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عفاف شعيب تكشف حقيقة سرقة سلاح هيثم زكي

تحرير:محمد أبو زيد ٢٦ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٠:٤٨ م
عفاف شعيب
عفاف شعيب
علقت الفنانة عفاف شعيب على ما قاله الإعلامي محمد الغيطي، خلال برنامجه على فضائية "الحدث اليوم"، بإنها كشفت له سر اختفاء الراحل هيثم أحمد زكي عن وسائل الإعلام لفترة، وهو أن أحد الأشخاص الذين كانوا يعملون برفقة هيثم، سرق السلاح الخاص بوالده الفنان الراحل أحمد زكي، خلال فترة الاضطراب التي شهدتها مصر عام 2011. وقالت عفاف، في تصريحات خاصة لـ"التحرير "أيوة حصل فعلا، اتسرق المسدس بتاع والده واتقتل بيه حد واتهموا هيثم، وفي الآخر الحمد لله خلصت على خير، وده كان من حوالي 3 سنين تقريبا، واتضح أنه مظلوم تماما دي حاجة اتسرقت منه واتقتل بيها حد هو ذنبه إيه".
وتابعت: "هيثم كان موقع على مقتنيات والده، ومن ضمنها كان المسدس اللي ارتكبت بيه الجريمة، وكان صادر حكم ضده لحد ما اتقبض على المجرم الحقيقي". وقالت الفنانة عفاف شعيب عن الفنان الراحل: "هيثم الله يرحمه كان خجول جدا ومنطوي وكانت مشكلته أنه كان كل شوية يغير تليفوناته وماكنتش تعرف تلاقيه غير بالقطارة، وكان
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كريم عبد العزيز: «البعض لا يذهب للمأذون مرتين» هيعمل مشاكل

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أفضل مسلسلات أجنبية في 2019.. أبرزها Game of Thrones

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من بينها Avengers: Endgame..تعرف على أفضل أفلام 2019

مثلما كانت المنافسة قوية فى موسم الأفلام العربية، شهد أيضا البوكس أوفيس الأجنبي صراعا كبيرا على مدار العام، فصناع السينما دائما ما يستغلون إقبال الجمهور على دور العرض فى بعض المواسم، ويقومون بطرح أفضل أعمالهم بحثا عن الإيرادات والتصدر، وكان لدينا هذا العام مجموعة من الأفلام المميزة، إذ وصفه النقاد بأنه عام المجد لهوليوود، كونه ضم أكثر من فيلم انتظرهم الجمهور بفارغ الصبر، بين نجوم عادوا بعد غياب طال من بينهم ليوناردو دي كابريو وبراد بيت، وأفلام أعادت شخصيات محببة للجمهور مثل فيلم الجوكر، والتي من المتوقع أن تنافس على الأوسكار بجدارة.
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أبطال مسلسل «ختم النمر» ينتهون من تصوير مشاهد أسوان

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3 أسباب جعلت شقيق هيثم أحمد زكي وريثه الوحيد

أصدرت الدائرة 23 بمحكمة شمال الجيزة الكلية لشئون الأسرة، شهادة وفاة ووراثة عن الراحل الفنان هيثم أحمد زكي، بناء على طلب تقدم به شقيقه من الأم رامي عز الدين عبد الله، وقالت المحكمة، إنه تحقق من وفاة المرحوم هيثم بتاريخ 6 نوفمبر 2019، وانحصار إرثه الشرعي في شقيقه لأمه رامي، موضحة أن الاخير يستحق سدس تركة المتوفي فرضا والباقي تعصبيا لعدم وجود وارث "ضبط دون شريك" ولا وارث ولا مستحق لوصية واجبه سوى من ذكر،
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