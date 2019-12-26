تقارير تركية تؤكد اقتراب انتقال النني لميلان

تحرير:محمد جمال ٢٦ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٥:١٧ م

النني

كشفت تقارير تركية، اليوم الخميس، اقتراب الدولي المصري محمد النني لاعب آرسنال المعار إلى فريق بشكتاش التركي من الانضمام إلى ميلان الإيطالي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقرر لها في يناير المقبل. وذكرت شبكة TRT التركية، أن محمد النني أصبح قريبًا من الانتقال إلى العملاق الإيطالي خلال الميركاتو الشتوي. وانتقل النني إلى بشكتاش التركي على سبيل الإعارة من آرسنال، كما يحق للفريق التركي شراء الدولي المصري نهائيًّا مقابل 18 مليون يورو، كما ينص بند التعاقد.

ومن جانبها، نشرت الصحافة الإيطالية تقارير خلال الأسبوع الماضي تؤكد وجود مفاوضات بين إدارة ميلان وتشاكا ومحمد النني لاعبي آرسنال. وجاء في تقرير لموقع "كالتشيو ميركاتو" أن ميلان يسعى لتغيير العديد من الإستراتيجيات. ويبحث الميلان خلال الفترة المقبلة عن تدعيم صفوفه، لتعديل مركزه في الدوري والعودة مرة