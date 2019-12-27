أسامة خليل: الحديث عن السحر في الملاعب «عيب»

تحرير:أحمد سعيد ٢٧ ديسمبر ٢٠١٩ - ١١:١٧ ص

يرى الكاتب الصحفي أسامة خليل، إن التحدث في مسألة السحر والشعوذة في كرة القدم شيء مخجل ويجب أن نكف عن الحديث عن مثل هذه الأشياء. وقال خليل خلال برنامج "مساء الأنوار"، الذي يقدمه الإعلامي مدحت شلبي على فضائية "القاهرة والناس": "الحديث عن السحر سبب خسارة فريق "عيب"، ويجب أن نكون غير متحاملين على مرتضى منصور، النادي الأهلي في الموسم الماضي تحدث في نفس الشيء عندما خسر أمام صن داونز بخماسية نظيفة، وعندما كان يعاني من العديد من الإصابات".

وتابع: "يوجد مدربين في مصر يستعينوا بشيوخ، وكان يوجد مدرب سابق للمنتخب وهو متوفي الآن كان يستعين بشيوخ في معسكرات المنتخب الوطني".

وأتم: "الحديث في أن السحر سبب خسارة فريق لا يجب أن تتم مناقشته من الأساس".