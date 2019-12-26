الرئيس العراقي يقدم استقالته للبرلمان

٢٦ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٤٨ م

الرئيس العراقي برهم صالح - صورة أرشيفية

قدم رئيس الجمهورية العراقي برهم صالح، اليوم الخميس، استقالته للبرلمان العراقي، كما أبلغه اعتذاره عن تكليف أسعد العيداني برئاسة الحكومة. وذلك حسبما ذكرت وكالة الأنباء العراقية، دون التطرق إلى مزيد من التفاصيل. وكان الرئيس العراقي، شدد، في وقت سابق، على ضرورة إكمال مسيرة إصلاح النظام السياسي بالتأسيس لحكم رشيد، داعيا الكتل السياسية للتعاون من أجل تسمية المكلف برئاسة مجلس الوزراء، مؤكدا تشكيل حكومة جديدة "ضمن مدد وسياقات دستورية تتكفل بحل المشكلات".

وطلب الرئيس العراقى من مجلس النواب، بتحديد الكتلة الأكبر ومرشحها لرئاسة الوزراء، حيث سلم رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، الرئيس العراقي كتابا رسميا يحدد كتلة تحالف البناء على أنها الكتلة الأكبر بالبرلمان.وأرسل مجلس النواب العراقي، أول من أمس الثلاثاء، لرئيس الجمهورية برهم صالح كتابا بشأن الكتلة