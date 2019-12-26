رياضة

الأهلي يوقع عقود «فرع البنك الأهلي» بالشيخ زايد

٢٦ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٣٧ م
الأهلي
الأهلي
وقع مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب عقدًا مع «البنك الأهلي المصري»، اليوم الخميس، بموجبه سيتم افتتاح فرع جديد للبنك بفرع النادي بالشيخ زايد. جاء ذلك بعد المزايدة التي جرت خلال الفترة الماضية لإنشاء مجمع للبنوك والتي تم ترسيتها على البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة لافتتاح فروع لها بفرع الشيخ زايد، في إطار تقديم أفضل الخدمات لأعضاء الأهلي على كافة المستويات. وقام بالتوقيع عن النادي العميد محمد مرجان، المدير التنفيذي، في حضور خالد الدرندلي أمين الصندوق، وعماد حلمي المدير المالي.
ووقع عن البنك الأهلي المصري يحيى أبوالفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي وحسام الحجار رئيس مجموعة الدعم الإداري بالبنك، حيث حصل النادي على شيك بقيمة 50 % من إجمالي مدة التعاقد.وأوضح مرجان إن النادي أعلن في وقت سابق عن مزايدة فاز بها ثلاثة من أكبر البنوك الوطنية وهي البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك
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مران الزمالك 1

مران الزمالك.. تدريبات بدنية للحراس واستغلال الفرص

بدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريباته الجماعية اليوم الخميس، على ملعب استاد ليفي موانا ياسا بمدينة ندولا الزامبية، استعدادًا لمواجهة نظيره زيسكو يوم السبت المقبل، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من دور المجموعات لمنافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا، وبدأ المران بجلسة بين المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون واللاعبين، طالبهم فيها بالتركيز في المباراة المقبلة، وعدم النظر إلى أي أمور أخرى. وقام كارتيرون بمتابعة فترة الإحماء التي تسبق التدريبات الجماعية، حيث قام اللاعبون بالجري حول الملعب، ثم القيام ببعض التمارين البدنية لمدة ربع ساعة.
سباحة الاهلي

سباحة الأهلي تتوج بدرع بطولة الجمهورية

اختتم النادي الأهلي عام 2019، بالفوز ببطولة الجمهورية لسباحة المياه المفتوحة بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 20 إلى 25 شهر ديسمبر الجاري، بنادي الرياضات المائية بمشاركة 16 نادٍ للمراحل العمرية «الدرجة الأولى رجال وسيدات، و2000 و2001 و2002 و2003 و2004 و2005». وشارك في البطولة كل من النادي الأهلي، والزمالك والشمس والغابة والصيد وطنطا والمعادي وجزيرة الورد بالمنصورة، ونادي البنك الأهلي والتوفيقية عن سباقات "5 كيلو- 10 كيلو عمومي، و5 كيلو مرحلة سنية.
محمد-الننى-ارسنال (4)

تقارير تركية تؤكد اقتراب انتقال النني لميلان

كشفت تقارير تركية، اليوم الخميس، اقتراب الدولي المصري محمد النني لاعب آرسنال المعار إلى فريق بشكتاش التركي من الانضمام إلى ميلان الإيطالي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقرر لها في يناير المقبل. وذكرت شبكة TRT التركية، أن محمد النني أصبح قريبًا من الانتقال إلى العملاق الإيطالي خلال الميركاتو الشتوي. وانتقل النني إلى بشكتاش التركي على سبيل الإعارة من آرسنال، كما يحق للفريق التركي شراء الدولي المصري نهائيًّا مقابل 18 مليون يورو، كما ينص بند التعاقد.
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محمود -الخطيب- في -مران -الأهلي‎ (2)

اجتماع رباعي في الأهلي بقيادة الخطيب

انطلقت منذ قليل جلسة محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، مع السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، بحضور محسن صالح رئيس لجنة التخطيط، وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة، من أجل مناقشة طلبات المدير الفني وتدعيم الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقرر لها في يناير المقبل. وعلمت "التحرير" من مصادر داخل الأهلي أن على رأس الطلبات التي أبلغ بها فايلر لجنة التخطيط، التعاقد مع رأس حربة، وذلك بعدما أبلغ اللجنة أن اللاعبين الموجودين حاليا في مركز المهاجم لم يجيدوا تطبيق فكره في أرض الملعب طوال الفترة الماضية.
الخطيب- في -الملعب- -لتهدئة- الجمهور (4)

كواليس أزمة جماهير الأهلي في مباراة الهلال السوداني

شهدت مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ونظيره الهلال السوداني التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، على ستاد السلام الدولي، في ثاني مباريات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، مناوشات بين الجماهير الحمراء وشركة الأمن الخاصة المسؤولة عن تأمين المباراة. بدأت الأزمة برفض شركة الأمن الخاصة دخول بعض أدوات التشجيع للمدرج الخاص بجماهير الأهلي، وسحب جزء أخر من الأدوات مع بداية المباراة، لمخالفتها للتعليمات الأمر الذي رفضته الجماهير وأعربت عن امتعاضها وتوقفت عن التشجيع خلال أول 15 دقيقة من المباراة.
مؤمن زكريا

مؤمن زكريا: هناك تفاصيل لا تحكى إلا لله

أثار مؤمن زكريا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الجدل والغموض، بتغريدة نشرها مساء اليوم الأربعاء، على صفحتة الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قائلا: "هناك تفاصيل لا تحكى إلا لله". وكانت تقارير إعلامية قد كشف في وقت سابق، أن مسئولى الأهلي أبلغوا مؤمن زكريا بعدم التكفل بعلاجه، والاستغناء عن خدماته، بعدما خرج من قائمة الفريق الأحمر للموسم الجديد، بسبب إصابة يعاني منها، فيما نفى عدلي القيعي مستشار التعاقدات الأمر، وأكد أن النادي مستمر في دعم اللاعب.
الاهلي- والنجم (5)

الأهلي يحصل على استاد السلام لمدة 25 عاما

كشف مصدر داخل النادي الأهلي، أنه تم التوصل لاتفاق مع شركة "استادات" للحصول على ملعب استاد السلام كـ"حق انتفاع" خلال الفترة المقبلة، لمدة 25 عامًا، مؤكدًا أن مباريات الفريق ستلعب على هذا الملعب، ومن المقرر أن يتم الإعلان بشكل رسمي عن هذا الاتفاق خلال الساعات القليلة المقبلة، بعد الاجتماع الذي جمع مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب ومحمد كامل رئيس شركة استادات. وسبق أن أعلنت شركة "استادات القابضة" انطلاقتها الرسمية، للبدء في إدارة العديد من المشروعات والهيئات والملاعب والاستادات خلال المرحلة المقبلة بجانب تنظيم أهم وأكبر الأحداث الرياضية.
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