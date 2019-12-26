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سد النهضة وليبيا.. السيسي وترامب يبحثان ملفات مصيرية

٢٦ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٢٥ م
الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الأمريكي دونالد ترامب
أجرى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم الخميس، اتصالا هاتفيا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وتم خلاله التباحث وتبادل وجهات النظر حول تطورات بعض الملفات الإقليمية خاصة الوضع في ليبيا، إذ أكد الرئيس السيسي دعم مصر لتفعيل إرادة الشعب الليبي في تحقيق الأمن والاستقرار لبلاده، وأهمية الدور الذي يقوم به الجيش الوطني الليبي في هذا السياق لمكافحة الإرهاب وتقويض نشاط التنظيمات والميليشيات المسلحة التي باتت تهدد الامن الإقليمي بأسره، مشددا في ذات الوقت على ضرورة وضع حد لحجم التدخلات الخارجية غير المشروعة في الشأن الليبي.
وتطرقا خلال الاتصال، إلى ملف سد النهضة، إذ أعرب الرئيس السيسي، عن التقدير لجهود الولايات المتحدة في رعاية المفاوضات الثلاثية الخاصة بسد النهضة، بينما جدد الرئيس الأمريكي تأكيد اهتمامه وحرصه على نجاح تلك المفاوضات للخروج بنتائج إيجابية وعادلة تحفظ حقوق جميع الأطراف، بحسب السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي
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الجيش الليبي

الجيش الليبي يتقدم نحو وسط طرابلس ومليشيات الوفاق تتراجع

سيطر الجيش الليبي، على معسكر التكبالي الواقع بمنطقة صلاح الدين، على بعد 10 كيلومترات من وسط العاصمة طرابلس، كما تقدم اليوم الخميس، في محوري الخلة ومشروع الهضبة، عقب تراجع المليشيات المسلحة التابعة لقوات الوفاق، وتعد هذه النقاط، الأقرب لمناطق مركز ووسط العاصمة طرابلس، فيما تستمر الاشتباكات في محاور عين زارة ووادي الربيع والسبعة وطريق المطار والزهراء، حيث شنّ الجيش غارات على مواقع وتمركزات قوات الوفاق، وفقا لما ذكرته قناة "العربية".
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مدبولي عن تطوير مجرى العيون:يوم هام في تاريخ القاهرة

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، أعمال تطوير منطقة سور مجرى العيون، ومنطقة المدابغ، وكذا المنطقة المحيطة بمتحف الحضارة بعين الصيرة ، يرافقه، وزراء السياحة والآثار، والتنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومحافظ القاهرة. وخلال جولته بمنطقة سور مجرى العيون، أدلى رئيس الوزراء بتصريحات أكد خلالها أن اليوم هو يوم هام فى تاريخ تطوير وإعادة احياء عاصمتنا الجميلة القاهرة، معربا عن سعادته بتطوير المنطقة، وإخلائها بالكامل.
السيسى-المؤتمر-الوطنى-للشباب‎ (2)

«ليبيا وريجيني».. السيسي يتصل برئيس وزراء إيطاليا

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، اتصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، تم خلاله استعراض الملفات الإقليمية خاصة الوضع في ليبيا. وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن السيسي أكد، على ثوابت موقف مصر الداعم لاستقرار وأمن ليبيا، وتفعيل إرادة الشعب الليبي، وكذلك مساندة جهود الجيش الوطني الليبي في مكافحة الإرهاب والقضاء على التنظيمات الإرهابية التي تمثل تهديدا ليس فقط على ليبيا بل الأمن الإقليمي ومنطقة البحر المتوسط، مع رفض كل التدخلات الخارجية في الشأن الداخلي الليبي.
برهم صالح

الرئيس العراقي يقدم استقالته للبرلمان

قدم رئيس الجمهورية العراقي برهم صالح، اليوم الخميس، استقالته للبرلمان العراقي، كما أبلغه اعتذاره عن تكليف أسعد العيداني برئاسة الحكومة. وذلك حسبما ذكرت وكالة الأنباء العراقية، دون التطرق إلى مزيد من التفاصيل. وكان الرئيس العراقي، شدد، في وقت سابق، على ضرورة إكمال مسيرة إصلاح النظام السياسي بالتأسيس لحكم رشيد، داعيا الكتل السياسية للتعاون من أجل تسمية المكلف برئاسة مجلس الوزراء، مؤكدا تشكيل حكومة جديدة "ضمن مدد وسياقات دستورية تتكفل بحل المشكلات".
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السيسى-المؤتمر-الوطنى-للشباب‎ (2)

«ليبيا وريجيني».. السيسي يتصل برئيس وزراء إيطاليا

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، اتصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، تم خلاله استعراض الملفات الإقليمية خاصة الوضع في ليبيا. وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن السيسي أكد، على ثوابت موقف مصر الداعم لاستقرار وأمن ليبيا، وتفعيل إرادة الشعب الليبي، وكذلك مساندة جهود الجيش الوطني الليبي في مكافحة الإرهاب والقضاء على التنظيمات الإرهابية التي تمثل تهديدا ليس فقط على ليبيا بل الأمن الإقليمي ومنطقة البحر المتوسط، مع رفض كل التدخلات الخارجية في الشأن الداخلي الليبي.
الجماعات الإرهابية في أفريقيا

مصر: على المجتمع الدولي مواجهة كافة تنظيمات الإرهاب

أكد السفير إيهاب فهمي نائب مساعد وزير الخارجية مدير وحدة مكافحة الإرهاب الدولي، على ضرورة قيام المجتمع الدولي بمواجهة كافة التنظيمات الإرهابية دون استثناء، نظرا لانبثاقها عن ذات المصدر الأيديولوجي القائم على الفِكر التكفيري الدموي الذي أرسته جماعة الإخوان الإرهابية، جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها، اليوم الإثنين، أمام المؤتمر الإقليمي رفيع المستوى، الذي نظمته دولة الإمارات بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب حول تمكين الشباب وتعزيز التسامح من أجل مُكافحة التطرف المؤدي إلى الإرهاب الذى استضافته أبو ظبي.
السيسي ووزير الدفاع

السيسي يبحث مع وزير الدفاع تأمين الحدود البرية والبحرية

أشاد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بما يبذله أبطال القوات المسلحة من جهد لمكافحة الإرهاب وتدعيم الأمن والاستقرار في مختلف ربوع مصر، موجها بمواصلة رفع مستوى القدرات والتدريب والاستعداد القتالي، جاء ذلك خلال اجتماعه اليوم السبت، مع الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أحمد خالد قائد القوات البحرية.
الجيش-الليبى

الجيش الليبي: إحباط هجوم لـ«قوات الوفاق» شرق ترهونة

أعلن الناطق باسم القيادة العامة الليبية، اللواء أحمد المسماري، إحباط هجوم شنته القوات التابعة لحكومة الوفاق على منطقة الداوون شرق ترهونة، مؤكدا أن الهجوم تم دحره ببعض القدرات الذاتية للمدينة. وجدد المسماري وفقا لما أوردته بوابة الوسط الليبية، التزام القيادة العامة بمهلة الـ3 أيام لمدينة مصراتة والتي تنتهي ظهر غد الأحد، وعدم تجديدها أو تمديدها.
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