حقيقة تفشي فيروس «أنفلونزا الطيور» في مزارع الدواجن

تحرير:أ.ش.أ ٢٧ ديسمبر ٢٠١٩ - ١١:٠٩ ص

دواجن - أرشيفية

نفى مجلس الوزراء ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء حول تفشي فيروس "أنفلونزا الطيور" في مزارع الدواجن. وقال البيان الصادر عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أكدت أنه لا صحة لتفشي فيروس "أنفلونزا الطيور" بمزارع الدواجن، وأن موقف مزارع الدواجن آمن تماماً، مُشددةً على رفع درجة الأمان الحيوي بكافة المزارع لضمان عدم خروج أي دواجن من المزارع إلا عقب فحصها في المعامل والتأكد من خلوها من أي أمراض.

وفي السياق، أوضح البيان أنه جرى اتخاذ عدد من الإجراءات الوقائية ضد فيروس "أنفلونزا الطيور" سواء كانت بالمزارع أو الطيور الريفية، تشمل إطلاق حملة التحصينات ضد فيروس "أنفلونزا الطيور" والأمراض الوبائية، والتي أسفرت عن تحصين أكثر من مليوني طائر خلال الشهر الماضي، فضلاً عن إصدار شهادات الأمان الحيوي للمزارع

وفي السياق، أوضح البيان أنه جرى اتخاذ عدد من الإجراءات الوقائية ضد فيروس "أنفلونزا الطيور" سواء كانت بالمزارع أو الطيور الريفية، تشمل إطلاق حملة التحصينات ضد فيروس "أنفلونزا الطيور" والأمراض الوبائية، والتي أسفرت عن تحصين أكثر من مليوني طائر خلال الشهر الماضي، فضلاً عن إصدار شهادات الأمان الحيوي للمزارع التي يتم التأكد من مطابقتها لشروط الأمان الحيوي، حيث بلغ إجمالي عدد المزارع التي تمت معاينتها 2017 مزرعة.



