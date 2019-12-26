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مدبولي عن تطوير مجرى العيون:يوم هام في تاريخ القاهرة

٢٦ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٥٥ م
مصطفى مدبولي رئيس الوزراء - صورة أرشيفية
مصطفى مدبولي رئيس الوزراء - صورة أرشيفية
تفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، أعمال تطوير منطقة سور مجرى العيون، ومنطقة المدابغ، وكذا المنطقة المحيطة بمتحف الحضارة بعين الصيرة ، يرافقه، وزراء السياحة والآثار، والتنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومحافظ القاهرة. وخلال جولته بمنطقة سور مجرى العيون، أدلى رئيس الوزراء بتصريحات أكد خلالها أن اليوم هو يوم هام فى تاريخ تطوير وإعادة احياء عاصمتنا الجميلة القاهرة، معربا عن سعادته بتطوير المنطقة، وإخلائها بالكامل.
وقال مدبولي: "نشهد اليوم إنجازا عظيما وهو تطوير أحد أهم المناطق التي كانت في يوم من الأيام تصنف على أنها أحد المواقع غير الملائمة للسكن وهي منطقة المدابغ ومنطقة عشش أبو السعود، مضيفاً "هذه المناطق كانت مصنفة كمنطقة غير آمنة وتعتبر غير مناسبة أبداً لحياة المواطنين، ويبدأ حاليا التطوير بعد أن تم تسكين
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السيسى-المؤتمر-الوطنى-للشباب‎ (2)

«ليبيا وريجيني».. السيسي يتصل برئيس وزراء إيطاليا

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، اتصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، تم خلاله استعراض الملفات الإقليمية خاصة الوضع في ليبيا. وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن السيسي أكد، على ثوابت موقف مصر الداعم لاستقرار وأمن ليبيا، وتفعيل إرادة الشعب الليبي، وكذلك مساندة جهود الجيش الوطني الليبي في مكافحة الإرهاب والقضاء على التنظيمات الإرهابية التي تمثل تهديدا ليس فقط على ليبيا بل الأمن الإقليمي ومنطقة البحر المتوسط، مع رفض كل التدخلات الخارجية في الشأن الداخلي الليبي.
برهم صالح

الرئيس العراقي يقدم استقالته للبرلمان

قدم رئيس الجمهورية العراقي برهم صالح، اليوم الخميس، استقالته للبرلمان العراقي، كما أبلغه اعتذاره عن تكليف أسعد العيداني برئاسة الحكومة. وذلك حسبما ذكرت وكالة الأنباء العراقية، دون التطرق إلى مزيد من التفاصيل. وكان الرئيس العراقي، شدد، في وقت سابق، على ضرورة إكمال مسيرة إصلاح النظام السياسي بالتأسيس لحكم رشيد، داعيا الكتل السياسية للتعاون من أجل تسمية المكلف برئاسة مجلس الوزراء، مؤكدا تشكيل حكومة جديدة "ضمن مدد وسياقات دستورية تتكفل بحل المشكلات".
هرم زوسر

الآثار: افتتاح هرم زوسر بسقارة بعد ترميمه في 2020

قال الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إنه سيتم افتتاح هرم زوسر بمنطقة سقارة الأثرية في الربع الأول من عام 2020، وذلك في إطار خطة وزارة السياحة والآثار للحفاظ على المواقع الأثرية والنهوض بخدمات الزائرين بها، جاء ذلك خلال جولته التفقدية، اليوم الخميس، للاطلاع على اللمسات النهائية لأعمال تطوير مسارات الزيارة المؤدية للهرم والممرات الداخلية المؤدية لبئر الدفن وأعمال ترميم التابوت الحجري، بالإضافة إلى أعمال الترميم الدقيق للحوائط، تمهيدا لافتتاحه.
ميدان-التحرير

