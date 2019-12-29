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حارب رغبتك في الإكثار من السكر بهذا المشروب

تحرير:فيروز ياسر ٢٩ ديسمبر ٢٠١٩ - ١١:٠٠ ص
مشروب جوز الهند
مشروب جوز الهند
من منا لا يحب السكريات، ولكن إذا كنت لا تستطيع السيطرة على نفسك في تناولها سواء الموجودة في المشروبات أو الحلويات، فهناك وصفة تساعدك على التخلص من رغبتك في السكر، حيث يمكنها تطهير الجهاز الهضمي، وإزالة السموم من الجسم، إلى جانب تدعيم نظام الغدد الصماء، وتقوي الجهاز المناعي. مشروب جوز الهند والكفير - عبارة عن مشروب فوار مكون من لبن مخمر، حيث يتم تحضيره بوضع حبوب الكفير في حليب البقر في درجة حرارة الغرفة - المضاف إليه القرفة، ولكن يفضل إعداد طازجا يساعدك كثيرا.
المكونات 4 ملاعق جوز الهند. 4 ملاعق من ماء الكفير. 2 عصا من القرفة.  أضف جميع المكونات، وبعدها دع الخليط لمدة يوم أو يومين في درجة حرارة الغرفة حتى يصبح أبيضا ومثل الحليب ومذاقه رائعا، وذلك حسبما ذكر موقع DailyHealthPost. من الافضل تناول هذا المشروب بعد التمرين من أجل ترطيب الجسم، كما أن
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