الشركات الصينية بهاتف C1

الهاتف الجديد يظهر بشاشة عرض قياس 5.45 بوصة تبث الحياة في تطبيقاتك، مدمجة مع بطارية قوية تواصل العمل ليوم كامل، وقابلية اتصال 3G وبسعر مناسب
كشفت اليوم شركة HMD العالمية، المطورة لأجهزة هواتف نوكيا عن هاتفها الجديد نوكيا سي 1 (Nokia C1) الذكي، والمصمم لتوفير إمكانات ترفيهية رائعة في كل وقت وكل مكان، ويظهر الهاتف الجديد بشاشة عرض رائعة قياس 5.45 بوصة، والتي تمكن المستخدمين من مشاهدة مقاطع الفيديو المفضلة لديهم، والاستمتاع إلى موسيقاهم المحببة بكل يسر، مع تطبيقات أخف وخلو من البرامج غير المفيدة.
ويتيح الهاتف الجديد للمستخدمين تخزين ما يصل إلى 3000 أغنية أو 24 ساعة من مقاطع الفيديو للاستخدام عند عدم الاتصال بشبكة الإنترنت، وبما يوفر من استخدام الإنترنت.
ويأتي الهاتف مدمجًا معه بطارية قوية تدوم طوال اليوم[1]، قادرة على مواصلة العمل بكفاءة ليوم كامل، ما يعني قدرتك على مواصلة المشاهدة والتحدث والاستماع من شروق الشمس حتى غروبها.
وقال تامر الجمل مدير عام شركة HMD، الشركة المطوّرة لهواتف نوكيا في مصر: "نفخر بإطلاق هاتف نوكيا سي 1 Nokia C1 الذي يلبي احتياجات
ويأتي الهاتف مدمجًا معه بطارية قوية تدوم طوال اليوم[1]، قادرة على مواصلة العمل بكفاءة ليوم كامل، ما يعني قدرتك على مواصلة المشاهدة والتحدث والاستماع من شروق الشمس حتى غروبها.
وقال تامر الجمل مدير عام شركة HMD، الشركة المطوّرة لهواتف نوكيا في مصر: "نفخر بإطلاق هاتف نوكيا سي 1 Nokia C1 الذي يلبي احتياجات عشاق هواتف نوكيا، ويتميز هاتف نوكيا سي 1 Nokia C1 بشاشة رائعة ويوفر تجارب سلسة من خلال تطبيقات "الانتقال إلى- go to" للحصول على ترفيه طويل الأمد وبأسعار معقولة في متناول الجميع".
ترفيه دائم
لا يقتصر الأمر على ما تمنحك إياه شاشة العرض الرائعة قياس 5.45 بوصة من فرصة لمشاهدة الفيديوهات المفضلة في أي مكان، فالهاتف يعمل كذلك على نظام تشغيل أندرويد باي (إصدار Go)، ويضم الهاتف عددًا أقل من التطبيقات المثبتة مسبقًا، وتم تصميمه لزيادة مساحة التخزين، وهو ما يعني احتفاظك بالمزيد من المحتوى الذي تفضله.
ويشتمل نوكيا سي 1 (Nokia C1) على مساحة تخزين داخلية تتسع لما يزيد على 3000 أغنية أو ما يصل إلى 24 ساعة من مقاطع الفيديو، وهي المساحة التي يمكن زيادتها باستخدام بطاقة SD إلى 64 جيجابايت لمواكبة احتياجاتك.
ويحظى الهاتف بقابلية اتصال 3G وبطارية تدوم لمدة 24 ساعة. والهاتف الذكي الجديد يتميز بتقديم إمكانات ترفيهية، ويمنحك القدرة على التواصل واستخدام التطبيقات طوال اليوم.
مظهر لافت
يبرز الهاتف نوكيا سي 1 (Nokia C1) بمظهره الرائع، وخطوط تصميمه المعدنية العصرية. ويضم الهاتف غلافا فائق التحمل من البولي كربونات، وقادرا على تحمل مشقة الاستخدام اليومي، بينما يحافظ على مظهره الجميل. ويمنحك الغلاف القابل للإزالة القدرة على الوصول إلى البطارية عند الحاجة.
صور نابضة بالحياة بجودة عالية
احصل على صور سيلفي أفضل مع الوميض الأمامي والكاميرا بقدرة 5 ميجا بيكسل، ما يمنحك القدرة على التقاط صور مثالية حتى بعد غروب الشمس.
أيضًا.. يمكنك الآن تصوير مقاطع الفيديو أو إجراء مكالمات الفيديو، سواء خلال النهار أو الليل. ويحظى الهاتف بكاميرا خلفية بقدرة 5 ميجا بيكسل تمكنك من التقاط صور رائعة للذكرى، قم فقط بالتركيز على ما تود تصويره باستخدام التركيز التلقائي للكاميرا الخلفية.
زر مساعد جوجل [2]_ أسرع طريقة للحصول على مساعدة جوجل
يظهر نوكيا سي 1 (Nokia C1) بقدرة الوصول السهل إلى خدمات مفيدة ومبتكرة مثل مساعد جوجل، التي تساعدك على إنجاز المهام طوال اليوم، حتى أثناء الحركة، للبدء قم بضغط زر مساعد جوجل للتعرف على تحديثات الطقس والأخبار والمعلومات الرياضية، أو قم بالاتصال بأفراد عائلتك، أو تشغيل الفيديوهات أثناء التنقل.
أندرويد 9 باي (إصدار Go) استعد وانطلق
يمكن لمستخدمي الهاتف نوكيا سي 1 (Nokia C1) التمتع بإمكانات جديدة مع نظام التشغيل أندرويد 9 باي (إصدار Go)، الذي يسمح لهم باستخدام يوتيوب GO Youtube Go” "، ومساعدتهم على تحميل والتمتع بالفيديوهات ومشاركتها في وضعية مساحة التخزين الصغيرة أو بطء شبكات الاتصال، وهو ما يعني إمكانية مشاهدة فيديوهاتهم المفضلة حتى مع عدم وجود اتصال بالإنترنت.
وفضلا عن ذلك، استخدام التطبيقات المفيدة مثل خرائط جوجل الذي يمكن تحميله من متجر جوجل بلاي.
السعر والتوفر
يتوفر الهاتف نوكيا سي 1 في مصر بتاريخ 30 يناير 2020، وبمساحة تخزين داخلية قدرها 1 جيجا رام، و16 جيجابايت [3]، وباللونين الأحمر والأسود، بسعر 915 جنيهًا مصريًّا.