لحماية الحدود مع ليبيا.. «الأعلى للأمن» بالجزائر يتخذ إجراءات عاجلة

٢٦ ديسمبر ٢٠١٩ - ١١:٥٨ م

الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون

قرر المجلس الأعلى للأمن في الجزائر، في اجتماعه الخميس، برئاسة الرئيس عبد المجيد تبون، اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الحدود مع ليبيا ومالي، دون توضيح ماهية تلك الإجراءات، وبحسب بيان للرئاسة الجزائرية، فقد دعا الرئيس تبون، في بداية الاجتماع، الحضور للوقوف دقيقة حداد على روحِ الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع رئيس الأركان الراحل، واستذكار ما قدمه من تضحيات جسام وبذل وعطاء من أجل الجزائر.

وقال البيان "بعد ذلك استهل المجلس أشغاله بالتنويه بالهبة الشعبية التي رافقت مراسم تشييع جثمان الفقيد فأبهرت العالم وأظهرت بصدقٍ مدى تلاحم الشعب الجزائري الأبي والمعطاء مع جيشه الوطني الشعبي حامي الدستور ومؤسسات الجمهورية".وأضاف أن "المجلس درس الأوضاع في المنطقة وبوجه الخصوص على الحدود الجزائرية مع ليبيا