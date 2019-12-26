رياضة

التائب يزور الأهلي ويطلب مشاركته في مهرجان إعتزاله

٢٦ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٣٣ م
طارق التائب - سيد عبد الحفيظ
طارق التائب - سيد عبد الحفيظ
استقبل سيد عبد الحفيظ مدير جهاز الكرة بالنادي الأهلي، اليوم الخميس، نجم الكرة الليبية ومهاجم الهلال السعودي السابق طارق التائب، والذي طلب مشاركة فريق الأهلي في مباراة إعتزاله أمام الهلال السعودي في موعد يتم تحديده وفقًا للإرتباطات الرسمية خلال المرحلة المقبلة. وقام عبدالحفيظ بعرض الأمر على محمود الخطيب رئيس النادي والذي رحب بمشاركة الأهلي في مهرجان اعتزال النجم الليبي، لاسيما وأن المباراة ستقام في المملكة العربية السعودية الشقيقة وتقديرًا للمباراة الكريمة من المستشار ترك آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة والذي سيقوم برعاية المهرجان.
وعقب موافقة محمود الخطيب جرى نقاش بين عبدالحفيظ ورينيه فايلر المدير الفني للأهلي والذي وافق على المشاركة في هذه المباراة على أن يتم تحديد الموعد المناسب في إطار الإرتباطات المحلية والقارية للأهلي خلال الفترة المقبلة. ووجه طارق التائب الشكر للأهلي ورئيسه محمود الخطيب وأنه حرص على أن يطمئن على صحته
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مران الزمالك.. تدريبات بدنية للحراس واستغلال الفرص

بدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريباته الجماعية اليوم الخميس، على ملعب استاد ليفي موانا ياسا بمدينة ندولا الزامبية، استعدادًا لمواجهة نظيره زيسكو يوم السبت المقبل، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من دور المجموعات لمنافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا، وبدأ المران بجلسة بين المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون واللاعبين، طالبهم فيها بالتركيز في المباراة المقبلة، وعدم النظر إلى أي أمور أخرى. وقام كارتيرون بمتابعة فترة الإحماء التي تسبق التدريبات الجماعية، حيث قام اللاعبون بالجري حول الملعب، ثم القيام ببعض التمارين البدنية لمدة ربع ساعة.
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سباحة الأهلي تتوج بدرع بطولة الجمهورية

اختتم النادي الأهلي عام 2019، بالفوز ببطولة الجمهورية لسباحة المياه المفتوحة بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 20 إلى 25 شهر ديسمبر الجاري، بنادي الرياضات المائية بمشاركة 16 نادٍ للمراحل العمرية «الدرجة الأولى رجال وسيدات، و2000 و2001 و2002 و2003 و2004 و2005». وشارك في البطولة كل من النادي الأهلي، والزمالك والشمس والغابة والصيد وطنطا والمعادي وجزيرة الورد بالمنصورة، ونادي البنك الأهلي والتوفيقية عن سباقات "5 كيلو- 10 كيلو عمومي، و5 كيلو مرحلة سنية.
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تقارير تركية تؤكد اقتراب انتقال النني لميلان

كشفت تقارير تركية، اليوم الخميس، اقتراب الدولي المصري محمد النني لاعب آرسنال المعار إلى فريق بشكتاش التركي من الانضمام إلى ميلان الإيطالي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقرر لها في يناير المقبل. وذكرت شبكة TRT التركية، أن محمد النني أصبح قريبًا من الانتقال إلى العملاق الإيطالي خلال الميركاتو الشتوي. وانتقل النني إلى بشكتاش التركي على سبيل الإعارة من آرسنال، كما يحق للفريق التركي شراء الدولي المصري نهائيًّا مقابل 18 مليون يورو، كما ينص بند التعاقد.
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سجل صادم للهلال خارج أرضه في دوري الأبطال

بعد 32 عامًا من لقائهما في نهائي دوري الأبطال، يلتقي الجاران الأهلي والهلال السوداني في مباراة الجولة الثانية من المجموعة الثانية لبطولة دوري الأبطال لموسم 2019- 2020، في التاسعة مساء اليوم الجمعة على استاد السلام بالقاهرة. في ديسمبر 1987، حقق الأهلي لقبه الثاني في دوري الأبطال (كأس إفريقيا للأندية الأبطال وقتها) بالفوز على الهلال 2-0 في مجموع النهائي، بعد التعادل سلبيا ذهابا في أم درمان، ثم فاز المارد الأحمر (بقيادة أسطورته التاريخية ورئيس النادي الحالي محمود الخطيب) بمباراة الإياب 2-0 في القاهرة، ليحقق لقبه الثاني بعد 1982.
الهلال السوداني (2)

الهلال لم يخسر أمام الفرق المصرية في آخر 3 مواجهات

بعد 32 عامًا من لقائهما في نهائي دوري الأبطال، يلتقي الجاران الأهلي والهلال السوداني في مباراة الجولة الثانية من المجموعة الثانية لبطولة دوري الأبطال لموسم 2019- 2020، في التاسعة مساء اليوم الجمعة، على استاد السلام بالقاهرة. في ديسمبر 1987، حقق الأهلي لقبه الثاني في دوري الأبطال (كأس إفريقيا للأندية الأبطال وقتها) بالفوز على الهلال 2-0 في مجموع النهائي، بعد التعادل سلبيا ذهابا في أم درمان، ثم فاز المارد الأحمر (بقيادة أسطورته التاريخية ورئيس النادي الحالي محمود الخطيب) بمباراة الإياب 2-0 في القاهرة، ليحقق لقبه الثاني بعد 1982.
الأهلى- يفتح- التتش -للإعلاميين- في -المران (4)

تعرف على تشكيل الأهلى المتوقع أمام الهلال

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة السويسري رينيه فايلر، على تشكيل فريقه الذي سيخوض به مواجهة الهلال السوداني، مساء اليوم الجمعة، على استاد السلام الدولي، في ثاني مباريات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، ويقود المباراة طاقم تحكيم جزائري بقيادة لحلو بن براهم، ويعاونه المساعد الأول المونديال عبد الحق اتشيعلى، والمساعد الثاني عومارى بوعبد الله، والحكم الرابع نبيل بوخالفة، علمًا بأن المارد الأحمر يسعى لتحقيق الفوز، خاصة بعد الخسارة الأسبوع الماضي أمام النجم الساحلي التونسي بهدف دون رد.
رامى ربيعة

ربيعة: نسعى للفوز على الهلال ومصالحة الجماهير

أكد رامي ربيعة مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أهمية مباراة الهلال السوداني المقرر إقامتها غدا الجمعة على استاد السلام في الجولة الثانية من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا. وأضاف ربيعة خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الهلال السوداني، أن الأهلي يسعى لتحقيق الفوز غدا وحصد نقاط المباراة لتعويض خسارة المباراة أمام النجم الساحلي التونسي. وأوضح أن جميع اللاعبين في حالة تركيز شديدة من أجل تحقيق الفوز غدا لحصد أول ثلاث نقاط في منافسات المجموعة الثانية.
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