عفاف شعيب تكشف حقيقة سرقة سلاح هيثم زكي

تحرير:محمد أبو زيد ٢٦ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٠:٤٨ م

عفاف شعيب

علقت الفنانة عفاف شعيب على ما قاله الإعلامي محمد الغيطي، خلال برنامجه على فضائية "الحدث اليوم"، بإنها كشفت له سر اختفاء الراحل هيثم أحمد زكي عن وسائل الإعلام لفترة، وهو أن أحد الأشخاص الذين كانوا يعملون برفقة هيثم، سرق السلاح الخاص بوالده الفنان الراحل أحمد زكي، خلال فترة الاضطراب التي شهدتها مصر عام 2011. وقالت عفاف، في تصريحات خاصة لـ"التحرير "أيوة حصل فعلا، اتسرق المسدس بتاع والده واتقتل بيه حد واتهموا هيثم، وفي الآخر الحمد لله خلصت على خير، وده كان من حوالي 3 سنين تقريبا، واتضح أنه مظلوم تماما دي حاجة اتسرقت منه واتقتل بيها حد هو ذنبه إيه".

وتابعت: "هيثم كان موقع على مقتنيات والده، ومن ضمنها كان المسدس اللي ارتكبت بيه الجريمة، وكان صادر حكم ضده لحد ما اتقبض على المجرم الحقيقي". وقالت الفنانة عفاف شعيب عن الفنان الراحل: "هيثم الله يرحمه كان خجول جدا ومنطوي وكانت مشكلته أنه كان كل شوية يغير تليفوناته وماكنتش تعرف تلاقيه غير بالقطارة، وكان