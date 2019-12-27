أسامة خليل عن فترة مرتضى منصور بالزمالك: حقق بطولات عديدة

تحرير:أحمد سعيد ٢٧ ديسمبر ٢٠١٩ - ١١:٠٢ ص

الكاتب الصحفي أسامة خليل

كشف الكاتب الصحفي أسامة خليل، عن تقييمه لفترة رئاسة مرتضى منصور لنادي الزمالك، خلال الفترة من 2014 لـ2019. وقال خليل خلال برنامج "مساء الأنوار"، الذي يقدمه الإعلامي مدحت شلبي على فضائية "القاهرة والناس": "تقييم مرتضى منصور أو أي شخص يجب أن يتم بناءً بينه وبين ما قبله، الزمالك في آخر 10 سنوات قبل 2014 لم يحقق سوى بطولة الدوري الممتاز فقط".

وتابع: "الزمالك في عهد مرتضى منصور من 2014 حتى 2019 حقق إنجازات عديدة، فاز ببطولة الدوري ومرات كأس مصر وسوبر مصري وبطولة الكونفدرالية الإفريقية، وهي بطولة جديدة على القلعة البيضاء، بخلاف الإنجازات في الألعاب الأخرى". واختتم: "يوجد إنجازات لمرتضى منصور، بالرغم من وجود أخطاء إدارية بكل تأكيد، مسألة أن