البورصة تربح 4 مليارات جنيه بدعم من مشتريات الأجانب

تحرير:أمل نبيل ٢٦ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٢٥ م

أرشيفية

أغلقت مؤشرات البورصة تعاملات جلسة اليوم، الخميس، آخر تعاملات الأسبوع، على صعود جماعي، وربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 4 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 700.54 مليار جنيه بدعم من مشتريات أجنبية. وارتفع مؤشر البورصة الرئيس "إي جي إكس 30" بنسبة 1 % ليصل إلى مستوى 13884.95 نقطة، وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إي جي إكس 70" بنسبة 0.34 % ليصل إلى مستوى 529.65 نقطة، وارتفع مؤشر "إي جي إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.41% ليغلق عند مستوى 1391.88 نقطة.

وبلغ إجمالي التداولات على الأسهم 572.63 مليون جنيه، بعد التداول على 93.30 مليون سهم عبر تنفيذ 12.8 ألف عملية منفذة. ومالت تعاملات المصريين والعرب نحو البيع بصافي بيعي 51.01 مليون جنيه و538.98 مليون جنيه، في حين مالت تعاملات الأجانب نحو الشراء بصافي مشتريات 51.60 مليون جنيه. الأسهم الأكثر ارتفاعًا تصدر