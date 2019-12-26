مران الزمالك.. تدريبات بدنية للحراس واستغلال الفرص

تحرير:علي الزيني ٢٦ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٢٧ م

الزمالك

بدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريباته الجماعية اليوم الخميس، على ملعب استاد ليفي موانا ياسا بمدينة ندولا الزامبية، استعدادًا لمواجهة نظيره زيسكو يوم السبت المقبل، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من دور المجموعات لمنافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا، وبدأ المران بجلسة بين المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون واللاعبين، طالبهم فيها بالتركيز في المباراة المقبلة، وعدم النظر إلى أي أمور أخرى. وقام كارتيرون بمتابعة فترة الإحماء التي تسبق التدريبات الجماعية، حيث قام اللاعبون بالجري حول الملعب، ثم القيام ببعض التمارين البدنية لمدة ربع ساعة.

وخاض الثلاثي محمد عواد ومحمد أبوجبل ومحمد صبحي بعض التدريبات البدنية والفنية، تحت قيادة عمرو عبدالسلام مدرب حراس المرمى، حيث بدأ مران الحراس بمجموعة من التدريبات البدنية، أعقبها فقرة تسديد على الثلاثي من داخل وخارج منطقة الجزاء، حيث شهدت تألقهم بشدة. وخصص الفرنسي فقرة فنية للاعبين خلال مران اليوم،