أسامة خليل: عضو مجلس الشعب يجب أن يكون قدوة لشعبه

تحرير:أحمد سعيد ٢٧ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٠:٤٥ ص

الاستاذ اسامة خليل

يرى الكاتب الصحفي أسامة خليل، أن مسألة توقيع عقوبة على الشخص الذي ينتقد حكام كرة القدم شيء غريب جدًا ومثير للجدل من جانب لجنة الانضباط وعدم الالتفات لأخطائهم الكارثية التي تضيع مجهود أندية يتم العمل عليه لأيام طويلة.

وأشار خليل خلال استضافته في برنامج «يا مساء الأنوار»، الذي يقدمه الإعلامي مدحت شلبي على فضائية «القاهرة والناس»، إلى أن لجنة الانضباط تركت أخطاء حكامها وقررت وضع حصانة لهم وتوقيع عقوبة على من يتعدى عليهم وهما الثنائي المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك والمهندس محمد فرج عامر