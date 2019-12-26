بسبب الأمطار.. مصرع طالب هندسة صعقا بالكهرباء بالدقهلية

تحرير:محمد أبو زيد ٢٦ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٣٠ م

جثة - أرشيفية

لم يكن يتخيل طالب كلية الهندسة، أن ملامسته عمود إنارة بالشارع ستنهي حياته صعقًا بالكهرباء، نتيجة هطول الأمطار الغزيرة، قبل أن يتلقى اللواء فاضل عمارة مدير امن الدقهلية، إخطارًا من اللواء سيد سلطان مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة بني عبيد، بمصرع شاب بمنطقة ميزانية ميت فارس التابعة لمركز بنى عبيد بالدقهلية.

على الفور، انتقل ضباط مباحث المركز إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين وفاة أحمد عرابي أحمد عزازي، 20 عاما، طالب بالفرقة الثانية بكلية الهندسة، أثر قيامه بملامسة أحد أعمدة الإنارة الموجودة بالشارع، بسبب وجود ماس كهربائي بالعمود نتيجة هطول أمطار غزيرة. تم نقل الجثة إلى مستشفى بني عبيد المركزي، وتحرير المحضر