الحكومة: مسلة فرعونية و4 كباش تزين ميدان التحرير

قام الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عقب انتهاء اجتماع مجلس الوزراء، اليوم الخميس، بجولة تفقدية إلى ميدان التحرير لتفقد أعمال تطوير الميدان، يرافقه وزراء الآثار والسياحة، والتنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومحافظ القاهرة. وخلال الجولة، استمع رئيس الوزراء إلى موقف أعمال التطوير التي يجري العمل عليها خلال الفترة الحالية، والتي تنفذها شركة المقاولون العرب، حيث بدأ العمل فعليا في أعمال زراعة النخيل وأشجار الزيتون في المنطقة المحيطة بالميدان، وإزالة اللافتات التى تحجب واجهات العمارات ذات الطراز العمرانى المتميز.
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ميدان-التحرير

الحكومة: مسلة فرعونية و4 كباش تزين ميدان التحرير

قام الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عقب انتهاء اجتماع مجلس الوزراء، اليوم الخميس، بجولة تفقدية إلى ميدان التحرير لتفقد أعمال تطوير الميدان، يرافقه وزراء الآثار والسياحة، والتنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومحافظ القاهرة. وخلال الجولة، استمع رئيس الوزراء إلى موقف أعمال التطوير التي يجري العمل عليها خلال الفترة الحالية، والتي تنفذها شركة المقاولون العرب، حيث بدأ العمل فعليا في أعمال زراعة النخيل وأشجار الزيتون في المنطقة المحيطة بالميدان، وإزالة اللافتات التى تحجب واجهات العمارات ذات الطراز العمرانى المتميز.
مصطفى-مدبولى-رئيس-الوزراء

تعديل قانون «صندوق مصر».. الوزراء يوافق على 11 قرارا

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماع الحكومة، اليوم الخميس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على عدد من القرارات الهامة منها الموافقة على مشروع قانون بشأن تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية، والذي تهدف أحكامه إلى وضع الأسس والمعايير والضوابط اللازمة لإجراء البحوث الطبية الإكلينيكية وحماية المبحوثين، إذ تتنوع هذه البحوث ما بين وقائية وتشخيصية وعلاجية وغير علاجية، وتكون هذه البحوث تدخلية أو غير تدخلية، ويشترط في هذه الأبحاث أن تلتزم بأحكام القوانين والمواثيق واللوائح المصرية ذات الصلة، على أن تكون متسقة مع المعايير والمبادئ الأخلاقية الدولية المتعارف عليها.
مصطفى-مدبولي

مدبولي: منح تكليفات وصلاحيات محددة لنواب الوزراء

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، اجتماع الحكومة بالتشكيل الجديد، حيث توجه بالشكر والتقدير للوزراء والنواب الذين تركوا مواقعهم، على ما بذلوه من جهود لخدمة وطنهم، في مرحلة فارقة من تاريخ الوطن، مؤكدا أن كل جهد مخلص يبذل في هذه المرحلة من تاريخ الوطن هو محل تقدير وعرفان من جانب الوطن وأبنائه. كما وجه مدبولي التهنئة للوزراء الجدد ونوابهم، مشيرا إلى أن نهج الدولة المصرية الراهن، يقوم على أن يسلم كل مسئول المسئولية للذي يليه، ليكمل كل مسيرة الآخر، في حلقة متواصلة من العمل بإخلاص وتفان.
مصطفى-مدبولي

مدبولي: لست وزيرا للاستثمار والهيئة عادت لسابق عهدها

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، إن هدف وعمل هيئة الاستثمار هو الترويج للفرص الاستثمارية في كل قطاعات الدولة، وهذا يحتاج إلى تنسيق كامل مع كافة الجهات بالدولة، وأن تكون هناك حملات ترويج حقيقية، مشددا على أهمية ملف الترويج للاستثمار وضرورة إعداد دراسات عن الخريطة العالمية تضم اهتمامات المستثمرين وآليات جذبهم من كل أنحاء العالم، جاء ذلك خلال جولة تفقدية قام بها رئيس الوزراء داخل مركز خدمات المستثمرين بمبنى الهيئة العامة للاستثمار، تعد الأولى بعد أيام من توليه مهمة الإشراف على ملف الاستثمار.
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