رياضة

مران الزمالك.. تدريبات بدنية للحراس واستغلال الفرص

تحرير:علي الزيني ٢٦ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٢٧ م
الزمالك
الزمالك
بدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريباته الجماعية اليوم الخميس، على ملعب استاد ليفي موانا ياسا بمدينة ندولا الزامبية، استعدادًا لمواجهة نظيره زيسكو يوم السبت المقبل، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من دور المجموعات لمنافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا، وبدأ المران بجلسة بين المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون واللاعبين، طالبهم فيها بالتركيز في المباراة المقبلة، وعدم النظر إلى أي أمور أخرى. وقام كارتيرون بمتابعة فترة الإحماء التي تسبق التدريبات الجماعية، حيث قام اللاعبون بالجري حول الملعب، ثم القيام ببعض التمارين البدنية لمدة ربع ساعة.
وخاض الثلاثي محمد عواد ومحمد أبوجبل ومحمد صبحي بعض التدريبات البدنية والفنية، تحت قيادة عمرو عبدالسلام مدرب حراس المرمى، حيث بدأ مران الحراس بمجموعة من التدريبات البدنية، أعقبها فقرة تسديد على الثلاثي من داخل وخارج منطقة الجزاء، حيث شهدت تألقهم بشدة. وخصص الفرنسي فقرة فنية للاعبين خلال مران اليوم،
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سباحة الأهلي تتوج بدرع بطولة الجمهورية

اختتم النادي الأهلي عام 2019، بالفوز ببطولة الجمهورية لسباحة المياه المفتوحة بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 20 إلى 25 شهر ديسمبر الجاري، بنادي الرياضات المائية بمشاركة 16 نادٍ للمراحل العمرية «الدرجة الأولى رجال وسيدات، و2000 و2001 و2002 و2003 و2004 و2005». وشارك في البطولة كل من النادي الأهلي، والزمالك والشمس والغابة والصيد وطنطا والمعادي وجزيرة الورد بالمنصورة، ونادي البنك الأهلي والتوفيقية عن سباقات "5 كيلو- 10 كيلو عمومي، و5 كيلو مرحلة سنية.
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مرتضى منصور يحضر مباراة الزمالك والإنتاج رغم الإيقاف

وصل مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك إلى ملعب السلام لحضور مباراة الفريق الأبيض أمام الإنتاج الحربي، التي تجمعهما على ملعب السلام، ضمن مواجهات الجولة العاشرة من منافسات بطولة الدوري الممتاز، جاء قرار رئيس النادي بالحضور بعد قرار لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم بإيقافه من المشاركة في أي نشاط رياضي متعلق بكرة القدم لمدة ثلاث مباريات وغرامة 100 ألف جنيه لما بدر منه من تصريحات مسيئة ضد رئيس لجنة الحكام وحكم مباراة فريقه أمام سموحة، التي انتهت بالتعادل السلبي، في الجولة الماضية.
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مدرب الزمالك يرفض حضور مؤتمر مباراة سموحة

رفض المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، حضور المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الفريق أمام سموحة، التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، على ملعب استاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة التاسعة من منافسات بطولة الدوري الممتاز، وانتهت بالتعادل السلبي، وأخطر مسؤولو الزمالك مراقب المباراة بعدم حضور المدرب للمؤتمر.. وقررت لجنة المسابقات في اتحاد الكرة في وقت سابق تغريم كارتيرون 50 ألف جنيه، لعدم حضوره المؤتمر الصحفي الخاص بلقاء طلائع الجيش في الجولة الماضية.
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ماكليش: فترة عملي في الزمالك كانت معقدة

قال المدرب الصربي أليكس ماكليش المدير الفني الأسبق للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن فترة عمله في القلعة البيضاء، كانت معقدة، مؤكدًا أن رئيس النادي مرتضى منصور كان يتدخل في عمله ويريد اختيار التشكيل، جاء ذلك خلال حديثه مع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، مساء اليوم الجمعة، قائلًا: "فترة عملي في الزمالك كانت معقدة حتى لو فزنا بالمباريات، أجد مرتضى منصور رئيس النادي يسألني لماذا لا تشرك هذا اللاعب أو لماذا يلعب هذا؟، النادي خسر قيمته بتلك الطريقة".
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