مدبولي عن تطوير مجرى العيون:يوم هام في تاريخ القاهرة

٢٦ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٥٥ م

مصطفى مدبولي رئيس الوزراء - صورة أرشيفية

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، أعمال تطوير منطقة سور مجرى العيون، ومنطقة المدابغ، وكذا المنطقة المحيطة بمتحف الحضارة بعين الصيرة ، يرافقه، وزراء السياحة والآثار، والتنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومحافظ القاهرة. وخلال جولته بمنطقة سور مجرى العيون، أدلى رئيس الوزراء بتصريحات أكد خلالها أن اليوم هو يوم هام فى تاريخ تطوير وإعادة احياء عاصمتنا الجميلة القاهرة، معربا عن سعادته بتطوير المنطقة، وإخلائها بالكامل.

وقال مدبولي: "نشهد اليوم إنجازا عظيما وهو تطوير أحد أهم المناطق التي كانت في يوم من الأيام تصنف على أنها أحد المواقع غير الملائمة للسكن وهي منطقة المدابغ ومنطقة عشش أبو السعود، مضيفاً "هذه المناطق كانت مصنفة كمنطقة غير آمنة وتعتبر غير مناسبة أبداً لحياة المواطنين، ويبدأ حاليا التطوير بعد أن تم تسكين