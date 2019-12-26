يونايتد يقسو على نيوكاسل برباعية في الدوري الإنجليزي

تحرير:علي الزيني ٢٦ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٤١ م

مانشستر يونايتد

استعاد فريق مانشستر يونايتد ذاكرة الانتصارات من جديد، عقب الهزيمة في الجولة الماضية أمام فريق واتفورد، متذيل الترتيب، بهدفين دون رد، بفوزًا كبيرًا، على نظيره نيوكاسل، بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعتهما مساء الخميس، على ملعب استاد «أولد ترافورد»، ضمن مواجهات الجولة التاسعة عشرة من منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، ليرفع الشياطين الحمر رصيده إلى 28 نقطة في المركز السابع، في المقابل تجمد رصيد نيوكاسل عند 25 نقطة في المركز العاشر.

فريق نيوكاسل، نجح في تسجيل هدف التقدم، عن طريق لونجستاف، في الدقيقة 17، بتسديدة من خارج منطقة الجزاء سكنت شباك ديفيد دي خيا، وفي الدقيقة 24 أدرك أنطوني مارسيال هدف التعادل لفريق مانشستر يونايتد، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، اصطدمت بيد الحارس وسكنت الشباك. وفي الدقيقة 36، أضاف ماسون جرينوود، الهدف الثاني