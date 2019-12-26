رياضة

سباحة الأهلي تتوج بدرع بطولة الجمهورية

تحرير:كريم مليم ٢٦ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٥:٤٧ م
سباحة الأهلي
سباحة الأهلي
اختتم النادي الأهلي عام 2019، بالفوز ببطولة الجمهورية لسباحة المياه المفتوحة بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 20 إلى 25 شهر ديسمبر الجاري، بنادي الرياضات المائية بمشاركة 16 نادٍ للمراحل العمرية «الدرجة الأولى رجال وسيدات، و2000 و2001 و2002 و2003 و2004 و2005». وشارك في البطولة كل من النادي الأهلي، والزمالك والشمس والغابة والصيد وطنطا والمعادي وجزيرة الورد بالمنصورة، ونادي البنك الأهلي والتوفيقية عن سباقات "5 كيلو- 10 كيلو عمومي، و5 كيلو مرحلة سنية.
وحصل الأهلي على 12 كأسا من إجمالي 14 كأسا في البطولة، وحافظ على اللقب بجدارة واكتساح في جميع المراحل العمرية المختلفة. وكان الأهلي قد استعد لبطولات الموسم الجديد من خلال معسكر خارجي أقيم في بلغاريا، واشتمل على المشاركة في بطولة بلغاريا الدولية، إلى جانب المجهود الكبير الذي تبذله كتيبة المدربين والإداريين
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مران الزمالك 1

مران الزمالك.. تدريبات بدنية للحراس واستغلال الفرص

بدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريباته الجماعية اليوم الخميس، على ملعب استاد ليفي موانا ياسا بمدينة ندولا الزامبية، استعدادًا لمواجهة نظيره زيسكو يوم السبت المقبل، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من دور المجموعات لمنافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا، وبدأ المران بجلسة بين المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون واللاعبين، طالبهم فيها بالتركيز في المباراة المقبلة، وعدم النظر إلى أي أمور أخرى. وقام كارتيرون بمتابعة فترة الإحماء التي تسبق التدريبات الجماعية، حيث قام اللاعبون بالجري حول الملعب، ثم القيام ببعض التمارين البدنية لمدة ربع ساعة.
محمد-الننى-ارسنال (4)

تقارير تركية تؤكد اقتراب انتقال النني لميلان

كشفت تقارير تركية، اليوم الخميس، اقتراب الدولي المصري محمد النني لاعب آرسنال المعار إلى فريق بشكتاش التركي من الانضمام إلى ميلان الإيطالي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقرر لها في يناير المقبل. وذكرت شبكة TRT التركية، أن محمد النني أصبح قريبًا من الانتقال إلى العملاق الإيطالي خلال الميركاتو الشتوي. وانتقل النني إلى بشكتاش التركي على سبيل الإعارة من آرسنال، كما يحق للفريق التركي شراء الدولي المصري نهائيًّا مقابل 18 مليون يورو، كما ينص بند التعاقد.
توتنهام-ونيوكاسل-يونايتد (7)

توتنهام يتخطى عقبة برايتون في الدوري الإنجليزي

نجح فريق توتنهام في الخروج بفوز صعب أمام نظيره برايتون، بنتيجة 2- 1 في المباراة التي جمعت بينهما، اليوم الخميس، على ملعب "توتنهام هوتسبير"، بالجولة الـ19 "البوكسينج داي" من مسابقة الدوري الإنجليزي (البريميرليج)، سجل أهداف السبيرز هاري كين في الدقيقة الـ53 وديلي الي في الدقيقة الـ72، بينما سجل هدف برايتون الوحيد آدم وبستر في الدقيقة الـ37 من عمر المباراة. وبهذا الفوز يرفع توتنهام رصيده لـ29 نقطة في المركز الخامس من جدول البريميرليج، بينما يقع برايتون في المركز الـ13 برصيد 20 نقطة.
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أسامة خليل (5)

أسامة خليل يتحدث عن إنجاز الأولمبي وأزمة الزمالك

حل الكاتب الصحفي أسامة خليل ضيفًا على برنامج «مساء الأنوار»، الذي يقدمه الإعلامي مدحت شلبي على فضائية «القاهرة والناس»، في حلقة ناقش فيها العديد من القضايا الساخنة على الساحة الرياضية، بصحبة الناقد الرياضي عصام سالم، وكشف خليل أن إنجاز المنتخب الأولمبي الذي توج ببطولة إفريقيا تحت 23 عامًا، للمرة الأولى في تاريخه، والتأهل إلى أولمبياد طوكيو، شيطاني وبالصدفة، لعدم وجود نظام في الكرة المصرية، رافضًا ضم أي لاعب من المنتخب الأول، للمشاركة في الأولمبياد مع أبناء شوقي غريب.
الاهلى- والجونة (7)

تعرف على تشكيل الأهلى المتوقع أمام النجم

استقر الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر، على تشكيل فريقه الذي سيخوض به مواجهة نظيره النجم الساحلي التونسي، المقرر إقامتها اليوم الجمعة، في تمام الساعة التاسعة مساءً، على الاستاد الأولمبي برادس، في افتتاح مباريات المجموعة الثانية ببطولة دوري أبطال إفريقيا. ويسعى النادي الأهلي لافتتاح مشواره بالبطولة بفوز خارج الديار، واستغلال الروح المعنوية العالية للاعبين بعد الفوز على فريق الجونة برباعية نظيفة في مسابقة الدوري الممتاز، الأمر الذي يرجح كفة الكتيبة الحمراء من تلك المباراة، على الرغم من أن المارد الأحمر يلعب خارج أرضه.
الأهلي والنجم الساحلي

قمة ملتهبة بين النجم والأهلي في دوري الأبطال

يصطدم اثنان من عمالقة القارة مرة أخرى بالعاصمة التونسية، حين يستقبل النجم الساحلي التونسي، صاحب الرقم القياسي في التتويج، الأهلي فى ملعب رادس الأولمبي، مع انطلاق مرحلة المجموعات لدوري أبطال إفريقيا لموسم 2019-2020، اليوم الجمعة، في تمام الساعة التاسعة مساءً. الفريقان التقيا في 11 مباراة بمسابقات الاتحاد الإفريقي منذ 2005، بما فيها نهائيان لدوري الأبطال ومباراة في كأس السوبر، وكل منهما توج بطلا للقارة على حساب الآخر، الأهلي في 2005، والنجم في لقبه الوحيد حتى الآن في 2007، كما ابتسمت ركلات الترجيح للعملاق المصري في أديس أبابا في كأس السوبر 2007.
جاريدو

جاريدو عن مواجهة الأهلي: لن نقبل سوى الفوز

أكد خوان كارلوس جاريدو المدير الفني لفريق النجم الساحلي، أن فريقه يدخل مباراة الأهلي ولا بديل غير الفوز، جاء ذلك خلال حواره مع الموقع الرسمي للاتحاد الإفريقي، قائلا: "نمتلك قدرات عالية ومستقبلا كبيرا، خضنا حصصا تدريبية كافية ومستعدون للمواجهة، لن نقبل بأي نتيجة أقل من الفوز، كل مباراة مختلفة ومواجهة الأهلي قصة جديدة مختلفة. نبحث عن الفوز والذهاب بعيدًا في البطولة، دوري الأبطال هي أهم مسابقة في إفريقيا، أفضل الفرق فقط تلعب هنا، ونحن نعمل من أجل هدفنا وهو تحقيق اللقب".
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