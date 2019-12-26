مدبولي عن تطوير مجرى العيون:يوم هام في تاريخ القاهرة
٢٦ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٥٥ م
مصطفى مدبولي رئيس الوزراء - صورة أرشيفية
تفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، أعمال تطوير منطقة سور مجرى العيون، ومنطقة المدابغ، وكذا المنطقة المحيطة بمتحف الحضارة بعين الصيرة ، يرافقه، وزراء السياحة والآثار، والتنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومحافظ القاهرة. وخلال جولته بمنطقة سور مجرى العيون، أدلى رئيس الوزراء بتصريحات أكد خلالها أن اليوم هو يوم هام فى تاريخ تطوير وإعادة احياء عاصمتنا الجميلة القاهرة، معربا عن سعادته بتطوير المنطقة، وإخلائها بالكامل.
وقال مدبولي: "نشهد اليوم إنجازا عظيما وهو تطوير أحد أهم المناطق التي كانت في يوم من الأيام تصنف على أنها أحد المواقع غير الملائمة للسكن وهي منطقة المدابغ ومنطقة عشش أبو السعود، مضيفاً "هذه المناطق كانت مصنفة كمنطقة غير آمنة وتعتبر غير مناسبة أبداً لحياة المواطنين، ويبدأ حاليا التطوير بعد أن تم تسكين
وقال مدبولي: "نشهد اليوم إنجازا عظيما وهو تطوير أحد أهم المناطق التي كانت في يوم من الأيام تصنف على أنها أحد المواقع غير الملائمة للسكن وهي منطقة المدابغ ومنطقة عشش أبو السعود، مضيفاً "هذه المناطق كانت مصنفة كمنطقة غير آمنة وتعتبر غير مناسبة أبداً لحياة المواطنين، ويبدأ حاليا التطوير بعد أن تم تسكين قاطنى هذه المناطق فى وحدات سكنية حضارية".
وذكر أنه تم نقل جميع الورش والمدابغ إلى المدينة الجديدة للجلود بمنطقة الروبيكى، كما تم نقل نحو أكثر من 1500 أسرة من منطقة سور مجرى العيون إلى المدن الجديدة التي تم إنشاؤها خلال الفترة الماضية مثل مدينة الأسمرات، ومناطق الإسكان الجديد في مدينة بدر وغيرها.
وأوضح أن المنطقة مساحتها 95 فدانا، وتعتبر ضعف مساحة منطقة مثلث ماسبيرو، ستشهد إقامة عدد من المشروعات الترفيهية والسياحية سيستفيد منها المواطنين.