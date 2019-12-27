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حقيقة تفشي فيروس «أنفلونزا الطيور» في مزارع الدواجن

تحرير:أ.ش.أ ٢٧ ديسمبر ٢٠١٩ - ١١:٠٩ ص
دواجن - أرشيفية
دواجن - أرشيفية
نفى مجلس الوزراء ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء حول تفشي فيروس "أنفلونزا الطيور" في مزارع الدواجن. وقال البيان الصادر عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أكدت أنه لا صحة لتفشي فيروس "أنفلونزا الطيور" بمزارع الدواجن، وأن موقف مزارع الدواجن آمن تماماً، مُشددةً على رفع درجة الأمان الحيوي بكافة المزارع لضمان عدم خروج أي دواجن من المزارع إلا عقب فحصها في المعامل والتأكد من خلوها من أي أمراض.
وفي السياق، أوضح البيان أنه جرى اتخاذ عدد من الإجراءات الوقائية ضد فيروس "أنفلونزا الطيور" سواء كانت بالمزارع أو الطيور الريفية، تشمل إطلاق حملة التحصينات ضد فيروس "أنفلونزا الطيور" والأمراض الوبائية، والتي أسفرت عن تحصين أكثر من مليوني طائر خلال الشهر الماضي، فضلاً عن إصدار شهادات الأمان الحيوي للمزارع
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امطار-وسحب فى-الاسكندرية (3)

غرق مواقع أثرية بالإسكندرية نتيجة الطقس السيئ.. الحكومة ترد

نفي مجلس الوزراء ما أُثير في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول غرق بعض المواقع الأثرية في الإسكندرية، نتيجة الطقس السيئ. وقال بيان صادر عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ان محافظة الإسكندرية، أكدت أنه لا صحة لغرق أي من المواقع الأثرية بالإسكندرية، وأن كافة المواقع الأثرية بالمحافظة مؤمنة بشكل كامل ضد أي تغيرات مناخية طارئة، مع رفع درجة الاستعداد والطوارئ القصوى لمواجهة موجة الطقس السيئ والأمطار الغزيرة، كما أن غرفة عمليات المحافظة مستمرة في انعقادها بشكل دائم ومستمر، وذلك للتعامل مع أي أزمة طارئة.
مصطفى-مدبولي

هل باعت الحكومة منطقة القلعة الأثرية لصندوق مصر السيادي؟

نفى مجلس الوزراء ما تداولته بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء عن اعتزام الحكومة بيع منطقة القلعة الأثرية لصالح صندوق مصر السيادي. وقال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في بيان اليوم ان وزارة السياحة والآثار أكدت أنه لا صحة على الإطلاق لبيع منطقة القلعة لصندوق مصر السيادي، مُشيرةً إلى أن تعاقد الوزارة مع صندوق مصر السيادي هو لتنفيذ مشروع تطوير وإعادة إحياء "منطقة باب العزب" الكائنة بمنطقة القلعة، لرفع كفاءة المنطقة والنهوض بالخدمات السياحية بها، لتصبح منطقة تاريخية وثقافية وسياحية لجذب الزوار والسائحين لها، وذلك في إطار حرص الدولة على تطوير المناطق التاريخية والأثرية دون المساس بها، فهي الإرث الحضاري للشعب المصري.
رئاسة-مجلس-الوزراء

الحكومة توضح حقيقة تهجير أهالي عزبة الهجانة

نفى مجلس الوزراء ما تداولته بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن تهجير الحكومة قسرياً لأهالي عزبة الهجانة من منازلهم في إطار خطة تطوير المنطقة. وقال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في بيان اليوم إن محافظة القاهرة، أكدت أنه لا صحة لما تردد حول تهجير الحكومة لأهالي عزبة الهجانة من منازلهم، مُوضحةً أنه جار تطوير منطقة عزبة الهجانة وتحويلها من منطقة عشوائية إلى منطقة حضارية مكتملة الخدمات، دون المساس بأي حق من حقوق المواطنين المقيمين بها، وذلك في إطار سعي الدولة للقضاء على المناطق العشوائية غير الأمنة وتوفير حياة كريمة للمواطنين.
عدادا-كهرباء (1)

زيادة أسعار الكهرباء بالعدادات مسبقة الدفع.. الحكومة ترد

نفى مجلس الوزراء ما تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء حول ارتفاع أسعار شرائح الكهرباء بالعدادات مسبقة الدفع مقارنةً بالعدادات التقليدية. وقال البيان الصادر عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أكدت أنه لا صحة لارتفاع أسعار شرائح الكهرباء بالعدادات مسبقة الدفع مقارنةً بالعدادات التقليدية، مُشددةً على أنه لا يوجد أي فارق في حساب قيمة الاستهلاك بين العداد مسبق الدفع والعداد التقليدي القديم، مُوكدةً ثبات أسعار شرائح الكهرباء، والدعم المقدم للشرائح المستحقة في كافة العدادات سواءً كانت تقليدية أو مسبقة الدفع.
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