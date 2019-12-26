الأهلي يوقع عقود «فرع البنك الأهلي» بالشيخ زايد

٢٦ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٣٧ م

الأهلي

وقع مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب عقدًا مع «البنك الأهلي المصري»، اليوم الخميس، بموجبه سيتم افتتاح فرع جديد للبنك بفرع النادي بالشيخ زايد. جاء ذلك بعد المزايدة التي جرت خلال الفترة الماضية لإنشاء مجمع للبنوك والتي تم ترسيتها على البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة لافتتاح فروع لها بفرع الشيخ زايد، في إطار تقديم أفضل الخدمات لأعضاء الأهلي على كافة المستويات. وقام بالتوقيع عن النادي العميد محمد مرجان، المدير التنفيذي، في حضور خالد الدرندلي أمين الصندوق، وعماد حلمي المدير المالي.

ووقع عن البنك الأهلي المصري يحيى أبوالفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي وحسام الحجار رئيس مجموعة الدعم الإداري بالبنك، حيث حصل النادي على شيك بقيمة 50 % من إجمالي مدة التعاقد.وأوضح مرجان إن النادي أعلن في وقت سابق عن مزايدة فاز بها ثلاثة من أكبر البنوك الوطنية وهي البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك

ووقع عن البنك الأهلي المصري يحيى أبوالفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي وحسام الحجار رئيس مجموعة الدعم الإداري بالبنك، حيث حصل النادي على شيك بقيمة 50 % من إجمالي مدة التعاقد.



وأوضح مرجان إن النادي أعلن في وقت سابق عن مزايدة فاز بها ثلاثة من أكبر البنوك الوطنية وهي البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة لمدة 10 سنوات، وذلك بعد أن قامت لجنة البت بإنهاء كافة الإجراءات اللازمة للوصول الى أفضل العروض وفقا للمزايدة في إطار تعظيم موارد النادي المالية.



وأشار إلى أن وجود مجمع بنوك يقام على مساحة 600 متر يضم ثلاثة من أكبر المؤسسات المصرفية المميزة، يضمن وجود منافسة كبيرة في تقديم أفضل الخدمات للأعضاء، فيما أشار إلى وجود خطة لإنشاء مجمع بنوك مماثل في فرع التجمع الخامس.



