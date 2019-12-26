الجيش الليبي يتقدم نحو وسط طرابلس ومليشيات الوفاق تتراجع

٢٦ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٧:٤٩ م

سيطر الجيش الليبي، على معسكر التكبالي الواقع بمنطقة صلاح الدين، على بعد 10 كيلومترات من وسط العاصمة طرابلس، كما تقدم اليوم الخميس، في محوري الخلة ومشروع الهضبة، عقب تراجع المليشيات المسلحة التابعة لقوات الوفاق، وتعد هذه النقاط، الأقرب لمناطق مركز ووسط العاصمة طرابلس، فيما تستمر الاشتباكات في محاور عين زارة ووادي الربيع والسبعة وطريق المطار والزهراء، حيث شنّ الجيش غارات على مواقع وتمركزات قوات الوفاق، وفقا لما ذكرته قناة "العربية".

وكان سلاح الجو التابع للجيش الليبي قصف في وقت سابق اليوم، مواقع تابعة للوفاق في مدينة الزاوية التي تبعد عن العاصمة طرابلس 45 كلم، وعلى رأسها معسكرات كتيبة الفاروق.

يشار إلى أن حفتر أعلن في خطاب متلفز في وقت سابق هذا الشهر، عن انطلاق "المعركة الحاسمة"، وأمر قواته بالتقدم نحو قلب العاصمة الليبية طرابلس.

