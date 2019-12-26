سد النهضة وليبيا.. السيسي وترامب يبحثان ملفات مصيرية

٢٦ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٢٥ م

الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الأمريكي دونالد ترامب

أجرى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم الخميس، اتصالا هاتفيا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وتم خلاله التباحث وتبادل وجهات النظر حول تطورات بعض الملفات الإقليمية خاصة الوضع في ليبيا، إذ أكد الرئيس السيسي دعم مصر لتفعيل إرادة الشعب الليبي في تحقيق الأمن والاستقرار لبلاده، وأهمية الدور الذي يقوم به الجيش الوطني الليبي في هذا السياق لمكافحة الإرهاب وتقويض نشاط التنظيمات والميليشيات المسلحة التي باتت تهدد الامن الإقليمي بأسره، مشددا في ذات الوقت على ضرورة وضع حد لحجم التدخلات الخارجية غير المشروعة في الشأن الليبي.

وتطرقا خلال الاتصال، إلى ملف سد النهضة، إذ أعرب الرئيس السيسي، عن التقدير لجهود الولايات المتحدة في رعاية المفاوضات الثلاثية الخاصة بسد النهضة، بينما جدد الرئيس الأمريكي تأكيد اهتمامه وحرصه على نجاح تلك المفاوضات للخروج بنتائج إيجابية وعادلة تحفظ حقوق جميع الأطراف، بحسب السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي