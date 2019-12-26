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لحماية الحدود مع ليبيا.. «الأعلى للأمن» بالجزائر يتخذ إجراءات عاجلة

٢٦ ديسمبر ٢٠١٩ - ١١:٥٨ م
الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون
الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون
قرر المجلس الأعلى للأمن في الجزائر، في اجتماعه الخميس، برئاسة الرئيس عبد المجيد تبون، اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الحدود مع ليبيا ومالي، دون توضيح ماهية تلك الإجراءات، وبحسب بيان للرئاسة الجزائرية، فقد دعا الرئيس تبون، في بداية الاجتماع، الحضور للوقوف دقيقة حداد على روحِ الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع رئيس الأركان الراحل، واستذكار ما قدمه من تضحيات جسام وبذل وعطاء من أجل الجزائر.
وقال البيان "بعد ذلك استهل المجلس أشغاله بالتنويه بالهبة الشعبية التي رافقت مراسم تشييع جثمان الفقيد فأبهرت العالم وأظهرت بصدقٍ مدى تلاحم الشعب الجزائري الأبي والمعطاء مع جيشه الوطني الشعبي حامي الدستور ومؤسسات الجمهورية".وأضاف أن "المجلس درس الأوضاع في المنطقة وبوجه الخصوص على الحدود الجزائرية مع ليبيا
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قيس- سعيد

بعد تصريحات أردوغان.. الرئاسة التونسية: لن ننضم لأي تحالف

نفت الرئاسة التونسية، تصريحات وزير داخلية حكومة الوفاق في ليبيا فتحي باشاغا، حول انضمام تونس لحلف تركي في ليبيا، مؤكدة أنها لا تعكس حقيقة الموقف التونسي، وقالت المتحدثة باسم رئاسة الجمهورية التونسية رشيدة النيفر، إن "بلادها متمسكة بحيادها في الملف الليبي، وتحرص على تغليب الحل السلمي في ليبيا وحقن الدماء"، بحسب قناة العربية الإخبارية.
الجيش-السودانى (1)

الخرطوم ترد على أردوغان: لا نصدر مرتزقة إلى ليبيا

أكدت القوات المسلحة السودانية أن ما يحكم تحركاتها خارج البلاد، هى الاتفاقيات والبروتوكلات المشتركة مع الدول، وأن السودان لا يصدر مرتزقة إلى الدول الأخرى. وقال الناطق باسم القوات المسلحة السودانية العميد ركن عامر محمد الحسن، ردا على تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن وجود مرتزقة سودانيين يقاتلون في ليبيا: لا علم لنا عما ذكر من أعداد من المرتزقة السودانيين في المسرح العملياتى الليبي"، مشيرا إلى أن الحدود السودانية مع ليبيا مؤمنة تماما بحيث لا يسمح بتحركات مشبوهة من هذا النوع إلى الأراضي الليبية.
اردوغان (4)

أردوغان: اتفقت مع تونس على دعم حكومة السراج

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، إن بلاده سترسل قوات إلى ليبيا بما أن طرابلس طلبت ذلك، وأنه سيعرض مشروع قانون لنشر القوات هناك على البرلمان، في يناير المقبل، مضيفا: "سنعرض على البرلمان التركي مشروع قانون لإرسال قوات إلى ليبيا عندما يستأنف عمله في يناير المقبل، وذلك لتلبية دعوة حكومة الوفاق الليبية، وتركيا قدمت وستقدم كافة أنواع الدعم لحكومة طرابلس التي تقاتل ضد حفتر الانقلابي المدعوم من دول مختلفة بينها دول عربية"، وذلك بحسب ما نقلته وكالة "سبوتنيك" الروسية عن وكالة "الأناضول" التركية.
اردوغان والسراج - ليبيا

الاتفاق التركي الليبي يدخل حيز التنفيذ

دخلت مذكرة التفاهم الخاصة بالتعاون الأمني والعسكري بين تركيا وليبيا حيز التنفيذ، فجر اليوم الخميس، بعد أن تم نشرها في الجريدة الرسمية التركية. ونشرت الجريدة قرار المصادقة على مذكرة التفاهم التي أبرمت بين حكومتي تركيا والوفاق الوطني الليبية في 27 نوفمبر الماضي، وذلك بحسب ما أعنلته وكالة "الأناضول" التركية. وفي 21 ديسمبر الجاري، وافقت الجمعية العامة للبرلمان التركي على مقترح قانون حول المصادقة على مذكرة التفاهم. وتشمل المذكرة دعم إنشاء قوة الاستجابة السريعة.
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شنقريحة

آلاف الجزائريين يشيعون جثمان رئيس الأركان

تجمع آلاف الجزائريين، اليوم الأربعاء، لتشييع قائد الجيش القوي في البلاد الذي شارك في حرب الاستقلال عن فرنسا وهو شاب وأصبح هذا العام الزعيم الفعلي للبلاد. وتوفي الفريق أحمد قايد صالح فجأة نتيجة أزمة قلبية، أول من أمس الإثنين، عن 79 عاما بعد أن رسم سياسة الدولة ردا على احتجاجات شعبية استمرت على مدار العام مطالبة بتغيير شامل للنخبة الحاكمة. وقال عبد السلام سلامي، 52 عاما، الذي يعمل بقطاع الاتصالات من أمام قصر الشعب بالعاصمة: "فعل الصواب حين أمن عشرات الملايين في مسيراتهم من أجل التغيير منذ 10 أشهر"، مضيفا: "إن أحدا لم يقتل.
شنقريحة

جزائريون يتوافدون على قصر الشعب لوداع قايد صالح

توافد آلاف الجزائريين، اليوم الثلاثاء، على مقر قصر الشعب بوسط الجزائر العاصمة استعدادا لإلقاء النظرة الأخيرة على جثمان الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع، رئيس الأركان الذي توفى أمس. يأتي ذلك رغم أنه لم يتم الإعلان رسميا بعد عن أي ترتيبات تخص الجنازة، المقررة، غدا الأربعاء، إذ من المقرر أن يوارى جثمان الفقيد الثرى بمقبرة "العالية" بالجزائر العاصمة. وبحسب وسائل إعلام جزائرية، فإنه من المقرر نقل جثمان رئيس الأركان الراحل إلى قصر الشعب، غدا، لإلقاء النظرة الأخيرة عليه، قبل أن تقام له جنازة عسكرية.
شنقريحة 4

بعد رحيل صالح.. من هو رئيس أركان جيش الجزائر الجديد؟

"رجل المرحلة الجزائرية".. لقب أطلق على أحمد قايد صالح رئيس أركان الجيش الجزائري، الذي رحل عن عالمنا اليوم الإثنين، أثر نوبة قلبية عن عمر ناهز 80 عامًا. وأعلن الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون الحداد الوطني لمدة ثلاثة أيام على أثر وفاة نائب وزير الدفاع، ولمدة سبعة أيام بالنسبة لمؤسسة الجيش الوطني الشعبي، وفق ما جاء في بيان الرئاسة الجزائرية فور وفاة قايد صالح. جاء رحيل أركان الجيش بعد يومين من تكريمه فى حفل تنصيب الرئيس الجزائري الجديد عبدالمجيد تبون.
عبد المجيد تبون رئيس الجزائر

غدًا.. الرئيس الجزائري المنتخب يؤدي اليمين الدستورية

يؤدي الرئيس الجزائري المنتخب عبد المجيد تبون، غدا الخميس اليمين الدستورية لتولي رئاسة البلاد لفترة مدتها خمسة سنوات، عقب فوزه في الانتخابات الرئاسية التي جرت يوم الخميس الماضي بنسبة 58.15%. ويؤدي تبون اليمين الدستورية بـ«قصر الأمم» بالجزائر العاصمة، أمام أعضاء البرلمان وبحضور أعضاء الحكومة، وعدد من الشخصيات السياسية، وأعضاء السلك الدبلوماسي، وممثلي وسائل الإعلام. وعقب أداء اليمين الدستورية، سيتوجه الرئيس تبون لقصر المرادية الرئاسي لمباشرة مهام عمله، حيث ستجرى مراسم تسليم وتسلم بين الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح، والرئيس تبون.
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