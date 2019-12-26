رياضة

يونايتد يقسو على نيوكاسل برباعية في الدوري الإنجليزي

تحرير:علي الزيني ٢٦ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٤١ م
مانشستر يونايتد
مانشستر يونايتد
استعاد فريق مانشستر يونايتد ذاكرة الانتصارات من جديد، عقب الهزيمة في الجولة الماضية أمام فريق واتفورد، متذيل الترتيب، بهدفين دون رد، بفوزًا كبيرًا، على نظيره نيوكاسل، بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعتهما مساء الخميس، على ملعب استاد «أولد ترافورد»، ضمن مواجهات الجولة التاسعة عشرة من منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، ليرفع الشياطين الحمر رصيده إلى 28 نقطة في المركز السابع، في المقابل تجمد رصيد نيوكاسل عند 25 نقطة في المركز العاشر.
فريق نيوكاسل، نجح في تسجيل هدف التقدم، عن طريق لونجستاف، في الدقيقة 17، بتسديدة من خارج منطقة الجزاء سكنت شباك ديفيد دي خيا، وفي الدقيقة 24 أدرك أنطوني مارسيال هدف التعادل لفريق مانشستر يونايتد، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، اصطدمت بيد الحارس وسكنت الشباك. وفي الدقيقة 36، أضاف ماسون جرينوود، الهدف الثاني
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ليفربول - ليستر سيتي

ليفربول يكتسح ليستر سيتي في البريميرليج

بعد مباراة قدم فيها الريدز كل أنواع متعة كرة القدم، حقق ليفربول فوزًا كبيرًا، على نظيره ليستر سيتي، برباعية نظيفة، في المواجهة التي جمعتهما مساء الخميس، على ملعب استاد «كينج باور» ضمن مواجهات الجولة التاسعة عشرة من منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، وجاءت أهداف الليفر عن طريق روبرتو فيرمينو "هدفين" وجيمس ميلنر من ركلة جزاء وأليكسندر أرنولد، ليرفع أبناء يورجن كلوب رصيده إلى 52 نقطة محلقًا في صدارة البريميرليج، في المقابل تجمد رصيد الثعالب عند 39 نقطة في المركز الثاني.
مرتضى-منصور-وتركي-آل-الشيخ‎ (2)

«التحرير» تكشف تفاصيل مكالمة آل الشيخ ومرتضى منصور

حرص تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية على تقديم واجب العزاء في وفاة شقيقة مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة الزمالك التي وافتها المنية يوم 17 ديسمبر الجاري، وعلمت «التحرير» أن آل الشيخ قام بإرسال رسالة عزاء إلى رئيس النادي الأبيض يوم وفاة شقيقته.
مورينيو

مورينيو عن استمرار إريكسن مع توتنهام: عليكم سؤاله

كشف المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لفريق توتنهام الإنجليزي، عن مستقبل الدنماركي كريستيان إريكسن مع الفريق خلال الفترة القادمة، مشيرًا إلى أن فريقه واجه خصمًا عنيدًا خلال مباراة اليوم أمام برايتون، والتي انتهت بفوز الديوك بهدفين لهدف، حيث قال: "احتجنا في البداية أن نلعب بقوة لننسى ما حدث في المباراة السابقة ضد تشيلسي، وسجلنا هدفا ولكنه أُلغي.. نتيجة 0- 0 غير 1- 0، واحتجت للوصول إلى بين شوطي المباراة بأسرع وقت، وتحدثنا وشاركنا مشاعرنا وأعطيت اللاعبين بعض التعليمات التكتيكية المهمة".
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بول بوجبا

سولسكاير: بوجبا مكسب مانشستر الوحيد أمام واتفورد

تعرض مانشستر يونايتد لهزيمة مفاجآة أمس الأحد، بالخسارة بهدفين دون رد أمام متذيل جدول ترتيب الدوري الإنجليزي واتفورد بهدفين دون رد، وذلك ضمن لقاءت الجولة رقم 18 من البريميرليج لموسم 2019- 2020، ومع ذلك حاول مدرب الشياطين الحمر، أولي جونار سولسكاير، الخروج بأي إيجابيات من تلك الهزيمة، مشيرًا إلى أن عودة الفرنسي بول بوجبا للمشاركة من جديد في المباريات يعد الأمر الإيجابي الوحيد من تلك المواجهة، خاصة أن بوجبا ابتعد عن الملاعب لفترة طويلة، وتحديدًا منذ يوم 30 سبتمبر الماضي في التعادل أمام آرسنال بالدوري الإنجليزي، ليتعرض بعدها لإصابة قوية في الكاحل.
تشيلسي

صدام ناري بين توتنهام وتشيلسي في البريميرليج

تختتم اليوم الأحد مباريات الجولة رقم 18 من الدوري الإنجليزي، وذلك من خلال قمة مباريات الجولة، عندما يستقبل توتنهام هوتسبير نظيره تشيلسي على ملعب توتنهام هوتسبير، وذلك في تمام الساعة 6:30 مساء، ويحتل توتنهام المركز السابع برصيد 26 نقطة، بينما يتواجد تشيلسي في المركز الرابع برصيد 29 نقطة، وتواجه الفريقان في عصر البريميرليج في 54 مباراة سابقة، حقق خلالها تشيلسي الانتصار في 28 لقاء وخسر 7 مواجهات أخرى وتعادل في 19 مباراة،ـ وسجل لاعبو البلوز في تلك المباريات 98 هدفًا، واستقبلت شباكهم 54 هدفًا.
ماركوس-راشفورد

راشفورد يعلق على مقارنته بكريستيانو رونالدو

علق ماركوس راشفورد مهاجم فريق مانشستر يونتايد الإنجليزي، على مقارنته مع كريستيانو رونالدو لاعب الشياطين الحمر وريال مدريد سابقًا ويوفنتوس حاليًا، وأشار راشفورد إلى أن المقارنة مع أساطير اليونايتد مثل رونالدو وغيرهم أمر لا مفر منه، لكنه يبحث عن تطوير نفسه كلاعب بعيدًا عن أي شيء. وقال راشفورد خلال تصريحات أبرزتها شبكة "سكاي سبورتس " الإنجليزية: "أعتقد أن أي لاعب مهاجم، منذ أن تأتي، يقارنونك دومًا بالمهاجمين الذين كانوا في الماضي، وهو شيء لا يمكنك فعلا الحصول عليه كثيرًا".
ماركوس-راشفورد

راشفورد يهدي اليونايتد فوزًا غاليًا على مانشستر سيتي

سقط فريق مانشستر سيتي في فخ الخسارة بهدفين لهدف في ديربي مدينة مانشستر ضد نظيره مانشستر اليونايتد، مساء اليوم السبت في لقاء القمة بالأسبوع السادس عشر من عمر بطولة الدوري الإنجليزي (البريميرليج)، والتي أقيمت علي ملعب الاتحاد (معقل الستيزنز). فريق المدرب الإسباني بيب جوارديولا، استقبل هدفين في أول نصف ساعة، حيث تقدم ماركوس راشفورد بهدف في الدقيقة 23، ونجح راشفورد في تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 29 من زمن اللقاء من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.
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