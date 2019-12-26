«التحرير» تكشف تفاصيل مكالمة آل الشيخ ومرتضى منصور

تحرير:مصطفى محمود ٢٦ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٢٤ م

تركي ومرتضى

حرص تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية على تقديم واجب العزاء في وفاة شقيقة مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة الزمالك التي وافتها المنية يوم 17 ديسمبر الجاري، وعلمت «التحرير» أن آل الشيخ قام بإرسال رسالة عزاء إلى رئيس النادي الأبيض يوم وفاة شقيقته.

وترددت خلال الفترة الفترة الماضية، أنباء عن توتر في علاقة تركي آل الشيخ مع مرتضى منصور، بسبب سخرية الأول من الزمالك عبر صفحته الرسمية، بعد الصلح الذي تم بينه وبين محمود الخطيب رئيس الأهلي، إلا أنه عاد وأكد أن الأمر مجرد مداعبة للجماهير، كما شدد على احترامه لرئيس الزمالك وأنه لن يقبل الإساءة له أو لأفراد