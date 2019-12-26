جريمة

بسبب الأمطار.. مصرع طالب هندسة صعقا بالكهرباء بالدقهلية

تحرير:محمد أبو زيد ٢٦ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٣٠ م
جثة - أرشيفية
جثة - أرشيفية
لم يكن يتخيل طالب كلية الهندسة، أن ملامسته عمود إنارة بالشارع ستنهي حياته صعقًا بالكهرباء، نتيجة هطول الأمطار الغزيرة، قبل أن يتلقى اللواء فاضل عمارة مدير امن الدقهلية، إخطارًا من اللواء سيد سلطان مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة بني عبيد، بمصرع شاب بمنطقة ميزانية ميت فارس التابعة لمركز بنى عبيد بالدقهلية.
على الفور، انتقل ضباط مباحث المركز إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين وفاة أحمد عرابي أحمد عزازي، 20 عاما، طالب بالفرقة الثانية بكلية الهندسة، أثر قيامه بملامسة أحد أعمدة الإنارة الموجودة بالشارع، بسبب وجود ماس كهربائي بالعمود نتيجة هطول أمطار غزيرة. تم نقل الجثة إلى مستشفى بني عبيد المركزي، وتحرير المحضر
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حادث دهس قطار لسيارة بمزلقان البليدة في العياط-19

بتعدي المزلقان.. مصرع فتاة دهسا تحت عجلات قطار بالدقهلية

وقفت شابة في منتصف العشرينات من عمرها، على المزلقان في منطقة سندوب بمحافظة الدقهلية، وفي لحظات اتخذت قرارها بالعبور، مسرعة أمام القطار، ظنا منها ببعد المسافة بينها وبين القطار، ليلقى مصرعها دهسا تحت عجلاته، وتلقى اللواء فاضل عمار، مساعد وزير الداخلية، إخطارا من اللواء السيد سلطان، بورود إشارة عن مصرع فتاة دهسا أسفل القطار القادم من الزقازيق إلى المنصورة، على مزلقان سندوب دائرة قسم شرطة أول المنصورة.
حملة-أمنية-لقوات-الشرطة (5)

ضبط 5 متهمين بإطلاق النار على جواهرجي في الجيزة

أطلق أشخاص مجهولين يستقلون سيارة ربع نقل، الرصاص على جواهرجي بالعياط أثناء استقلاله سيارته، لاعتقادهم أن بحوزته بعض المصوغات الذهبية، وذلك بهدف سرقته، وتلقى ضباط الشرطة بمركز شرطة العياط بمديرية أمن الجيزة، بلاغا من مالك محل مصوغات بقرية الناصرية بدائرة المركز بقيام مجهولين يستقلون سيارة ربع نقل بإطلاق عيارين ناريين من سلاح كان بحوزتهم على سيارته، ما أدى لحدوث تلفيات بها ولاذوا بالهرب.
سيارة-اسعاف-تنقل-جثة

مصرع 6 أشخاص وإصابة 3 آخرين في انقلاب سيارة بترعة بأسيوط

انقلبت سيارة ملاكي في ترعة الهمامية بمركز البداري في أسيوط، ما تسبب في مصرع 6 أشخاص، وإصابة 3 آخرين، بينهم أطفال، وتلقى اللواء أسعد الذكير، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من العميد عماد نواوة، مأمور مركز البداري، بوصول بلاغ لغرفة عمليات النجدة من الأهالي بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق بطريق أسيوط سوهاج الشرقي أمام قرية الهمامية دائرة المركز، وبالانتقال والفحص تبين انقلاب سيارة ملاكي تقل أسرة والسائق، وتم الدفع بسيارة الإسعاف لنقل الجثث والمصابين للمستشفى.
حريق

مصرع طفلين في حريق شقة سكنية بكرداسة

اندلع حريق داخل شقة سكنية في منطقة أبو رواش بمدينة كرداسة بالجيزة، أسفر عن مصرع طفلين شقيقين بعد تفحم غرفتهما بالكامل أثناء نومهما، وتلقت الأجهزة الأمنية بالجيزة، بلاغًا من إدارة شرطة النجدة، بنشوب حريق بشقة سكنية بمنطقة كفر حكيم بمركز كرداسة، وعلى الفور دفعت قوات الحماية المدنية بالجيزة بسيارات الإطفاء، وتم فرض كردون أمني لمنع تمدد النيران لباقي المجاورات، وتمكنت من محاصرة ألسنة اللهب، والسيطرة على الحريق.
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طعنات-سكين-جريمة

