رياضة

البريميرليج.. خسارة تشيلسي وأنشيلوتي يحقق أول فوز

تحرير:علي الزيني ٢٦ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٧:١٢ م
تشيلسي
تشيلسي
حقق فريق ساوثهامتون، فوزًا ثمينًا على نظيره تشيلسي، بهدفين نظيفين، سجلهما مايكل أوبافيمي وناتان ريدموند، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس، على ملعب استاد «ستامفورد بريدج»، ضمن مواجهات الجولة التاسعة عشرة من منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز. الخسارة جمدت رصيد تشيلسي عند 32 نقطة في المركز الرابع، بجدول ترتيب البريميرليج، بفارق ست نقاط عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثالث، في المقابل رفع ساوثهامتون رصيده إلى 21 نقطة ويرتقي إلى المركز الرابع عشر.
مايكل أوبافيمي سجل هدف التقدم في الدقيقة 32 بتسديدة من على حدود منطقة الجزاء، وفي الدقيقة 74 أضاف ريدموند الهدف الثاني بعدما وضع الكرة من فوق كيبا حارس مرمى تشيلسي. وعلى ملعب «فيلا بارك»، فاز أستون فيلا على نظيره نوريتش سيتي، بهدف نظيف، جاء عن طريق كونور هوريان، في المباراة التي شارك فيها
اقرأ المزيد
مرتضى-منصور-وتركي-آل-الشيخ‎ (2)

«التحرير» تكشف تفاصيل مكالمة آل الشيخ ومرتضى منصور

حرص تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية على تقديم واجب العزاء في وفاة شقيقة مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة الزمالك التي وافتها المنية يوم 17 ديسمبر الجاري، وعلمت «التحرير» أن آل الشيخ قام بإرسال رسالة عزاء إلى رئيس النادي الأبيض يوم وفاة شقيقته.
مورينيو

مورينيو عن استمرار إريكسن مع توتنهام: عليكم سؤاله

كشف المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لفريق توتنهام الإنجليزي، عن مستقبل الدنماركي كريستيان إريكسن مع الفريق خلال الفترة القادمة، مشيرًا إلى أن فريقه واجه خصمًا عنيدًا خلال مباراة اليوم أمام برايتون، والتي انتهت بفوز الديوك بهدفين لهدف، حيث قال: "احتجنا في البداية أن نلعب بقوة لننسى ما حدث في المباراة السابقة ضد تشيلسي، وسجلنا هدفا ولكنه أُلغي.. نتيجة 0- 0 غير 1- 0، واحتجت للوصول إلى بين شوطي المباراة بأسرع وقت، وتحدثنا وشاركنا مشاعرنا وأعطيت اللاعبين بعض التعليمات التكتيكية المهمة".
مران الزمالك 1

مران الزمالك.. تدريبات بدنية للحراس واستغلال الفرص

بدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريباته الجماعية اليوم الخميس، على ملعب استاد ليفي موانا ياسا بمدينة ندولا الزامبية، استعدادًا لمواجهة نظيره زيسكو يوم السبت المقبل، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من دور المجموعات لمنافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا، وبدأ المران بجلسة بين المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون واللاعبين، طالبهم فيها بالتركيز في المباراة المقبلة، وعدم النظر إلى أي أمور أخرى. وقام كارتيرون بمتابعة فترة الإحماء التي تسبق التدريبات الجماعية، حيث قام اللاعبون بالجري حول الملعب، ثم القيام ببعض التمارين البدنية لمدة ربع ساعة.
اقرأ المزيد من الأخبار
سون

الاتحاد الإنجليزي يرفض استئناف توتنهام على طرد سون

كشفت تقارير إنجليزية، اليوم الثلاثاء، أن الاتحاد الإنجليزي رفض الاستئناف الذي تقدم توتنهام على طرد سون هيونج مين لاعب السبيرس. ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" أن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، أكد طرد سون بعد فشل الاستئناف عليه. تم طرد الكوري الجنوبي في الشوط الثاني من المباراة التي خسرها يوم الأحد الماضي، أمام تشيلسي 2- 0 على استاد توتنهام هوتسبر عندما أظهر الـ"فار" وهو يركل في أنطونيو روديجر لاعب البلوز. وحقق فريق تشيلسي الفوز على نظيره توتنهام بنتيجة 2- 0 في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب الأخير ضمن لقاءات الجولة الـ18 من الدوري الإنجليزي.
لامبارد‎ (2)

لامبارد بعد إدعاء مورينيو: لا أحاول تقليد أي شخص

حقق تشيلسي انتصار ثمين أمس الأحد، بالتغلب على توتنهام بهدفين دون رد في الدوري الإنجليزي، في مباراة شهدت تفوق فرانك لامبارد على مدربه السابق جوزيه مورينيو، وفوجئ توتنهام بالخطة التي لجأ إليها الفريق الزائر بالاعتماد على ثلاثة مدافعين وعودة الظهير الأيسر ماركوس ألونسو ليضيف إلى الخطورة الهجومية، وقال مورينيو إن لامبارد لجأ لوجود ثلاثة مدافعين وهو الأسلوب المألوف للفريق تحت قيادة المدرب السابق أنطونيو كونتي عندما نال اللقب في موسم 2016-2017، وأضاف مورينيو "تشيلسي لعب بالأسلوب الذي يشعر براحة معه وهو أسلوب استخدمه قبل عامين مع أنطونيو كونتي".
تشيلسي

صدام ناري بين توتنهام وتشيلسي في البريميرليج

تختتم اليوم الأحد مباريات الجولة رقم 18 من الدوري الإنجليزي، وذلك من خلال قمة مباريات الجولة، عندما يستقبل توتنهام هوتسبير نظيره تشيلسي على ملعب توتنهام هوتسبير، وذلك في تمام الساعة 6:30 مساء، ويحتل توتنهام المركز السابع برصيد 26 نقطة، بينما يتواجد تشيلسي في المركز الرابع برصيد 29 نقطة، وتواجه الفريقان في عصر البريميرليج في 54 مباراة سابقة، حقق خلالها تشيلسي الانتصار في 28 لقاء وخسر 7 مواجهات أخرى وتعادل في 19 مباراة،ـ وسجل لاعبو البلوز في تلك المباريات 98 هدفًا، واستقبلت شباكهم 54 هدفًا.
كانتي- تشيلسي

تشيلسي يسقط أمام بورنموث وليستر يتعادل مع نوريتش

سقط فريق تشيلسي الإنجليزي في فخ الخسارة أمام نظيره بورنموث، في المباراة التي جمعت بينهما، اليوم السبت، في الجولة الـ17 من عمر بطولة الدوري الإنجليزي (البريميرليج)، وسجل هدف بورنموث الوحيد دان جوسلينج في الدقيقة الـ84 من عمر المباراة. وعلى الرغم من الخسارة إلا أن البلوز بقيادة فرانك لامبارد المدير الفني لتشيلسي مازال يحافظ على احتلال المركز الرابع (بصفة مؤقتة)، من جدول البريميرليج برصيد 32 نقطة، بينما رفع برونموث رصيده للنقطة الـ19 في المركز الرابع عشر.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]