سباحة الأهلي تتوج بدرع بطولة الجمهورية

تحرير:كريم مليم ٢٦ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٥:٤٧ م

سباحة الأهلي

اختتم النادي الأهلي عام 2019، بالفوز ببطولة الجمهورية لسباحة المياه المفتوحة بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 20 إلى 25 شهر ديسمبر الجاري، بنادي الرياضات المائية بمشاركة 16 نادٍ للمراحل العمرية «الدرجة الأولى رجال وسيدات، و2000 و2001 و2002 و2003 و2004 و2005». وشارك في البطولة كل من النادي الأهلي، والزمالك والشمس والغابة والصيد وطنطا والمعادي وجزيرة الورد بالمنصورة، ونادي البنك الأهلي والتوفيقية عن سباقات "5 كيلو- 10 كيلو عمومي، و5 كيلو مرحلة سنية.

وحصل الأهلي على 12 كأسا من إجمالي 14 كأسا في البطولة، وحافظ على اللقب بجدارة واكتساح في جميع المراحل العمرية المختلفة. وكان الأهلي قد استعد لبطولات الموسم الجديد من خلال معسكر خارجي أقيم في بلغاريا، واشتمل على المشاركة في بطولة بلغاريا الدولية، إلى جانب المجهود الكبير الذي تبذله كتيبة المدربين والإداريين