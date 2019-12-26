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«ليبيا وريجيني».. السيسي يتصل برئيس وزراء إيطاليا

٢٦ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٥١ م
الرئيس عبد الفتاح السيسي - صورة أرشيفية
الرئيس عبد الفتاح السيسي - صورة أرشيفية
أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، اتصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، تم خلاله استعراض الملفات الإقليمية خاصة الوضع في ليبيا. وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن السيسي أكد، على ثوابت موقف مصر الداعم لاستقرار وأمن ليبيا، وتفعيل إرادة الشعب الليبي، وكذلك مساندة جهود الجيش الوطني الليبي في مكافحة الإرهاب والقضاء على التنظيمات الإرهابية التي تمثل تهديدا ليس فقط على ليبيا بل الأمن الإقليمي ومنطقة البحر المتوسط، مع رفض كل التدخلات الخارجية في الشأن الداخلي الليبي.
من جانبه، أكد رئيس الوزراء الإيطالي سعي بلاده لحل الوضع الراهن وتسوية الأزمة الليبية، التي تمثل تهديدا لأمن المنطقة بأكملها، وذلك بهدف عودة الاستقرار إلى ليبيا وتمكينها من استعادة قوة وفاعلية مؤسساتها، حيث تم التوافق على ضرورة تكثيف الجهود المشتركة في هذا الإطار.وأضاف المتحدث الرسمي أن الاتصال تناول
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مدبولي عن تطوير مجرى العيون:يوم هام في تاريخ القاهرة

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، أعمال تطوير منطقة سور مجرى العيون، ومنطقة المدابغ، وكذا المنطقة المحيطة بمتحف الحضارة بعين الصيرة ، يرافقه، وزراء السياحة والآثار، والتنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومحافظ القاهرة. وخلال جولته بمنطقة سور مجرى العيون، أدلى رئيس الوزراء بتصريحات أكد خلالها أن اليوم هو يوم هام فى تاريخ تطوير وإعادة احياء عاصمتنا الجميلة القاهرة، معربا عن سعادته بتطوير المنطقة، وإخلائها بالكامل.
برهم صالح

الرئيس العراقي يقدم استقالته للبرلمان

قدم رئيس الجمهورية العراقي برهم صالح، اليوم الخميس، استقالته للبرلمان العراقي، كما أبلغه اعتذاره عن تكليف أسعد العيداني برئاسة الحكومة. وذلك حسبما ذكرت وكالة الأنباء العراقية، دون التطرق إلى مزيد من التفاصيل. وكان الرئيس العراقي، شدد، في وقت سابق، على ضرورة إكمال مسيرة إصلاح النظام السياسي بالتأسيس لحكم رشيد، داعيا الكتل السياسية للتعاون من أجل تسمية المكلف برئاسة مجلس الوزراء، مؤكدا تشكيل حكومة جديدة "ضمن مدد وسياقات دستورية تتكفل بحل المشكلات".
هرم زوسر

الآثار: افتتاح هرم زوسر بسقارة بعد ترميمه في 2020

قال الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إنه سيتم افتتاح هرم زوسر بمنطقة سقارة الأثرية في الربع الأول من عام 2020، وذلك في إطار خطة وزارة السياحة والآثار للحفاظ على المواقع الأثرية والنهوض بخدمات الزائرين بها، جاء ذلك خلال جولته التفقدية، اليوم الخميس، للاطلاع على اللمسات النهائية لأعمال تطوير مسارات الزيارة المؤدية للهرم والممرات الداخلية المؤدية لبئر الدفن وأعمال ترميم التابوت الحجري، بالإضافة إلى أعمال الترميم الدقيق للحوائط، تمهيدا لافتتاحه.
ميدان-التحرير

الحكومة: مسلة فرعونية و4 كباش تزين ميدان التحرير

قام الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عقب انتهاء اجتماع مجلس الوزراء، اليوم الخميس، بجولة تفقدية إلى ميدان التحرير لتفقد أعمال تطوير الميدان، يرافقه وزراء الآثار والسياحة، والتنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومحافظ القاهرة. وخلال الجولة، استمع رئيس الوزراء إلى موقف أعمال التطوير التي يجري العمل عليها خلال الفترة الحالية، والتي تنفذها شركة المقاولون العرب، حيث بدأ العمل فعليا في أعمال زراعة النخيل وأشجار الزيتون في المنطقة المحيطة بالميدان، وإزالة اللافتات التى تحجب واجهات العمارات ذات الطراز العمرانى المتميز.
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الجماعات الإرهابية في أفريقيا

مصر: على المجتمع الدولي مواجهة كافة تنظيمات الإرهاب

أكد السفير إيهاب فهمي نائب مساعد وزير الخارجية مدير وحدة مكافحة الإرهاب الدولي، على ضرورة قيام المجتمع الدولي بمواجهة كافة التنظيمات الإرهابية دون استثناء، نظرا لانبثاقها عن ذات المصدر الأيديولوجي القائم على الفِكر التكفيري الدموي الذي أرسته جماعة الإخوان الإرهابية، جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها، اليوم الإثنين، أمام المؤتمر الإقليمي رفيع المستوى، الذي نظمته دولة الإمارات بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب حول تمكين الشباب وتعزيز التسامح من أجل مُكافحة التطرف المؤدي إلى الإرهاب الذى استضافته أبو ظبي.
وزير-التموين - على المصيلحي (2)

وزير التموين: إيطاليا سابع أكبر شريك تجاري لمصر

قال وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي، إن يطاليا تعد من أهم الشركاء التجاريين في أوروبا لمصر إذ تعد سابع أكبر شريك تجاري بالاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى عمق العلاقات الاقتصادية بين البلدين، ما انعكس إيجابيا على نجاح المؤتمر الاقتصادي المصري الإيطالي الذي عقد في نابولي الفترة الماضية، والذي دفعنا لعقد المنتدى الثاني بالقاهرة لاستمرار وزيادة التعاون بين البلدين، جاء ذلك خلال فعاليات المنتدى الاقتصادي المصري الإيطالي الذي تستضيفه القاهرة في الفترة من 18 حتى 20 ديسمبر الجاري.
السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى يفتتح منتدي الشباب السابع بالعاصمة الادارية (5)

السيسي: مصر اتخذت موقفا ثابتا فيما يتعلق بقضية المياه

أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر اتخذت موقفا ثابتا فيما يتعلق بقضية المياه، يقوم على التفاوض مع الحكومة الإثيوبية، مشيرا إلى أنه لو كانت مصر مستقرة خلال الأعوام الماضية لكنا أجرينا المفاوضات في هدوء، وعندما احتجنا إلى تطوير مسار التفاوض طلبنا أن يتدخل طرف رابع لتسهيل التفاوض ونتمني أن نصل إلى نتيجة إيجابية في هذا الشأن بحلول 15 يناير المقبل.
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