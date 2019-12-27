رياضة

أسامة خليل: عضو مجلس الشعب يجب أن يكون قدوة لشعبه

تحرير:أحمد سعيد ٢٧ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٠:٤٥ ص
الاستاذ اسامة خليل
الاستاذ اسامة خليل
يرى الكاتب الصحفي أسامة خليل، أن مسألة توقيع عقوبة على الشخص الذي ينتقد حكام كرة القدم شيء غريب جدًا ومثير للجدل من جانب لجنة الانضباط وعدم الالتفات لأخطائهم الكارثية التي تضيع مجهود أندية يتم العمل عليه لأيام طويلة.
وأشار خليل خلال استضافته في برنامج «يا مساء الأنوار»، الذي يقدمه الإعلامي مدحت شلبي على فضائية «القاهرة والناس»، إلى أن لجنة الانضباط تركت أخطاء حكامها وقررت وضع حصانة لهم وتوقيع عقوبة على من يتعدى عليهم وهما الثنائي المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك والمهندس محمد فرج عامر
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جوارديولا

جوارديولا: من الصعب تعويض سيرجيو أجويرو

أكد المدرب الإسباني بيب جوارديولا، على صعوبة تعويض المهاجم الأرجنتيني سيرجيو أجويرو، في حال قرر المهاجم الدولي الرحيل عن السيتي بنهاية عقده الحالي مع الفريق الذي ينتهي في صيف عام 2021، وذلك بحسب ما نقلت وكالة الأنباء "رويترز"، وأضاف جوارديولا لوسائل إعلام بريطانية "سيرجيو أجويرو لا يمكن تعويضه. مهمة تعويضه ستكون واحدة من أصعب الأمور"، وتابع "نتمتع بمهاجم رائع آخر هو جابرييل جيسوس، ربما سنضم مهاجما جديدا عندما يرحل سيرجيو، لكن لا يمكن تعويضه"
مرتضى منصور

أسامة خليل: اتحاد الكرة لن يستطع توقيع عقوبة على الزمالك

أكد الكاتب الصحفي أسامة خليل، أن قرار لجنة الانضباط باتحاد كرة القدم بمعاقبة مرتضى منصور، تم كسره بالفعل، متسائلًا: هل يتم توقيع العقوبة على الفرد بصفته الشخصية أم بكونه مسؤولا في النادي؟. وأضاف خليل خلال حوار في برنامج "مساء الأنوار"، الذي يقدمه الإعلامي مدحت شلبي على فضائية "القاهرة والناس": "من الطبيعي ما دام تم كسر اللوائح وحضر مرتضى منصور للمباراة، فيتم احتساب نقاط لقاء الزمالك والإنتاج الحربي لصالح الفريق العسكري بسبب كسر العقوبة، وتكون لجنة الانضباط هي حكمًا رئيسيًا في تلك القضية".
ليفربول - ليستر سيتي

ليفربول يكتسح ليستر سيتي في البريميرليج

بعد مباراة قدم فيها الريدز كل أنواع متعة كرة القدم، حقق ليفربول فوزًا كبيرًا، على نظيره ليستر سيتي، برباعية نظيفة، في المواجهة التي جمعتهما مساء الخميس، على ملعب استاد «كينج باور» ضمن مواجهات الجولة التاسعة عشرة من منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، وجاءت أهداف الليفر عن طريق روبرتو فيرمينو "هدفين" وجيمس ميلنر من ركلة جزاء وأليكسندر أرنولد، ليرفع أبناء يورجن كلوب رصيده إلى 52 نقطة محلقًا في صدارة البريميرليج، في المقابل تجمد رصيد الثعالب عند 39 نقطة في المركز الثاني.
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مرتضى منصور

أسامة خليل: اتحاد الكرة لن يستطع توقيع عقوبة على الزمالك

أكد الكاتب الصحفي أسامة خليل، أن قرار لجنة الانضباط باتحاد كرة القدم بمعاقبة مرتضى منصور، تم كسره بالفعل، متسائلًا: هل يتم توقيع العقوبة على الفرد بصفته الشخصية أم بكونه مسؤولا في النادي؟. وأضاف خليل خلال حوار في برنامج "مساء الأنوار"، الذي يقدمه الإعلامي مدحت شلبي على فضائية "القاهرة والناس": "من الطبيعي ما دام تم كسر اللوائح وحضر مرتضى منصور للمباراة، فيتم احتساب نقاط لقاء الزمالك والإنتاج الحربي لصالح الفريق العسكري بسبب كسر العقوبة، وتكون لجنة الانضباط هي حكمًا رئيسيًا في تلك القضية".
بيراميدز-وادي دجلة (2)

في مباراة مثيرة.. بيراميدز يفوز على وادي دجلة

حقق فريق بيراميدز، فوزًا ثمينًا على نظيره وادي دجلة، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، على ملعب الدفاع الجوي، ضمن مواجهات الجولة العاشرة من منافسات بطولة الدوري الممتاز، وجاء هدف اللقاء عن طريق عبدالله السعيد، ليحقق الفريق الفوز الأول تحت القيادة الفنية، لـ عبد العزيز عبد الشافي "زيزو" الذي تولى المهمة خلفًا لسيباستيان ديسابر، ورفع بيراميدز رصيده إلى 16 نقطة في المركز الخامس بجدول ترتيب المسابقة، في المقابل تجمد رصيد الغزلان عند ست نقاط في المركز الأخير.
الزمالك والانتاج الحربي‎ (3)

اتحاد الكرة يتحرك لمنع المعاقبين من حضور المباريات

راسل وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة، عددا من القيادات الأمنية لمنع الشخصيات الرياضية المعاقبة من قبل لجنة الانضباط من حضور المباريات، وأرفق اتحاد الكرة قرارات لجنة الانضباط رفقة المراسلات. ووجه اتحاد الكرة ثلاثة خطابات، الأول للواء محمد منصور مساعد أول وزير وزير الداخلية لقطاع الأمن، والثاني للوائل عادل جعفر مساعد وزير الداخلية للأمن الوطني، والثالث كان موجه إلى اللواء محمد نبيل الدسوقي رئيس مجلس إدارة الشركة الإفريقية المسؤولة عن تأمين المباريات في مصر.
الزمالك والانتاج الحربي‎ (3)

مرتضى منصور: السحر وراء التعادل أمام الإنتاج الحربي

جدد مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، تأكيداته على أن شبكة المنافسين أمام الفريق الأبيض، مقفولة بسبب السحر، جاء ذلك بعد التعادل مع الإنتاج الحربي بدون أهداف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء على ملعب استاد السلام، ضمن مواجهات الجولة العاشرة من منافسات بطولة الدوري الممتاز، قائلا: «المسؤول عن السحر كل من ممدوح عباس وهاني العتال وسيد عبد الحفيظ.. ممدوح عباس جلب ساحر من نيجيريا وسيد عبد الحفيظ لديه ساحر من مصر لمنعنا من التسجيل».
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