«العيال والساطور».. مقتل شاب على يد جيرانه في حلوان

تعدى شقيقان على جارهما بـ"ساطور"، وأصاباه بثلاث طعنات؛ ما أدى إلى وفاته متأثرا بإصابته، وتلقى المقدم أحمد البنداري، رئيس مباحث قسم شرطة حلوان، إشارة من مستشفى النصر العمالي، باستقبال "أحمد. م"، عامل، ومقيم بمنطقة عرب غنيم بحلوان، جثة هامدة ومصابا بجرح قطعي في الرقبة، وطعنات في أنحاء متفرقة من الجسد، وبالانتقال والفحص تبين نشوب مشادة كلامية بين المجني عليه واثنين من جيرانه، وكشفت التحريات أن مشاجرة بسبب لهو الأطفال، سرعان ما تطورت إلى تعدي المتهمين خلالها على المجني عليه بسلاح أبيض "ساطور" وإصابته؛ ما أدى إلى وفاته.
المتهمة (2)

«قوله تعالى خدني».. القبض على المتهمة بتعذيب طفلها

"روح عيش معاه راميك زي الكلب، أنا مش لاقية راجل يسأل عليك، وأنا مش هربي عيال حد يا عديم الأهل.. قوله تعالى خدني".. أثار مقطع فيديو انتشر خلال الساعات الماضية، ظهر فيه صوت سيدة تعنف نجلها الذي لا يتجاوز 5 سنوات، وتتعدى عليه بالضرب المبرح وتجبره على الاتصال بوالده ليستلمه؛ ما أحدث حالة غضب واستياء واسعة. لتتحرك الأجهزة الأمنية، وتنجح في تحديد هوية الأم، وتدعى "تهاني. إ"، وطفلها "مروان"، قبل أن تتمكن قوة أمنية اليوم الجمعة، من القبض على الأم المتهمة بتعذيب طفلها داخل شقة بشارع العروبة بمنطقة العمرانية، واقتيادها إلى النيابة العامة.
جثة

«قتلها علشان مبتخلفش».. لغز جثة سيدة داخل شقة برديس

"زوجها قتلها علشان مبتخلفش" كلمات خرجت كالرصاص من أفواه أسرة ربة منزل لم تكمل عقدها الثاني بعد، عُثر عليها جثة هامدة داخل شقتها بمنطقة "برديس" بمحافظة سوهاج واختفاء زوجها في ظروف غامضة، لاسيما اترفاع حدة الخلافات بينه وبين رفيقة دربه ورفضه إتمام تعليمها لتشكل القضية لغزا محيرا يعكف ضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج على فك طلاسمه تنسيقا مع قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء الدين سليم الذي وجه بتكثيف التحريات والاستعانة بعناصر الشرطة السرية.
إطلاق-نار (3)

كواليس جريمة الرصاص والثأر في الحي الهادئ

رغم مرور عام كامل على مشاجرة حامية الوطيس انتهت بمقتل عمه، لم تنطفئ النار داخل نجار مسلح أتم عامه الحادي والعشرين للتو، رغبته في الانتقام كانت جُل حلمه، سخر وقته وأمواله لتحقيق مبتغاه، وكان الخلاص عن طريق السوشيال ميديا، اقتفى أثر أحد المتورطين في الجريمة، وتتبعه حتى توصل إلى مكان عمله وباغته بطلقات خرطوش فأرداه قتيلا. تبلغ لقسم أول أكتوبر من الأهالي بوجود إطلاق أعيرة نارية وإصابة أحد الأشخاص بمنطقة الحى الأول بالمجاورة الثالثة دائرة القسم، تبين أن المصاب صاحب مغسلة ملابس 33 سنة، مصاباً برش خرطوش بأجزاء متفرقة، توفى في المستشفى.
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