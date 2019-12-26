جريمة

ضبط 5 متهمين بإطلاق النار على جواهرجي في الجيزة

تحرير:محمد أبو زيد ٢٦ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٣٥ م
قوات الشرطة- أرشيفية
قوات الشرطة- أرشيفية
أطلق أشخاص مجهولين يستقلون سيارة ربع نقل، الرصاص على جواهرجي بالعياط أثناء استقلاله سيارته، لاعتقادهم أن بحوزته بعض المصوغات الذهبية، وذلك بهدف سرقته، وتلقى ضباط الشرطة بمركز شرطة العياط بمديرية أمن الجيزة، بلاغا من مالك محل مصوغات بقرية الناصرية بدائرة المركز بقيام مجهولين يستقلون سيارة ربع نقل بإطلاق عيارين ناريين من سلاح كان بحوزتهم على سيارته، ما أدى لحدوث تلفيات بها ولاذوا بالهرب.
تم تشكيل فريق بحث، أسفرت جهوده عن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة وهم 5 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية مسجلة، وبحوزة أحدهم بندقية آلية و3 طلقات. وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، واتفاقهم على سرقة المجني عليه، لاعتقادهم أن بحوزته بعض المصوغات الذهبية.  واعترف المتهمين بقيامهم بتتبع المجني عليه، وعقب استقلاله
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حادث دهس قطار لسيارة بمزلقان البليدة في العياط-19

بتعدي المزلقان.. مصرع فتاة دهسا تحت عجلات قطار بالدقهلية

وقفت شابة في منتصف العشرينات من عمرها، على المزلقان في منطقة سندوب بمحافظة الدقهلية، وفي لحظات اتخذت قرارها بالعبور، مسرعة أمام القطار، ظنا منها ببعد المسافة بينها وبين القطار، ليلقى مصرعها دهسا تحت عجلاته، وتلقى اللواء فاضل عمار، مساعد وزير الداخلية، إخطارا من اللواء السيد سلطان، بورود إشارة عن مصرع فتاة دهسا أسفل القطار القادم من الزقازيق إلى المنصورة، على مزلقان سندوب دائرة قسم شرطة أول المنصورة.
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بسبب الأمطار.. مصرع طالب هندسة صعقا بالكهرباء بالدقهلية

لم يكن يتخيل طالب كلية الهندسة، أن ملامسته عمود إنارة بالشارع ستنهي حياته صعقًا بالكهرباء، نتيجة هطول الأمطار الغزيرة، قبل أن يتلقى اللواء فاضل عمارة مدير امن الدقهلية، إخطارًا من اللواء سيد سلطان مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة بني عبيد، بمصرع شاب بمنطقة ميزانية ميت فارس التابعة لمركز بنى عبيد بالدقهلية.
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مصرع 6 أشخاص وإصابة 3 آخرين في انقلاب سيارة بترعة بأسيوط

انقلبت سيارة ملاكي في ترعة الهمامية بمركز البداري في أسيوط، ما تسبب في مصرع 6 أشخاص، وإصابة 3 آخرين، بينهم أطفال، وتلقى اللواء أسعد الذكير، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من العميد عماد نواوة، مأمور مركز البداري، بوصول بلاغ لغرفة عمليات النجدة من الأهالي بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق بطريق أسيوط سوهاج الشرقي أمام قرية الهمامية دائرة المركز، وبالانتقال والفحص تبين انقلاب سيارة ملاكي تقل أسرة والسائق، وتم الدفع بسيارة الإسعاف لنقل الجثث والمصابين للمستشفى.
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مصرع طفلين في حريق شقة سكنية بكرداسة

اندلع حريق داخل شقة سكنية في منطقة أبو رواش بمدينة كرداسة بالجيزة، أسفر عن مصرع طفلين شقيقين بعد تفحم غرفتهما بالكامل أثناء نومهما، وتلقت الأجهزة الأمنية بالجيزة، بلاغًا من إدارة شرطة النجدة، بنشوب حريق بشقة سكنية بمنطقة كفر حكيم بمركز كرداسة، وعلى الفور دفعت قوات الحماية المدنية بالجيزة بسيارات الإطفاء، وتم فرض كردون أمني لمنع تمدد النيران لباقي المجاورات، وتمكنت من محاصرة ألسنة اللهب، والسيطرة على الحريق.
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بأعيرة نارية.. مقتل طفل وإصابة شاب في مشاجرة بالبدرشين

إطلاق أعيرة نارية، وخلافات بسبب الجيرة، بقرية العزيزية بالبدرشين بالجيزة، انتهت بمقتل طفل، وإصابة آخر، وتلقت غرفة النجدة بالجيزة، بلاغا بنشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص، وإطلاق أعيرة نارية، بقرية العزيزية دائرة مركز شرطة البدرشين، لتنتقل قوة من مباحث القسم إلى محل الواقعة، وتم السيطرة على المشاجرة، وضبط طرفيها.
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قتله ودفنه بالصحراء.. الزميل الخائن ولغز اختفاء سائق

7 أيام بالتمام والكمال عكف خلالها ضباط الشرطة بإدارة البحث الجانئي في مديرية أمن سوهاج على فك طلاسم اختفاء سائق مقيم بدائرة مركز أخميم، خطة بحث محكمة وضعها مدير المباحث تنسيقا مع قطاع الأمن العام برئاسة مساعد وزير الداخلية اللواء علاء الدين سليم بحثا عن طرف الخيط يقودهم إلى حل اللغز لاسيما حالة الغضب التي تسود القرية محل سكن الشخص المُبلغ باختفائه من خلال تتبع خط سره والوقوف على آخر مشاهدات له وصولا إلى أن الجاني ليس غريبا، وأن زميله أجهز عليه بدافع السرقة.
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الداخلية تكشف كذب اتهام عاطل لضابط باقتحام شقته وسبه

شكوى وردت إلى قطاع التفتيش بمديرية أمن الجيزة، أفاد مقدمها بتضرره من أحد ضباط الشرطة بمديرية أمن الجيزة، لقيامه باقتحام مسكنه والاعتداء عليه وأسرته بالسب، مما سبب له ضرراً معنوياً، ليوجه اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، بسرعة فحص الشكوى تنسيقا مع الأجهزة المعنية بالوزارة تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق ووفق الاستراتيجية الموضوعة بتوطيد العلاقة بين جهاز الشرطة والمواطنين، وحسن معاملتهم داخل المنشآت الشرطية بمختلف محافظات الجمهورية.
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3 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق في مركب بالعجوزة

تمكنت الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة، مساء اليوم الخميس، من السيطرة على حريق نشب في مركب نيلي بالعجوزة دون إصابات. البداية كانت بتلقي غرفة عمليات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة تفيد بنشوب حريق داخل مركب نيلي بمنطقة الكيت كات بنطاق قسم شرطة العجوزة. انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان البلاغ، وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء، فيما تبين نشوب حريق محدود بمدخنة المركب بمنطقة الكيت كات، وتمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على الحريق دون إصابات.
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