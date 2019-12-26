رياضة

مورينيو عن استمرار إريكسن مع توتنهام: عليكم سؤاله

تحرير:علي الزيني ٢٦ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٨:١٤ م
جوزيه مورينيو
جوزيه مورينيو
كشف المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لفريق توتنهام الإنجليزي، عن مستقبل الدنماركي كريستيان إريكسن مع الفريق خلال الفترة القادمة، مشيرًا إلى أن فريقه واجه خصمًا عنيدًا خلال مباراة اليوم أمام برايتون، والتي انتهت بفوز الديوك بهدفين لهدف، حيث قال: "احتجنا في البداية أن نلعب بقوة لننسى ما حدث في المباراة السابقة ضد تشيلسي، وسجلنا هدفا ولكنه أُلغي.. نتيجة 0- 0 غير 1- 0، واحتجت للوصول إلى بين شوطي المباراة بأسرع وقت، وتحدثنا وشاركنا مشاعرنا وأعطيت اللاعبين بعض التعليمات التكتيكية المهمة".
وواصل مورينيو: "رأيت أن برايتون يلعب بـ4- 5- 1، وهذا كان مفاجئا لذا لم نحتج فيرتونخين أن يتواجد في الخلف في ظل لعبنا بثلاثة مدافعين فطلبت منه التقدم للأمام، مع توغل لوكاس مورا للداخل أكثر والضغط القوي من الأمام عن طريق موسى سيسوكو وسجلنا هدفين". ثم انتقل المدرب البرتغالي للحديث عن مهاجمه هاري كين،
اقرأ المزيد
مرتضى-منصور-وتركي-آل-الشيخ‎ (2)

«التحرير» تكشف تفاصيل مكالمة آل الشيخ ومرتضى منصور

حرص تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية على تقديم واجب العزاء في وفاة شقيقة مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة الزمالك التي وافتها المنية يوم 17 ديسمبر الجاري، وعلمت «التحرير» أن آل الشيخ قام بإرسال رسالة عزاء إلى رئيس النادي الأبيض يوم وفاة شقيقته.
تشيلسي-فالنسيا

البريميرليج.. خسارة تشيلسي وأنشيلوتي يحقق أول فوز

حقق فريق ساوثهامتون، فوزًا ثمينًا على نظيره تشيلسي، بهدفين نظيفين، سجلهما مايكل أوبافيمي وناتان ريدموند، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس، على ملعب استاد «ستامفورد بريدج»، ضمن مواجهات الجولة التاسعة عشرة من منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز. الخسارة جمدت رصيد تشيلسي عند 32 نقطة في المركز الرابع، بجدول ترتيب البريميرليج، بفارق ست نقاط عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثالث، في المقابل رفع ساوثهامتون رصيده إلى 21 نقطة ويرتقي إلى المركز الرابع عشر.
مران الزمالك 1

مران الزمالك.. تدريبات بدنية للحراس واستغلال الفرص

بدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريباته الجماعية اليوم الخميس، على ملعب استاد ليفي موانا ياسا بمدينة ندولا الزامبية، استعدادًا لمواجهة نظيره زيسكو يوم السبت المقبل، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من دور المجموعات لمنافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا، وبدأ المران بجلسة بين المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون واللاعبين، طالبهم فيها بالتركيز في المباراة المقبلة، وعدم النظر إلى أي أمور أخرى. وقام كارتيرون بمتابعة فترة الإحماء التي تسبق التدريبات الجماعية، حيث قام اللاعبون بالجري حول الملعب، ثم القيام ببعض التمارين البدنية لمدة ربع ساعة.
اقرأ المزيد من الأخبار
توتنهام-ونيوكاسل-يونايتد (7)

توتنهام يتخطى عقبة برايتون في الدوري الإنجليزي

نجح فريق توتنهام في الخروج بفوز صعب أمام نظيره برايتون، بنتيجة 2- 1 في المباراة التي جمعت بينهما، اليوم الخميس، على ملعب "توتنهام هوتسبير"، بالجولة الـ19 "البوكسينج داي" من مسابقة الدوري الإنجليزي (البريميرليج)، سجل أهداف السبيرز هاري كين في الدقيقة الـ53 وديلي الي في الدقيقة الـ72، بينما سجل هدف برايتون الوحيد آدم وبستر في الدقيقة الـ37 من عمر المباراة. وبهذا الفوز يرفع توتنهام رصيده لـ29 نقطة في المركز الخامس من جدول البريميرليج، بينما يقع برايتون في المركز الـ13 برصيد 20 نقطة.
جوزيه مورينيو (3)

مورينيو يبكي قبل لقاء توتنهام وبرايتون لهذا السبب

أجهش جوزيه مورينيو، المدير الفني لفريق توتنهام، بالبكاء بسبب وفاة كلبه (ليا). وكان مورينيو يتحدث قبل مواجهة فريقه مع برايتون بالجولة الـ19 من عمر بطولة الدوري الإنجليزي (البوكسينج داي)، قائلا: "لم نستطع الاحتفال بالكريسماس، كان يومًا سيئًا للغاية، كلبي وكلب العائلة توفي". واختتم مورينيو عن الحدث: "لكن علينا المضي قدمًا". كما تطرق مورينيو إلى الحديث عن توتنهام، قائلا: "سنحاول التعامل مع كل ما يحدث بسوق الانتقالات، لو رحل أي لاعب سنتأقلم مع هذا الموقف بشكل طبيعي، ولكن لن نصبح ملوكًا للانتقالات نتصارع مع الأندية الكبرى لضم أهم اللاعبين".
لامبارد‎ (2)

لامبارد بعد إدعاء مورينيو: لا أحاول تقليد أي شخص

حقق تشيلسي انتصار ثمين أمس الأحد، بالتغلب على توتنهام بهدفين دون رد في الدوري الإنجليزي، في مباراة شهدت تفوق فرانك لامبارد على مدربه السابق جوزيه مورينيو، وفوجئ توتنهام بالخطة التي لجأ إليها الفريق الزائر بالاعتماد على ثلاثة مدافعين وعودة الظهير الأيسر ماركوس ألونسو ليضيف إلى الخطورة الهجومية، وقال مورينيو إن لامبارد لجأ لوجود ثلاثة مدافعين وهو الأسلوب المألوف للفريق تحت قيادة المدرب السابق أنطونيو كونتي عندما نال اللقب في موسم 2016-2017، وأضاف مورينيو "تشيلسي لعب بالأسلوب الذي يشعر براحة معه وهو أسلوب استخدمه قبل عامين مع أنطونيو كونتي".
جوزيه مورينيو (6)

مورينيو: لن أكشف عن محادثاتي مع إيركسن

تحدث البرتغالي جوزيه مورينيو، مدرب توتنهام هوتسبير، عن طبيعة علاقته بنجم الفريق الدنماركي كريستيان إيريكسن، مؤكدًا على عزمه عدم الكشف عن طبيعة المحادثات التي تجرى بينهما، في الوقت الذي ينتهي فيه عقد النجم الدنماركي مع السبيرز بنهاية الموسم الجاري، وقال مورينيو في تصريحات لشبكة سكاي سبورتس "أعرف فقط أن عقده سينتهي بنهاية هذا الموسم، المحادثات التي أجريتها معه، تبقى خاصة ولن أفصح عنها"، وأضاف "كان صادقًا معي وكنت صادقًا معه، علاقتنا جيدة منذ اليوم الأول، لن أخون تلك الثقة".
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]