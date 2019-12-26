البريميرليج.. خسارة تشيلسي وأنشيلوتي يحقق أول فوز

تحرير:علي الزيني ٢٦ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٧:١٢ م

تشيلسي

حقق فريق ساوثهامتون، فوزًا ثمينًا على نظيره تشيلسي، بهدفين نظيفين، سجلهما مايكل أوبافيمي وناتان ريدموند، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس، على ملعب استاد «ستامفورد بريدج»، ضمن مواجهات الجولة التاسعة عشرة من منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز. الخسارة جمدت رصيد تشيلسي عند 32 نقطة في المركز الرابع، بجدول ترتيب البريميرليج، بفارق ست نقاط عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثالث، في المقابل رفع ساوثهامتون رصيده إلى 21 نقطة ويرتقي إلى المركز الرابع عشر.

مايكل أوبافيمي سجل هدف التقدم في الدقيقة 32 بتسديدة من على حدود منطقة الجزاء، وفي الدقيقة 74 أضاف ريدموند الهدف الثاني بعدما وضع الكرة من فوق كيبا حارس مرمى تشيلسي. وعلى ملعب «فيلا بارك»، فاز أستون فيلا على نظيره نوريتش سيتي، بهدف نظيف، جاء عن طريق كونور هوريان، في المباراة التي شارك فيها