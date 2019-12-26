هواوي تطرح هاتف Nova 5T وساعة WATCH GT 2 بمصر اليوم

هاتف HUAWEI Nova 5T يقدم توليفة تجمع بين إمكانيات الهواتف الرائدة مع سعر تنافسي للغاية يقارب سعر فئة الهواتف المتوسطة وسيتم طرحه بالسوق المصري يوم 26 ديسمبر

تحرير:أحمد البرماوي ٢٦ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٠٠ م

هواوي نوفا 5T

أعلنت مجموعة هواوي لأجهزة المستهلك عن أن هاتفها Nova 5T و HUAWEI WATCH GT 2 حققا نجاحاً كبيراً في سوق الهواتف الذكية بمصر خلال فترة وجيزة جداً في حملة الحجز المُسبق ويرجع الفضل في تحقيق هذا النجاح الي ثقة ودعم مستهلكي وشركاء هواوي في مصر. حيث سيتم طرح هاتف HUAWEI Nova 5T والساعة الذكية HUAWEI WATCH GT 2 للبيع المباشر في السوق المصري يوم 26 ديسمبر، ويجمع هاتف هواوي الجديد بين إمكانيات ومزايا الهواتف الرائدة المتمثلة في رقاقة معالج HiSilicon Kirin 980 وبين السعر التنافسي الذي تضمن به هواوي أفضل قيمة شرائية للمستهلكين.

وقال "بيك ين"، نائب رئيس هواوي مصر، "هواوي دائماً تضع عملائها في المقام الأول في مختلف أنحاء العالم، حيث اننا نوفر هواتف متطورة تتماشي مع جميع فئات مستخدمي الهواتف الذكية بأسعار تنافسية، ولهذا يثق عملائنا في علامة هواوي التجارية وهذا ما شهدناه في فترة قصيرة خلال حملة الحجز المُسبق لهاتف HUAWEI Nova