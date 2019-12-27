أسامة خليل: اتحاد الكرة لن يستطع توقيع عقوبة على الزمالك

تحرير:أحمد سعيد ٢٧ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٠:٥٣ ص

مرتضى منصور

أكد الكاتب الصحفي أسامة خليل، أن قرار لجنة الانضباط باتحاد كرة القدم بمعاقبة مرتضى منصور، تم كسره بالفعل، متسائلًا: هل يتم توقيع العقوبة على الفرد بصفته الشخصية أم بكونه مسؤولا في النادي؟. وأضاف خليل خلال حوار في برنامج "مساء الأنوار"، الذي يقدمه الإعلامي مدحت شلبي على فضائية "القاهرة والناس": "من الطبيعي ما دام تم كسر اللوائح وحضر مرتضى منصور للمباراة، فيتم احتساب نقاط لقاء الزمالك والإنتاج الحربي لصالح الفريق العسكري بسبب كسر العقوبة، وتكون لجنة الانضباط هي حكمًا رئيسيًا في تلك القضية".