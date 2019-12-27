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حقيقة تنازل مصر عن مقترحها الخاص بقواعد ملء سد النهضة

تحرير:أ.ش.أ ٢٧ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٠:٥٥ ص
سد النهضة
سد النهضة
نفى مجلس الوزراء ما أثير في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن تنازل مصر عن مقترحها الخاص بقواعد ملء وتشغيل سد النهضة. وقال البيان الصادر عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن وزارة الموارد المائية والري أكدت أنه لا صحة على الإطلاق لتنازل مصر عن مقترحها الخاص بقواعد ملء وتشغيل سد النهضة، مُشددةً على تمسك مصر بمقترحها الخاص بقواعد ملء وتشغيل السد مع استمرار حرصها وسعيها للتوصل إلى اتفاق مع كل من السودان وإثيوبيا بخصوص تلك القواعد بما يحقق مصلحة الدول الثلاث في التنمية، وبما لا يمثل خطراً جسيمًا على مصر.
وفيما يتعلق بآخر مستجدات مفاوضات سد النهضة، أوضح بيان المركز أنه جرى عقد ثلاث اجتماعات لاستعراض وجهات نظر الدول الثلاث للتغلب على نقاط الخلاف بخصوص قواعد ملء وتشغيل السد، وذلك بمشاركة ممثلين عن الولايات المتحدة الأمريكية والبنك الدولي، حيث جاءت تلك الاجتماعات في ضوء مخرجات اجتماع واشنطن الذي عُقد في
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امطار-وسحب فى-الاسكندرية (3)

غرق مواقع أثرية بالإسكندرية نتيجة الطقس السيئ.. الحكومة ترد

نفي مجلس الوزراء ما أُثير في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول غرق بعض المواقع الأثرية في الإسكندرية، نتيجة الطقس السيئ. وقال بيان صادر عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ان محافظة الإسكندرية، أكدت أنه لا صحة لغرق أي من المواقع الأثرية بالإسكندرية، وأن كافة المواقع الأثرية بالمحافظة مؤمنة بشكل كامل ضد أي تغيرات مناخية طارئة، مع رفع درجة الاستعداد والطوارئ القصوى لمواجهة موجة الطقس السيئ والأمطار الغزيرة، كما أن غرفة عمليات المحافظة مستمرة في انعقادها بشكل دائم ومستمر، وذلك للتعامل مع أي أزمة طارئة.
مصطفى-مدبولي

هل باعت الحكومة منطقة القلعة الأثرية لصندوق مصر السيادي؟

نفى مجلس الوزراء ما تداولته بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء عن اعتزام الحكومة بيع منطقة القلعة الأثرية لصالح صندوق مصر السيادي. وقال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في بيان اليوم ان وزارة السياحة والآثار أكدت أنه لا صحة على الإطلاق لبيع منطقة القلعة لصندوق مصر السيادي، مُشيرةً إلى أن تعاقد الوزارة مع صندوق مصر السيادي هو لتنفيذ مشروع تطوير وإعادة إحياء "منطقة باب العزب" الكائنة بمنطقة القلعة، لرفع كفاءة المنطقة والنهوض بالخدمات السياحية بها، لتصبح منطقة تاريخية وثقافية وسياحية لجذب الزوار والسائحين لها، وذلك في إطار حرص الدولة على تطوير المناطق التاريخية والأثرية دون المساس بها، فهي الإرث الحضاري للشعب المصري.
رئاسة-مجلس-الوزراء

الحكومة توضح حقيقة تهجير أهالي عزبة الهجانة

نفى مجلس الوزراء ما تداولته بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن تهجير الحكومة قسرياً لأهالي عزبة الهجانة من منازلهم في إطار خطة تطوير المنطقة. وقال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في بيان اليوم إن محافظة القاهرة، أكدت أنه لا صحة لما تردد حول تهجير الحكومة لأهالي عزبة الهجانة من منازلهم، مُوضحةً أنه جار تطوير منطقة عزبة الهجانة وتحويلها من منطقة عشوائية إلى منطقة حضارية مكتملة الخدمات، دون المساس بأي حق من حقوق المواطنين المقيمين بها، وذلك في إطار سعي الدولة للقضاء على المناطق العشوائية غير الأمنة وتوفير حياة كريمة للمواطنين.
عدادا-كهرباء (1)

