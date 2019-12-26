بعد تصريحات أردوغان.. الرئاسة التونسية: لن ننضم لأي تحالف
٢٦ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٢٢ م
الرئيس التونسي قيس سعيد
نفت الرئاسة التونسية، تصريحات وزير داخلية حكومة الوفاق في ليبيا فتحي باشاغا، حول انضمام تونس لحلف تركي في ليبيا، مؤكدة أنها لا تعكس حقيقة الموقف التونسي، وقالت المتحدثة باسم رئاسة الجمهورية التونسية رشيدة النيفر، إن "بلادها متمسكة بحيادها في الملف الليبي، وتحرص على تغليب الحل السلمي في ليبيا وحقن الدماء"، بحسب قناة العربية الإخبارية.
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قد أعلن اليوم الخميس، أنه ناقش مع الرئيس التونسي قيس سعيد، أمس، المسألة الليبية بكل أبعادها، وأضاف: "وصلنا إلى اتفاق لتقديم الدعم اللازم إلى ليبيا من أجل استقرارها". (للمزيد)وفي السياق، ندد الاتحاد العام التونسي للشغل في بيان له، بالتدخلات الأجنبية في الشأن الليبي،
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قد أعلن اليوم الخميس، أنه ناقش مع الرئيس التونسي قيس سعيد، أمس، المسألة الليبية بكل أبعادها، وأضاف: "وصلنا إلى اتفاق لتقديم الدعم اللازم إلى ليبيا من أجل استقرارها". (للمزيد)
وفي السياق، ندد الاتحاد العام التونسي للشغل في بيان له، بالتدخلات الأجنبية في الشأن الليبي، محذرا من دعوات الحرب التي أصبحت بعض الدول تدق طبولها.
وأضاف الاتحاد أن حل الخلافات الليبية "لن يكون إلا داخليا وبعيدا عن تدخل الدول الأجنبية التي لا تخدم غير مصالحها"، معتبرا دول الجوار أولى بالوساطة لوقف الحرب، داعيا إلى التنسيق معها للمساعدة على إيجاد حل ليبي لإنهاء الاقتتال.
وأهاب الاتحاد بالسلطات التونسية رفع حالة اليقظة والحذر للحيلولة دون تحويل تونس ممرا للأسلحة ومعبرا "للدواعش" نحو ليبيا أو ملاذا لهم، معبرا عن ثقته في الجيش والمؤسسات الأمنية لحماية تونس وسيادتها.