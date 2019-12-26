جريمة

مصرع 6 أشخاص وإصابة 3 آخرين في انقلاب سيارة بترعة بأسيوط

تحرير:محمد أبو زيد ٢٦ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٥:٢٦ م
إسعاف - أرشيفية
إسعاف - أرشيفية
انقلبت سيارة ملاكي في ترعة الهمامية بمركز البداري في أسيوط، ما تسبب في مصرع 6 أشخاص، وإصابة 3 آخرين، بينهم أطفال، وتلقى اللواء أسعد الذكير، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من العميد عماد نواوة، مأمور مركز البداري، بوصول بلاغ لغرفة عمليات النجدة من الأهالي بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق بطريق أسيوط سوهاج الشرقي أمام قرية الهمامية دائرة المركز، وبالانتقال والفحص تبين انقلاب سيارة ملاكي تقل أسرة والسائق، وتم الدفع بسيارة الإسعاف لنقل الجثث والمصابين للمستشفى.
ونتج عن الحادث، وفاة كل من: محمد علي 7 سنوات، وحنين علي 5 سنوات، ومحمد حسن 4 سنوات، ومحمود علي 10 سنوات، وأحمد حسن 23 عامًا، قائد السيارة. وجرى انتشال الجثث ونقلها لمستشفى البداري المركزي، وتكثف قوات الإنقاذ النهري بأسيوط من جهودها للعثور على الجثة السادسة، وهو شقيق الأطفال المتوفين. وأصيب كل من: علي
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مصرع طفلين في حريق شقة سكنية بكرداسة

اندلع حريق داخل شقة سكنية في منطقة أبو رواش بمدينة كرداسة بالجيزة، أسفر عن مصرع طفلين شقيقين بعد تفحم غرفتهما بالكامل أثناء نومهما، وتلقت الأجهزة الأمنية بالجيزة، بلاغًا من إدارة شرطة النجدة، بنشوب حريق بشقة سكنية بمنطقة كفر حكيم بمركز كرداسة، وعلى الفور دفعت قوات الحماية المدنية بالجيزة بسيارات الإطفاء، وتم فرض كردون أمني لمنع تمدد النيران لباقي المجاورات، وتمكنت من محاصرة ألسنة اللهب، والسيطرة على الحريق.
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بأعيرة نارية.. مقتل طفل وإصابة شاب في مشاجرة بالبدرشين

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سكين وجثة.. زوج يقتل زوجته بسبب المخدرات في قنا

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مصرع 7 أشخاص وإصابة 4 آخرين في تصادم قطار بسيارة بالدقهلية

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