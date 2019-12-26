توتنهام يتخطى عقبة برايتون في الدوري الإنجليزي

تحرير:محمد جمال ٢٦ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٤:٢٦ م

توتنهام

نجح فريق توتنهام في الخروج بفوز صعب أمام نظيره برايتون، بنتيجة 2- 1 في المباراة التي جمعت بينهما، اليوم الخميس، على ملعب "توتنهام هوتسبير"، بالجولة الـ19 "البوكسينج داي" من مسابقة الدوري الإنجليزي (البريميرليج)، سجل أهداف السبيرز هاري كين في الدقيقة الـ53 وديلي الي في الدقيقة الـ72، بينما سجل هدف برايتون الوحيد آدم وبستر في الدقيقة الـ37 من عمر المباراة. وبهذا الفوز يرفع توتنهام رصيده لـ29 نقطة في المركز الخامس من جدول البريميرليج، بينما يقع برايتون في المركز الـ13 برصيد 20 نقطة.

وشهد الشوط الأول سيطرة تامة من برايتون على مجريات اللقاء، الذي تمكن برأسية من آدم وبستر في الدقيقة الـ37 من التقدم لفريقه، وسط غياب من مدافعي السبيرز في منطقة العمليات. ومع بداية الشوط الثاني، فشل السبيرز في فرض سيطرته، لكن هاري كين تمكن من تسجيل هدف التقدم لتوتنهام في الدقيقة الـ53، ثم بدأ السبيرز