«ليبيا وريجيني».. السيسي يتصل برئيس وزراء إيطاليا

٢٦ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٥١ م

الرئيس عبد الفتاح السيسي - صورة أرشيفية

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، اتصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، تم خلاله استعراض الملفات الإقليمية خاصة الوضع في ليبيا. وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن السيسي أكد، على ثوابت موقف مصر الداعم لاستقرار وأمن ليبيا، وتفعيل إرادة الشعب الليبي، وكذلك مساندة جهود الجيش الوطني الليبي في مكافحة الإرهاب والقضاء على التنظيمات الإرهابية التي تمثل تهديدا ليس فقط على ليبيا بل الأمن الإقليمي ومنطقة البحر المتوسط، مع رفض كل التدخلات الخارجية في الشأن الداخلي الليبي.

من جانبه، أكد رئيس الوزراء الإيطالي سعي بلاده لحل الوضع الراهن وتسوية الأزمة الليبية، التي تمثل تهديدا لأمن المنطقة بأكملها، وذلك بهدف عودة الاستقرار إلى ليبيا وتمكينها من استعادة قوة وفاعلية مؤسساتها، حيث تم التوافق على ضرورة تكثيف الجهود المشتركة في هذا الإطار.وأضاف المتحدث الرسمي أن الاتصال تناول