ضبط 5 متهمين بإطلاق النار على جواهرجي في الجيزة

تحرير:محمد أبو زيد ٢٦ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٣٥ م

قوات الشرطة- أرشيفية

أطلق أشخاص مجهولين يستقلون سيارة ربع نقل، الرصاص على جواهرجي بالعياط أثناء استقلاله سيارته، لاعتقادهم أن بحوزته بعض المصوغات الذهبية، وذلك بهدف سرقته، وتلقى ضباط الشرطة بمركز شرطة العياط بمديرية أمن الجيزة، بلاغا من مالك محل مصوغات بقرية الناصرية بدائرة المركز بقيام مجهولين يستقلون سيارة ربع نقل بإطلاق عيارين ناريين من سلاح كان بحوزتهم على سيارته، ما أدى لحدوث تلفيات بها ولاذوا بالهرب.

تم تشكيل فريق بحث، أسفرت جهوده عن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة وهم 5 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية مسجلة، وبحوزة أحدهم بندقية آلية و3 طلقات. وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، واتفاقهم على سرقة المجني عليه، لاعتقادهم أن بحوزته بعض المصوغات الذهبية. واعترف المتهمين بقيامهم بتتبع المجني عليه، وعقب استقلاله