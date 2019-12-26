بتعدي المزلقان.. مصرع فتاة دهسا تحت عجلات قطار بالدقهلية

تحرير:محمد أبو زيد ٢٦ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٥٤ م

وقفت شابة في منتصف العشرينات من عمرها، على المزلقان في منطقة سندوب بمحافظة الدقهلية، وفي لحظات اتخذت قرارها بالعبور، مسرعة أمام القطار، ظنا منها ببعد المسافة بينها وبين القطار، ليلقى مصرعها دهسا تحت عجلاته، وتلقى اللواء فاضل عمار، مساعد وزير الداخلية، إخطارا من اللواء السيد سلطان، بورود إشارة عن مصرع فتاة دهسا أسفل القطار القادم من الزقازيق إلى المنصورة، على مزلقان سندوب دائرة قسم شرطة أول المنصورة.

بالانتقال إلى مكان البلاغ، تبين أنها تدعى إسراء خالد السيد، 24 عاما، ومقيمة في قرية البيضاء التابعة لمركز تمي الأمديد.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة، التي تولت التحقيق، وأمرت بنقل الجثة إلى ثلاجة مستشفى المنصورة الدولي، لحين انتهاء تصاريح الدفن.