زيادة أسعار الكهرباء بالعدادات مسبقة الدفع.. الحكومة ترد

نفى مجلس الوزراء ما تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء حول ارتفاع أسعار شرائح الكهرباء بالعدادات مسبقة الدفع مقارنةً بالعدادات التقليدية. وقال البيان الصادر عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أكدت أنه لا صحة لارتفاع أسعار شرائح الكهرباء بالعدادات مسبقة الدفع مقارنةً بالعدادات التقليدية، مُشددةً على أنه لا يوجد أي فارق في حساب قيمة الاستهلاك بين العداد مسبق الدفع والعداد التقليدي القديم، مُوكدةً ثبات أسعار شرائح الكهرباء، والدعم المقدم للشرائح المستحقة في كافة العدادات سواءً كانت تقليدية أو مسبقة الدفع.
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سد النهضة

مصر تؤكد سعيها لاتفاق حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة

أكد المهندس محمد السباعي المتحدث الرسمي لوزارة الموارد المائية والري، أن مصر تؤكد سعيها قدما في مفاوضات سد النهضة للتوصل إلى تفاهم واتفاق مع السودان وإثيوبيا بخصوص قواعد ملء وتشغيل السد، خصوصا خلال فترات الجفاف والجفاف الممتد والحرص على التوصل لصيغة توافقية تحقق مصلحة الدول الثلاث متمثلة في حق أثيوبيا في تحقيق التنمية التي تنشدها بما لا يمثل خطرا جسيما على مصر ويضمن تدفق المياه لها وحق الحياة.
الجماعات الإرهابية في أفريقيا

مصر: على المجتمع الدولي مواجهة كافة تنظيمات الإرهاب

أكد السفير إيهاب فهمي نائب مساعد وزير الخارجية مدير وحدة مكافحة الإرهاب الدولي، على ضرورة قيام المجتمع الدولي بمواجهة كافة التنظيمات الإرهابية دون استثناء، نظرا لانبثاقها عن ذات المصدر الأيديولوجي القائم على الفِكر التكفيري الدموي الذي أرسته جماعة الإخوان الإرهابية، جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها، اليوم الإثنين، أمام المؤتمر الإقليمي رفيع المستوى، الذي نظمته دولة الإمارات بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب حول تمكين الشباب وتعزيز التسامح من أجل مُكافحة التطرف المؤدي إلى الإرهاب الذى استضافته أبو ظبي.
سد-النهضة

وزير الري: نأمل حدوث تقدم في جولة مفاوضات سد النهضة

أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور محمد عبد العاطي، على أهمية الوقت في مفاوضات سد النهضة، معربا عن أمله في حدوث تقدم في المفاوضات، قائلا: "الوقت ثمين، وأعتقد أننا يجب أن نواصل مباشرة مناقشاتنا الفنية، وآمل أن نحقق تقدما"، جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية لمفاوضات سد النهضة التي انطلقت، اليوم السبت، في العاصمة السودانية الخرطوم بمشاركة وزيري الري السوداني ياسر عباس، والإثيوبي سيلشي بيكيلي، وحضور ممثلي وزارة الخزانة الأمريكية والبنك الدولي.
سد النهضة

اجتماعات سد النهضة.. جولة جديدة في الخرطوم بمشاركة أمريكا

وصل إلى الخرطوم، مساء اليوم الجمعة، وزير الموارد المائية والري، الدكتور محمد عبد العاطي، للمشاركة في فعاليات الاجتماع الثالث لوزراء الموارد المائية والوفود الفنية من الدول الثلاث: مصر والسودان وإثيوبيا، بمشاركة ممثلي وزارة الخزانة الأمريكية والبنك الدولي، ومن المقرر أن تبدأ الاجتماعات غدا وتختتم الأحد، لاستكمال المباحثات بخصوص قواعد ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي.
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