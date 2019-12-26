رياضة

تقارير تركية تؤكد اقتراب انتقال النني لميلان

تحرير:محمد جمال ٢٦ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٥:١٧ م
النني
النني
كشفت تقارير تركية، اليوم الخميس، اقتراب الدولي المصري محمد النني لاعب آرسنال المعار إلى فريق بشكتاش التركي من الانضمام إلى ميلان الإيطالي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقرر لها في يناير المقبل. وذكرت شبكة TRT التركية، أن محمد النني أصبح قريبًا من الانتقال إلى العملاق الإيطالي خلال الميركاتو الشتوي. وانتقل النني إلى بشكتاش التركي على سبيل الإعارة من آرسنال، كما يحق للفريق التركي شراء الدولي المصري نهائيًّا مقابل 18 مليون يورو، كما ينص بند التعاقد.
ومن جانبها، نشرت الصحافة الإيطالية تقارير خلال الأسبوع الماضي تؤكد وجود مفاوضات بين إدارة ميلان وتشاكا ومحمد النني لاعبي آرسنال. وجاء في تقرير لموقع "كالتشيو ميركاتو" أن ميلان يسعى لتغيير العديد من الإستراتيجيات. ويبحث الميلان خلال الفترة المقبلة عن تدعيم صفوفه، لتعديل مركزه في الدوري والعودة مرة
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مران الزمالك.. تدريبات بدنية للحراس واستغلال الفرص

بدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريباته الجماعية اليوم الخميس، على ملعب استاد ليفي موانا ياسا بمدينة ندولا الزامبية، استعدادًا لمواجهة نظيره زيسكو يوم السبت المقبل، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من دور المجموعات لمنافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا، وبدأ المران بجلسة بين المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون واللاعبين، طالبهم فيها بالتركيز في المباراة المقبلة، وعدم النظر إلى أي أمور أخرى. وقام كارتيرون بمتابعة فترة الإحماء التي تسبق التدريبات الجماعية، حيث قام اللاعبون بالجري حول الملعب، ثم القيام ببعض التمارين البدنية لمدة ربع ساعة.
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سباحة الأهلي تتوج بدرع بطولة الجمهورية

اختتم النادي الأهلي عام 2019، بالفوز ببطولة الجمهورية لسباحة المياه المفتوحة بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 20 إلى 25 شهر ديسمبر الجاري، بنادي الرياضات المائية بمشاركة 16 نادٍ للمراحل العمرية «الدرجة الأولى رجال وسيدات، و2000 و2001 و2002 و2003 و2004 و2005». وشارك في البطولة كل من النادي الأهلي، والزمالك والشمس والغابة والصيد وطنطا والمعادي وجزيرة الورد بالمنصورة، ونادي البنك الأهلي والتوفيقية عن سباقات "5 كيلو- 10 كيلو عمومي، و5 كيلو مرحلة سنية.
توتنهام-ونيوكاسل-يونايتد (7)

توتنهام يتخطى عقبة برايتون في الدوري الإنجليزي

نجح فريق توتنهام في الخروج بفوز صعب أمام نظيره برايتون، بنتيجة 2- 1 في المباراة التي جمعت بينهما، اليوم الخميس، على ملعب "توتنهام هوتسبير"، بالجولة الـ19 "البوكسينج داي" من مسابقة الدوري الإنجليزي (البريميرليج)، سجل أهداف السبيرز هاري كين في الدقيقة الـ53 وديلي الي في الدقيقة الـ72، بينما سجل هدف برايتون الوحيد آدم وبستر في الدقيقة الـ37 من عمر المباراة. وبهذا الفوز يرفع توتنهام رصيده لـ29 نقطة في المركز الخامس من جدول البريميرليج، بينما يقع برايتون في المركز الـ13 برصيد 20 نقطة.
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رونالدو

تقرير إيطالي يكشف سر تأخر رونالدو عن جائزة أفضل لاعب

كشف تقرير صحفي إيطالي عن سر تأخر كريستيانو رونالدو، نجم فريق يوفنتوس والمنتخب البرتغالي، في حضور حفل توزيع جوائز "جران جالا ديل كالتشيو"، الذي أقيم الإثنين الماضي. وجاء في تقرير لـصحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت"، أن تأخر رونالدو كان لأسباب تتعلق بالنظام العام، حيث تم الاتفاق على وصول رونالدو في الموعد المناسب لتجنب زيادة أعداد الجماهير الذين كانوا ينتظرونه. وأكملت الصحيفة الإيطالية في تقريرها، أن وجود رونالدو في الحدث بأكمله كان من شأنه أن يجعل الوضع لا يمكن السيطرة عليه.
أرسين-فينجر

فينجر: قلبي مُعلق بأرسنال.. وسأدعم ليونجبرج

علق الفرنسي آرسن فينجر، المدير الفني السابق لآرسنال الإنجليزي، على تعيين ليونجبرج مديرًا فنيًا للجانرز، مشيرًا إلى أنه سيكون سعيدًا بالتحدث وتقديم النصيحة إلى ليونجبرج، خلال فترة تواجده كمدير فني مؤقت للمدفعجية. ونقلت "شبكة سكاي سبورت" الإنجليزية، تصريحات لفينجر، حيث قال:" أنا دائمًا سعيد بمساعدة لاعبي وفريقي القدماء، فلو كان لدي ليونجبرج أية استشارات، فبالطبع سأكون متاحًا، قلبي مع الفريق، وأريدهم أن يؤدوا بشكل جيد". وأضاف أرسين: "وفريدي ملتزم، لقد أراد هذا المنصب لفترة طويلة، ولقد حصل على الفرصة، دعونا نجعله يعمل بأفكاره ونقدم له الدعم".
فريدي ليونجبرج

بعد سخرية سكولز من ملابسه.. مدرب آرسنال يرد

رد فريدريك ليونجبرج المدير الفني الحالي لفريق آرسنال الإنجليزي، على تصريحات سكولز التي سخر خلالها من ليونجبرج بسبب ملابسه؛ قائلا: "ليونجبرج في تصريحات نقلتها شبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية: "نعم هو شيء في غاية الأهمية، الأمر جاء بسرعة، كانت البدلة ورابطة العنق حينها في التنظيف الجاف، لم أستطع تحضيرها". وكان سكولز أسطورة مانشستر يونايتد قد علق على ملابس فريدريك قائلا: "عليه أن يرتدي قميصا وربطة عنق ليظهر أنه منضبط، وهذه بداية ستكون رائعة له"، وواصل سكولز هجومه بأنه ليس الرجل الأصلح لقيادة آرسنال.
رونالدو وساري

يوفنتوس ينفي شائعات رحيل رونالدو هذا الموسم

أشار فابيو باراتيسي، المدير الرياضي لفريق يوفنتوس الإيطالي، إلى رغبة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في البقاء، في صفوف السيدة العجوز الموسم المقبل، وذلك على الرغم من التقارير التي انتشرت مؤخرًا والتي تفيد رغبة الدون في الرحيل عن البيانكونيري بنهاية الموسم الجاري، وقال باراتيسي في تصريحات لشبكة "سكاي سبورت إيطاليا": "أنا أبتسم لأن هناك مشكلات أخرى، رونالدو أراد الفوز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإيطالي لأنه شخص طموح ويريد أن يُظهر أنه الأفضل هنا".
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