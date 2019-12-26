التائب يزور الأهلي ويطلب مشاركته في مهرجان إعتزاله

٢٦ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٣٣ م

طارق التائب - سيد عبد الحفيظ

استقبل سيد عبد الحفيظ مدير جهاز الكرة بالنادي الأهلي، اليوم الخميس، نجم الكرة الليبية ومهاجم الهلال السعودي السابق طارق التائب، والذي طلب مشاركة فريق الأهلي في مباراة إعتزاله أمام الهلال السعودي في موعد يتم تحديده وفقًا للإرتباطات الرسمية خلال المرحلة المقبلة. وقام عبدالحفيظ بعرض الأمر على محمود الخطيب رئيس النادي والذي رحب بمشاركة الأهلي في مهرجان اعتزال النجم الليبي، لاسيما وأن المباراة ستقام في المملكة العربية السعودية الشقيقة وتقديرًا للمباراة الكريمة من المستشار ترك آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة والذي سيقوم برعاية المهرجان.

وعقب موافقة محمود الخطيب جرى نقاش بين عبدالحفيظ ورينيه فايلر المدير الفني للأهلي والذي وافق على المشاركة في هذه المباراة على أن يتم تحديد الموعد المناسب في إطار الإرتباطات المحلية والقارية للأهلي خلال الفترة المقبلة. ووجه طارق التائب الشكر للأهلي ورئيسه محمود الخطيب وأنه حرص على أن يطمئن على صحته

وعقب موافقة محمود الخطيب جرى نقاش بين عبدالحفيظ ورينيه فايلر المدير الفني للأهلي والذي وافق على المشاركة في هذه المباراة على أن يتم تحديد الموعد المناسب في إطار الإرتباطات المحلية والقارية للأهلي خلال الفترة المقبلة.



ووجه طارق التائب الشكر للأهلي ورئيسه محمود الخطيب وأنه حرص على أن يطمئن على صحته بعد العودة من رحلة العلاج الأخيرة في فرنسا.



وقال النجم الليبي أن إختياره لنادي القرن جاء لقيمته الكبيرة وشعبيته الجارفة في الوطن العربي، وأن هناك ترتيبات خاصة بالمهرجان، وتمنى أن تخرج المباراة بالشكل الذي يليق بالناديين الكبيرين نادي القرن في إفريقيا ونادي القرن في آسيا وبتاريخه الذي شهد الكثير من العطاء في الأندية المختلفة وقبلها المنتخب الليبي.

