رياضة

توتنهام يتخطى عقبة برايتون في الدوري الإنجليزي

تحرير:محمد جمال ٢٦ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٤:٢٦ م
توتنهام
توتنهام
نجح فريق توتنهام في الخروج بفوز صعب أمام نظيره برايتون، بنتيجة 2- 1 في المباراة التي جمعت بينهما، اليوم الخميس، على ملعب "توتنهام هوتسبير"، بالجولة الـ19 "البوكسينج داي" من مسابقة الدوري الإنجليزي (البريميرليج)، سجل أهداف السبيرز هاري كين في الدقيقة الـ53 وديلي الي في الدقيقة الـ72، بينما سجل هدف برايتون الوحيد آدم وبستر في الدقيقة الـ37 من عمر المباراة. وبهذا الفوز يرفع توتنهام رصيده لـ29 نقطة في المركز الخامس من جدول البريميرليج، بينما يقع برايتون في المركز الـ13 برصيد 20 نقطة.
وشهد الشوط الأول سيطرة تامة من برايتون على مجريات اللقاء، الذي تمكن برأسية من آدم وبستر في الدقيقة الـ37 من التقدم لفريقه، وسط غياب من مدافعي السبيرز في منطقة العمليات. ومع بداية الشوط الثاني، فشل السبيرز في فرض سيطرته، لكن هاري كين تمكن من تسجيل هدف التقدم لتوتنهام في الدقيقة الـ53، ثم بدأ السبيرز
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مران الزمالك.. تدريبات بدنية للحراس واستغلال الفرص

بدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريباته الجماعية اليوم الخميس، على ملعب استاد ليفي موانا ياسا بمدينة ندولا الزامبية، استعدادًا لمواجهة نظيره زيسكو يوم السبت المقبل، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من دور المجموعات لمنافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا، وبدأ المران بجلسة بين المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون واللاعبين، طالبهم فيها بالتركيز في المباراة المقبلة، وعدم النظر إلى أي أمور أخرى. وقام كارتيرون بمتابعة فترة الإحماء التي تسبق التدريبات الجماعية، حيث قام اللاعبون بالجري حول الملعب، ثم القيام ببعض التمارين البدنية لمدة ربع ساعة.
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سباحة الأهلي تتوج بدرع بطولة الجمهورية

اختتم النادي الأهلي عام 2019، بالفوز ببطولة الجمهورية لسباحة المياه المفتوحة بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 20 إلى 25 شهر ديسمبر الجاري، بنادي الرياضات المائية بمشاركة 16 نادٍ للمراحل العمرية «الدرجة الأولى رجال وسيدات، و2000 و2001 و2002 و2003 و2004 و2005». وشارك في البطولة كل من النادي الأهلي، والزمالك والشمس والغابة والصيد وطنطا والمعادي وجزيرة الورد بالمنصورة، ونادي البنك الأهلي والتوفيقية عن سباقات "5 كيلو- 10 كيلو عمومي، و5 كيلو مرحلة سنية.
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تقارير تركية تؤكد اقتراب انتقال النني لميلان

كشفت تقارير تركية، اليوم الخميس، اقتراب الدولي المصري محمد النني لاعب آرسنال المعار إلى فريق بشكتاش التركي من الانضمام إلى ميلان الإيطالي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقرر لها في يناير المقبل. وذكرت شبكة TRT التركية، أن محمد النني أصبح قريبًا من الانتقال إلى العملاق الإيطالي خلال الميركاتو الشتوي. وانتقل النني إلى بشكتاش التركي على سبيل الإعارة من آرسنال، كما يحق للفريق التركي شراء الدولي المصري نهائيًّا مقابل 18 مليون يورو، كما ينص بند التعاقد.
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جوزيه مورينيو (3)

مورينيو يبكي قبل لقاء توتنهام وبرايتون لهذا السبب

أجهش جوزيه مورينيو، المدير الفني لفريق توتنهام، بالبكاء بسبب وفاة كلبه (ليا). وكان مورينيو يتحدث قبل مواجهة فريقه مع برايتون بالجولة الـ19 من عمر بطولة الدوري الإنجليزي (البوكسينج داي)، قائلا: "لم نستطع الاحتفال بالكريسماس، كان يومًا سيئًا للغاية، كلبي وكلب العائلة توفي". واختتم مورينيو عن الحدث: "لكن علينا المضي قدمًا". كما تطرق مورينيو إلى الحديث عن توتنهام، قائلا: "سنحاول التعامل مع كل ما يحدث بسوق الانتقالات، لو رحل أي لاعب سنتأقلم مع هذا الموقف بشكل طبيعي، ولكن لن نصبح ملوكًا للانتقالات نتصارع مع الأندية الكبرى لضم أهم اللاعبين".
سون

الاتحاد الإنجليزي يرفض استئناف توتنهام على طرد سون

كشفت تقارير إنجليزية، اليوم الثلاثاء، أن الاتحاد الإنجليزي رفض الاستئناف الذي تقدم توتنهام على طرد سون هيونج مين لاعب السبيرس. ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" أن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، أكد طرد سون بعد فشل الاستئناف عليه. تم طرد الكوري الجنوبي في الشوط الثاني من المباراة التي خسرها يوم الأحد الماضي، أمام تشيلسي 2- 0 على استاد توتنهام هوتسبر عندما أظهر الـ"فار" وهو يركل في أنطونيو روديجر لاعب البلوز. وحقق فريق تشيلسي الفوز على نظيره توتنهام بنتيجة 2- 0 في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب الأخير ضمن لقاءات الجولة الـ18 من الدوري الإنجليزي.
لامبارد‎ (2)

لامبارد بعد إدعاء مورينيو: لا أحاول تقليد أي شخص

حقق تشيلسي انتصار ثمين أمس الأحد، بالتغلب على توتنهام بهدفين دون رد في الدوري الإنجليزي، في مباراة شهدت تفوق فرانك لامبارد على مدربه السابق جوزيه مورينيو، وفوجئ توتنهام بالخطة التي لجأ إليها الفريق الزائر بالاعتماد على ثلاثة مدافعين وعودة الظهير الأيسر ماركوس ألونسو ليضيف إلى الخطورة الهجومية، وقال مورينيو إن لامبارد لجأ لوجود ثلاثة مدافعين وهو الأسلوب المألوف للفريق تحت قيادة المدرب السابق أنطونيو كونتي عندما نال اللقب في موسم 2016-2017، وأضاف مورينيو "تشيلسي لعب بالأسلوب الذي يشعر براحة معه وهو أسلوب استخدمه قبل عامين مع أنطونيو كونتي".
تشيلسي

صدام ناري بين توتنهام وتشيلسي في البريميرليج

تختتم اليوم الأحد مباريات الجولة رقم 18 من الدوري الإنجليزي، وذلك من خلال قمة مباريات الجولة، عندما يستقبل توتنهام هوتسبير نظيره تشيلسي على ملعب توتنهام هوتسبير، وذلك في تمام الساعة 6:30 مساء، ويحتل توتنهام المركز السابع برصيد 26 نقطة، بينما يتواجد تشيلسي في المركز الرابع برصيد 29 نقطة، وتواجه الفريقان في عصر البريميرليج في 54 مباراة سابقة، حقق خلالها تشيلسي الانتصار في 28 لقاء وخسر 7 مواجهات أخرى وتعادل في 19 مباراة،ـ وسجل لاعبو البلوز في تلك المباريات 98 هدفًا، واستقبلت شباكهم 54 هدفًا.
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