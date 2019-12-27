ليفربول يكتسح ليستر سيتي في البريميرليج

تحرير:علي الزيني ٢٧ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٢:٠٢ ص

ليفربول

بعد مباراة قدم فيها الريدز كل أنواع متعة كرة القدم، حقق ليفربول فوزًا كبيرًا، على نظيره ليستر سيتي، برباعية نظيفة، في المواجهة التي جمعتهما مساء الخميس، على ملعب استاد «كينج باور» ضمن مواجهات الجولة التاسعة عشرة من منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، وجاءت أهداف الليفر عن طريق روبرتو فيرمينو "هدفين" وجيمس ميلنر من ركلة جزاء وأليكسندر أرنولد، ليرفع أبناء يورجن كلوب رصيده إلى 52 نقطة محلقًا في صدارة البريميرليج، في المقابل تجمد رصيد الثعالب عند 39 نقطة في المركز الثاني.

فريق ليفربول بدأ المباراة بضغط هجومي، وصنع أول فرصة بعد مرور 35 ثانية، بتسديدة من أرنولد، تصدى لها حارس المرمى، وكاد ماني أن يسجل هدف التقدم في الدقيقة الثانية، بعد عرضية من صلاح أبعدها السنغالي بغرابة. ونجح ليفربول في تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 31، بعد عرضية من أرنولد حولها فيرمينو برأسية إلى الشباك،