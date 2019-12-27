رياضة

أسامة خليل: الحديث عن السحر في الملاعب «عيب»

تحرير:أحمد سعيد ٢٧ ديسمبر ٢٠١٩ - ١١:١٧ ص
الكاتب الصحفي أسامة خليل
الكاتب الصحفي أسامة خليل
يرى الكاتب الصحفي أسامة خليل، إن التحدث في مسألة السحر والشعوذة في كرة القدم شيء مخجل ويجب أن نكف عن الحديث عن مثل هذه الأشياء. وقال خليل خلال برنامج "مساء الأنوار"، الذي يقدمه الإعلامي مدحت شلبي على فضائية "القاهرة والناس": "الحديث عن السحر سبب خسارة فريق "عيب"، ويجب أن نكون غير متحاملين على مرتضى منصور، النادي الأهلي في الموسم الماضي تحدث في نفس الشيء عندما خسر أمام صن داونز بخماسية نظيفة، وعندما كان يعاني من العديد من الإصابات".

وتابع: "يوجد مدربين في مصر يستعينوا بشيوخ، وكان يوجد مدرب سابق للمنتخب وهو متوفي الآن كان يستعين بشيوخ في معسكرات المنتخب الوطني".

وأتم: "الحديث في أن السحر سبب خسارة فريق لا يجب أن تتم مناقشته من الأساس".

 

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أسامة خليل عن فترة مرتضى منصور بالزمالك: حقق بطولات عديدة

كشف الكاتب الصحفي أسامة خليل، عن تقييمه لفترة رئاسة مرتضى منصور لنادي الزمالك، خلال الفترة من 2014 لـ2019. وقال خليل خلال برنامج "مساء الأنوار"، الذي يقدمه الإعلامي مدحت شلبي على فضائية "القاهرة والناس": "تقييم مرتضى منصور أو أي شخص يجب أن يتم بناءً بينه وبين ما قبله، الزمالك في آخر 10 سنوات قبل 2014 لم يحقق سوى بطولة الدوري الممتاز فقط".
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أسامة خليل: اتحاد الكرة لن يستطع توقيع عقوبة على الزمالك

أكد الكاتب الصحفي أسامة خليل، أن قرار لجنة الانضباط باتحاد كرة القدم بمعاقبة مرتضى منصور، تم كسره بالفعل، متسائلًا: هل يتم توقيع العقوبة على الفرد بصفته الشخصية أم بكونه مسؤولا في النادي؟. وأضاف خليل خلال حوار في برنامج "مساء الأنوار"، الذي يقدمه الإعلامي مدحت شلبي على فضائية "القاهرة والناس": "من الطبيعي ما دام تم كسر اللوائح وحضر مرتضى منصور للمباراة، فيتم احتساب نقاط لقاء الزمالك والإنتاج الحربي لصالح الفريق العسكري بسبب كسر العقوبة، وتكون لجنة الانضباط هي حكمًا رئيسيًا في تلك القضية".
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