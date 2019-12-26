مورينيو عن استمرار إريكسن مع توتنهام: عليكم سؤاله

تحرير:علي الزيني ٢٦ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٨:١٤ م

جوزيه مورينيو

كشف المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لفريق توتنهام الإنجليزي، عن مستقبل الدنماركي كريستيان إريكسن مع الفريق خلال الفترة القادمة، مشيرًا إلى أن فريقه واجه خصمًا عنيدًا خلال مباراة اليوم أمام برايتون، والتي انتهت بفوز الديوك بهدفين لهدف، حيث قال: "احتجنا في البداية أن نلعب بقوة لننسى ما حدث في المباراة السابقة ضد تشيلسي، وسجلنا هدفا ولكنه أُلغي.. نتيجة 0- 0 غير 1- 0، واحتجت للوصول إلى بين شوطي المباراة بأسرع وقت، وتحدثنا وشاركنا مشاعرنا وأعطيت اللاعبين بعض التعليمات التكتيكية المهمة".

وواصل مورينيو: "رأيت أن برايتون يلعب بـ4- 5- 1، وهذا كان مفاجئا لذا لم نحتج فيرتونخين أن يتواجد في الخلف في ظل لعبنا بثلاثة مدافعين فطلبت منه التقدم للأمام، مع توغل لوكاس مورا للداخل أكثر والضغط القوي من الأمام عن طريق موسى سيسوكو وسجلنا هدفين". ثم انتقل المدرب البرتغالي للحديث عن مهاجمه هاري كين،