رياضة

«التحرير» تكشف تفاصيل مكالمة آل الشيخ ومرتضى منصور

تحرير:مصطفى محمود ٢٦ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٢٤ م
تركي ومرتضى
تركي ومرتضى
حرص تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية على تقديم واجب العزاء في وفاة شقيقة مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة الزمالك التي وافتها المنية يوم 17 ديسمبر الجاري، وعلمت «التحرير» أن آل الشيخ قام بإرسال رسالة عزاء إلى رئيس النادي الأبيض يوم وفاة شقيقته.
وترددت خلال الفترة الفترة الماضية، أنباء عن توتر في علاقة تركي آل الشيخ مع مرتضى منصور، بسبب سخرية الأول من الزمالك عبر صفحته الرسمية، بعد الصلح الذي تم بينه وبين محمود الخطيب رئيس الأهلي، إلا أنه عاد وأكد أن الأمر مجرد مداعبة للجماهير، كما شدد على احترامه لرئيس الزمالك وأنه لن يقبل الإساءة له أو لأفراد
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مورينيو عن استمرار إريكسن مع توتنهام: عليكم سؤاله

كشف المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لفريق توتنهام الإنجليزي، عن مستقبل الدنماركي كريستيان إريكسن مع الفريق خلال الفترة القادمة، مشيرًا إلى أن فريقه واجه خصمًا عنيدًا خلال مباراة اليوم أمام برايتون، والتي انتهت بفوز الديوك بهدفين لهدف، حيث قال: "احتجنا في البداية أن نلعب بقوة لننسى ما حدث في المباراة السابقة ضد تشيلسي، وسجلنا هدفا ولكنه أُلغي.. نتيجة 0- 0 غير 1- 0، واحتجت للوصول إلى بين شوطي المباراة بأسرع وقت، وتحدثنا وشاركنا مشاعرنا وأعطيت اللاعبين بعض التعليمات التكتيكية المهمة".
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البريميرليج.. خسارة تشيلسي وأنشيلوتي يحقق أول فوز

حقق فريق ساوثهامتون، فوزًا ثمينًا على نظيره تشيلسي، بهدفين نظيفين، سجلهما مايكل أوبافيمي وناتان ريدموند، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس، على ملعب استاد «ستامفورد بريدج»، ضمن مواجهات الجولة التاسعة عشرة من منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز. الخسارة جمدت رصيد تشيلسي عند 32 نقطة في المركز الرابع، بجدول ترتيب البريميرليج، بفارق ست نقاط عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثالث، في المقابل رفع ساوثهامتون رصيده إلى 21 نقطة ويرتقي إلى المركز الرابع عشر.
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مران الزمالك.. تدريبات بدنية للحراس واستغلال الفرص

بدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريباته الجماعية اليوم الخميس، على ملعب استاد ليفي موانا ياسا بمدينة ندولا الزامبية، استعدادًا لمواجهة نظيره زيسكو يوم السبت المقبل، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من دور المجموعات لمنافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا، وبدأ المران بجلسة بين المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون واللاعبين، طالبهم فيها بالتركيز في المباراة المقبلة، وعدم النظر إلى أي أمور أخرى. وقام كارتيرون بمتابعة فترة الإحماء التي تسبق التدريبات الجماعية، حيث قام اللاعبون بالجري حول الملعب، ثم القيام ببعض التمارين البدنية لمدة ربع ساعة.
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في مباراة مثيرة.. بيراميدز يفوز على وادي دجلة

حقق فريق بيراميدز، فوزًا ثمينًا على نظيره وادي دجلة، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، على ملعب الدفاع الجوي، ضمن مواجهات الجولة العاشرة من منافسات بطولة الدوري الممتاز، وجاء هدف اللقاء عن طريق عبدالله السعيد، ليحقق الفريق الفوز الأول تحت القيادة الفنية، لـ عبد العزيز عبد الشافي "زيزو" الذي تولى المهمة خلفًا لسيباستيان ديسابر، ورفع بيراميدز رصيده إلى 16 نقطة في المركز الخامس بجدول ترتيب المسابقة، في المقابل تجمد رصيد الغزلان عند ست نقاط في المركز الأخير.
مرتضى منصور

مرتضى منصور يحضر مباراة الزمالك والإنتاج رغم الإيقاف

وصل مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك إلى ملعب السلام لحضور مباراة الفريق الأبيض أمام الإنتاج الحربي، التي تجمعهما على ملعب السلام، ضمن مواجهات الجولة العاشرة من منافسات بطولة الدوري الممتاز، جاء قرار رئيس النادي بالحضور بعد قرار لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم بإيقافه من المشاركة في أي نشاط رياضي متعلق بكرة القدم لمدة ثلاث مباريات وغرامة 100 ألف جنيه لما بدر منه من تصريحات مسيئة ضد رئيس لجنة الحكام وحكم مباراة فريقه أمام سموحة، التي انتهت بالتعادل السلبي، في الجولة الماضية.
مصطفى محمد

أمير مرتضى: مصطفى محمد لا يعرف من ينتقده

علق أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة في نادي الزمالك، على حديث أحمد بلال نحو مصطفى محمد مهاجم القلعة البيضاء، عقب انتصار فريقه أمام بيراميدز، مشيرا إلى أن مصطفى محمد لا يعلم من ينتقده من الأساس، وقال أمير مرتضى عقب المباراة: "قدمنا مباراة كبيرة أمام فريق محترم مثل بيراميدز، مصطفى محمد لا يعلم عن انتقادات أي أحد له". وواصل: "من يتحدث عن مصطفى محمد لا نعلم من الأساس من هو، استفسرت من مصطفى قبل اللقاء حول هل تأثر بالحديث السلبي عنه، واللاعب أكد لي أنه لا يعرف أي شيء عن ذلك ولا يعرف من يتحدث عنه من الأساس".
الزمالك -وانبى (9)

بعد مفاوضات الأندية السعودية.. من يقف وراء تمرد لاعبي الزمالك؟

تفجرت الأزمات المالية بشكل غير مسبوق داخل نادي الزمالك، بعدما اشتعلت المشكلات داخل فريق الكرة خلال الفترة الحالية، بسبب تأخر صرف المستحقات المالية للاعبين، وخرج مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة القلعة البيضاء، ليعلن للمرة الأولى عن تمرد بعض لاعبي الفريق الأبيض، قبل مواجهة إنبي الأخيرة، ضمن مواجهات الجولة السادسة من منافسات بطولة الدوري الممتاز، والتي خسرها الفارس الأبيض بهدفين مقابل هدف. الخسارة ساهمت في تعرض لاعبي أبناء ميت عقبة ومديرهم الفني الصربي ميتشو، لانتقادات عنيفة من جانب الجماهير، بعد تراجع نتائج الفريق في بطولة الدوري، الذي يحتل فيه المركز الرابع برصيد 10 نقاط بعد فقدانه 5 نقاط من التعادل مع إف سي مصر والخسارة من الفريق البترولي.
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