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الجيش الليبي يتقدم نحو وسط طرابلس ومليشيات الوفاق تتراجع

٢٦ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٧:٤٩ م
الجيش الليبي - أرشيفية
الجيش الليبي - أرشيفية
سيطر الجيش الليبي، على معسكر التكبالي الواقع بمنطقة صلاح الدين، على بعد 10 كيلومترات من وسط العاصمة طرابلس، كما تقدم اليوم الخميس، في محوري الخلة ومشروع الهضبة، عقب تراجع المليشيات المسلحة التابعة لقوات الوفاق، وتعد هذه النقاط، الأقرب لمناطق مركز ووسط العاصمة طرابلس، فيما تستمر الاشتباكات في محاور عين زارة ووادي الربيع والسبعة وطريق المطار والزهراء، حيث شنّ الجيش غارات على مواقع وتمركزات قوات الوفاق، وفقا لما ذكرته قناة "العربية".

وكان سلاح الجو التابع للجيش الليبي قصف في وقت سابق اليوم، مواقع تابعة للوفاق في مدينة الزاوية التي تبعد عن العاصمة طرابلس 45 كلم، وعلى رأسها معسكرات كتيبة الفاروق.

يشار إلى أن حفتر أعلن في خطاب متلفز في وقت سابق هذا الشهر، عن انطلاق "المعركة الحاسمة"، وأمر قواته بالتقدم نحو قلب العاصمة الليبية طرابلس.

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سد النهضة وليبيا.. السيسي وترامب يبحثان ملفات مصيرية

أجرى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم الخميس، اتصالا هاتفيا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وتم خلاله التباحث وتبادل وجهات النظر حول تطورات بعض الملفات الإقليمية خاصة الوضع في ليبيا، إذ أكد الرئيس السيسي دعم مصر لتفعيل إرادة الشعب الليبي في تحقيق الأمن والاستقرار لبلاده، وأهمية الدور الذي يقوم به الجيش الوطني الليبي في هذا السياق لمكافحة الإرهاب وتقويض نشاط التنظيمات والميليشيات المسلحة التي باتت تهدد الامن الإقليمي بأسره، مشددا في ذات الوقت على ضرورة وضع حد لحجم التدخلات الخارجية غير المشروعة في الشأن الليبي.
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مدبولي عن تطوير مجرى العيون:يوم هام في تاريخ القاهرة

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، أعمال تطوير منطقة سور مجرى العيون، ومنطقة المدابغ، وكذا المنطقة المحيطة بمتحف الحضارة بعين الصيرة ، يرافقه، وزراء السياحة والآثار، والتنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومحافظ القاهرة. وخلال جولته بمنطقة سور مجرى العيون، أدلى رئيس الوزراء بتصريحات أكد خلالها أن اليوم هو يوم هام فى تاريخ تطوير وإعادة احياء عاصمتنا الجميلة القاهرة، معربا عن سعادته بتطوير المنطقة، وإخلائها بالكامل.
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«ليبيا وريجيني».. السيسي يتصل برئيس وزراء إيطاليا

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، اتصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، تم خلاله استعراض الملفات الإقليمية خاصة الوضع في ليبيا. وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن السيسي أكد، على ثوابت موقف مصر الداعم لاستقرار وأمن ليبيا، وتفعيل إرادة الشعب الليبي، وكذلك مساندة جهود الجيش الوطني الليبي في مكافحة الإرهاب والقضاء على التنظيمات الإرهابية التي تمثل تهديدا ليس فقط على ليبيا بل الأمن الإقليمي ومنطقة البحر المتوسط، مع رفض كل التدخلات الخارجية في الشأن الداخلي الليبي.
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الرئيس العراقي يقدم استقالته للبرلمان

قدم رئيس الجمهورية العراقي برهم صالح، اليوم الخميس، استقالته للبرلمان العراقي، كما أبلغه اعتذاره عن تكليف أسعد العيداني برئاسة الحكومة. وذلك حسبما ذكرت وكالة الأنباء العراقية، دون التطرق إلى مزيد من التفاصيل. وكان الرئيس العراقي، شدد، في وقت سابق، على ضرورة إكمال مسيرة إصلاح النظام السياسي بالتأسيس لحكم رشيد، داعيا الكتل السياسية للتعاون من أجل تسمية المكلف برئاسة مجلس الوزراء، مؤكدا تشكيل حكومة جديدة "ضمن مدد وسياقات دستورية تتكفل بحل المشكلات".
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المسماري: مصر السند الحقيقي للشعب الليبي

أكد المتحدث باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري أن مصر السند الحقيقي للشعب الليبي منذ مئات السنين، مشيدا بدعم والدور المحوري للرئيس عبدالفتاح السيسي في حل الأزمة الليبية وإنهاء الفوضى. وقال في مقابلة مع قناة "أكسترا نيوز" الإخبارية اليوم الإثنين، "إن مصر منذ مئات السنين وهي السند الحقيقي للشعب الليبي، حتى في الكوارث الطبيعي و أوقات الجفاف"، مضيفا أن الجيش الليبي تأسس في مصر سنة 1940 في أبو رواش، ومن هذا المكان انطلق الجيش الليبي في الحرب العالمية الثانية وطرد الإيطاليين من ليبيا، مشيرا إلى أن الجيش الليبي ينتمي إلى مصر انتماءً عقائديا.
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الجيش الليبي: قطر وتركيا تستخدمان السفن لدعم ميليشيات طرابلس

أكد مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الوطني الليبي خالد المحجوب أن قطر وتركيا تستخدمان السفن التجارية لأغراض عسكرية لدعم الميليشيات في طرابلس. وقال المحجوب في تصريح خاص لقناة "سكاي نيوز" الإخبارية، إن "السفينة التي تم احتجازها في ليبيا يقودها طاقم تركي"، مضيفا "أن البحرية الليبية تقوم بالتحقيق مع طاقم السفينة التي تم احتجازها قبالة سواحلنا".
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6 مواقع وخطة مواجهة.. أين تنزل تركيا قواتها في ليبيا؟

كشف المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري، اليوم الجمعة، المواقع التي من المتوقع أن تشهد عمليات الإنزال للجنود الأتراك على الأراضي الليبية، بعد الاتفاقيتين اللتين أبرمهما رئيس حكومة طرابلس فايز السراج مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إذ قال المسماري خلال مؤتمر صحفي: "نعرف أن الأتراك قاموا في السابق بنقل مجموعات كبيرة من مسلحي جبهة النصرة وإرهابيي داعش إلى ليبيا، وفشل ذلك، كما فشلت عملية نقل مرتزقة من إفريقيا".
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معركة الحسم تتواصل.. الجيش الليبي يسيطر على مواقع مهمة في طرابلس

سيطرت إحدى الكتائب الليبية التابعة للجيش الليبي على مراصد ومواقع مهمة لقوات حكومة الوفاق، وحققت تقدما في محور عين زارة جنوب شرقي طرابلس، وأكدت سرية المشاة بالكتيبة 127 مجحفلة التابعة للجيش، اليوم السبت، أن عناصرها تمكنت من الاستيلاء على مخازن "الهناقر" في منطقة الأبيار بعين زارة، مكبدة تشكيلات الوفاق خسائر فادحة في الأرواح والمعدات والعتاد، وفقا لما ذكرته قناة "العربية".
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