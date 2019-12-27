رياضة

أسامة خليل: اتحاد الكرة لن يستطع توقيع عقوبة على الزمالك

تحرير:أحمد سعيد ٢٧ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٠:٥٣ ص
مرتضى منصور
مرتضى منصور
أكد الكاتب الصحفي أسامة خليل، أن قرار لجنة الانضباط باتحاد كرة القدم بمعاقبة مرتضى منصور، تم كسره بالفعل، متسائلًا: هل يتم توقيع العقوبة على الفرد بصفته الشخصية أم بكونه مسؤولا في النادي؟. وأضاف خليل خلال حوار في برنامج "مساء الأنوار"، الذي يقدمه الإعلامي مدحت شلبي على فضائية "القاهرة والناس": "من الطبيعي ما دام تم كسر اللوائح وحضر مرتضى منصور للمباراة، فيتم احتساب نقاط لقاء الزمالك والإنتاج الحربي لصالح الفريق العسكري بسبب كسر العقوبة، وتكون لجنة الانضباط هي حكمًا رئيسيًا في تلك القضية".

وتابع:" لجنة الانضباط لن تقوم بخصم نقاط من الزمالك، لأنها سبق ولم تستطع خصم نقاط من الأهلي، عندما اعترض على استكمال مسابقة الدوري هذا الموسم قبل مواجهة الزمالك، ولم يتم توقيع عقوبة على القلعة الحمراء بل وتم تأجيل الدوري بأكمله".

جوارديولا

جوارديولا: من الصعب تعويض سيرجيو أجويرو

أكد المدرب الإسباني بيب جوارديولا، على صعوبة تعويض المهاجم الأرجنتيني سيرجيو أجويرو، في حال قرر المهاجم الدولي الرحيل عن السيتي بنهاية عقده الحالي مع الفريق الذي ينتهي في صيف عام 2021، وذلك بحسب ما نقلت وكالة الأنباء "رويترز"، وأضاف جوارديولا لوسائل إعلام بريطانية "سيرجيو أجويرو لا يمكن تعويضه. مهمة تعويضه ستكون واحدة من أصعب الأمور"، وتابع "نتمتع بمهاجم رائع آخر هو جابرييل جيسوس، ربما سنضم مهاجما جديدا عندما يرحل سيرجيو، لكن لا يمكن تعويضه"
أسامة خليل

أسامة خليل: عضو مجلس الشعب يجب أن يكون قدوة لشعبه

يرى الكاتب الصحفي أسامة خليل، أن مسألة توقيع عقوبة على الشخص الذي ينتقد حكام كرة القدم شيء غريب جدًا ومثير للجدل من جانب لجنة الانضباط وعدم الالتفات لأخطائهم الكارثية التي تضيع مجهود أندية يتم العمل عليه لأيام طويلة.
ليفربول - ليستر سيتي

ليفربول يكتسح ليستر سيتي في البريميرليج

بعد مباراة قدم فيها الريدز كل أنواع متعة كرة القدم، حقق ليفربول فوزًا كبيرًا، على نظيره ليستر سيتي، برباعية نظيفة، في المواجهة التي جمعتهما مساء الخميس، على ملعب استاد «كينج باور» ضمن مواجهات الجولة التاسعة عشرة من منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، وجاءت أهداف الليفر عن طريق روبرتو فيرمينو "هدفين" وجيمس ميلنر من ركلة جزاء وأليكسندر أرنولد، ليرفع أبناء يورجن كلوب رصيده إلى 52 نقطة محلقًا في صدارة البريميرليج، في المقابل تجمد رصيد الثعالب عند 39 نقطة في المركز الثاني.
اقرأ المزيد من الأخبار
أسامة خليل

أسامة خليل: عضو مجلس الشعب يجب أن يكون قدوة لشعبه

يرى الكاتب الصحفي أسامة خليل، أن مسألة توقيع عقوبة على الشخص الذي ينتقد حكام كرة القدم شيء غريب جدًا ومثير للجدل من جانب لجنة الانضباط وعدم الالتفات لأخطائهم الكارثية التي تضيع مجهود أندية يتم العمل عليه لأيام طويلة.
بيراميدز-وادي دجلة (2)

في مباراة مثيرة.. بيراميدز يفوز على وادي دجلة

حقق فريق بيراميدز، فوزًا ثمينًا على نظيره وادي دجلة، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، على ملعب الدفاع الجوي، ضمن مواجهات الجولة العاشرة من منافسات بطولة الدوري الممتاز، وجاء هدف اللقاء عن طريق عبدالله السعيد، ليحقق الفريق الفوز الأول تحت القيادة الفنية، لـ عبد العزيز عبد الشافي "زيزو" الذي تولى المهمة خلفًا لسيباستيان ديسابر، ورفع بيراميدز رصيده إلى 16 نقطة في المركز الخامس بجدول ترتيب المسابقة، في المقابل تجمد رصيد الغزلان عند ست نقاط في المركز الأخير.
الزمالك والانتاج الحربي‎ (3)

اتحاد الكرة يتحرك لمنع المعاقبين من حضور المباريات

راسل وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة، عددا من القيادات الأمنية لمنع الشخصيات الرياضية المعاقبة من قبل لجنة الانضباط من حضور المباريات، وأرفق اتحاد الكرة قرارات لجنة الانضباط رفقة المراسلات. ووجه اتحاد الكرة ثلاثة خطابات، الأول للواء محمد منصور مساعد أول وزير وزير الداخلية لقطاع الأمن، والثاني للوائل عادل جعفر مساعد وزير الداخلية للأمن الوطني، والثالث كان موجه إلى اللواء محمد نبيل الدسوقي رئيس مجلس إدارة الشركة الإفريقية المسؤولة عن تأمين المباريات في مصر.
فرج-عامر (1)

فرج عامر يعلق علي تعادل سموحة أمام الزمالك بالسحر

علق فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، على تعادل فريقه أمام الزمالك في الدوري المصري . حيث كتب عامر عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، «لا سحر ولا شعوذةً». وكان من جانبه علق مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك علي التعادل، مشيرًا إلي أن السحر هو السبب في سقوط القلعة البيضاء اليوم في فخ التعادل، حيث قال للجماهير أثناء تواجده بالمدرجات في استاد القاهرة:"لا تسبوا اللاعبين..الفريق تعادل مع سموحة بسبب السحر، وهناك من دفع أموال لاسقاط الزمالك بالسحر".
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]