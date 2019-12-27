رياضة

جوارديولا: من الصعب تعويض سيرجيو أجويرو

٢٧ ديسمبر ٢٠١٩ - ١١:٢٥ ص
بيب جوارديولا
بيب جوارديولا
أكد المدرب الإسباني بيب جوارديولا، على صعوبة تعويض المهاجم الأرجنتيني سيرجيو أجويرو، في حال قرر المهاجم الدولي الرحيل عن السيتي بنهاية عقده الحالي مع الفريق الذي ينتهي في صيف عام 2021، وذلك بحسب ما نقلت وكالة الأنباء "رويترز"، وأضاف جوارديولا لوسائل إعلام بريطانية "سيرجيو أجويرو لا يمكن تعويضه. مهمة تعويضه ستكون واحدة من أصعب الأمور"، وتابع "نتمتع بمهاجم رائع آخر هو جابرييل جيسوس، ربما سنضم مهاجما جديدا عندما يرحل سيرجيو، لكن لا يمكن تعويضه"
ويحل المان سيتي ضيفا على وولفرهامبتون، مساء اليوم الجمعة، وربما يشارك أجويرو في المباراة بعد تعافيه من إصابة الفخذ.ويتطلع مانشستر سيتي للتقدم إلى المركز الثاني أمام ليستر سيتي، حال تحقيقه الانتصار الثالث على التوالي.وأشار مدرب برشلونة السابق إلى أن مستقبل أجويرو سيتحدد بناء على الحالة البدنية للاعب
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مرتضى منصور

أسامة خليل: اتحاد الكرة لن يستطع توقيع عقوبة على الزمالك

أكد الكاتب الصحفي أسامة خليل، أن قرار لجنة الانضباط باتحاد كرة القدم بمعاقبة مرتضى منصور، تم كسره بالفعل، متسائلًا: هل يتم توقيع العقوبة على الفرد بصفته الشخصية أم بكونه مسؤولا في النادي؟. وأضاف خليل خلال حوار في برنامج "مساء الأنوار"، الذي يقدمه الإعلامي مدحت شلبي على فضائية "القاهرة والناس": "من الطبيعي ما دام تم كسر اللوائح وحضر مرتضى منصور للمباراة، فيتم احتساب نقاط لقاء الزمالك والإنتاج الحربي لصالح الفريق العسكري بسبب كسر العقوبة، وتكون لجنة الانضباط هي حكمًا رئيسيًا في تلك القضية".
أسامة خليل

أسامة خليل: عضو مجلس الشعب يجب أن يكون قدوة لشعبه

يرى الكاتب الصحفي أسامة خليل، أن مسألة توقيع عقوبة على الشخص الذي ينتقد حكام كرة القدم شيء غريب جدًا ومثير للجدل من جانب لجنة الانضباط وعدم الالتفات لأخطائهم الكارثية التي تضيع مجهود أندية يتم العمل عليه لأيام طويلة.
ليفربول - ليستر سيتي

ليفربول يكتسح ليستر سيتي في البريميرليج

بعد مباراة قدم فيها الريدز كل أنواع متعة كرة القدم، حقق ليفربول فوزًا كبيرًا، على نظيره ليستر سيتي، برباعية نظيفة، في المواجهة التي جمعتهما مساء الخميس، على ملعب استاد «كينج باور» ضمن مواجهات الجولة التاسعة عشرة من منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، وجاءت أهداف الليفر عن طريق روبرتو فيرمينو "هدفين" وجيمس ميلنر من ركلة جزاء وأليكسندر أرنولد، ليرفع أبناء يورجن كلوب رصيده إلى 52 نقطة محلقًا في صدارة البريميرليج، في المقابل تجمد رصيد الثعالب عند 39 نقطة في المركز الثاني.
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جوارديولا 2019 (1)

جوارديولا يعلق على سقوط السيتي أمام اليونايتد

تحدث المدرب الإسباني بيب جوارديولا عن خسارة فريقه مانشستر سيتي، أمس السبت، أمام مانشستر يونايتد بنتيجة 2-1، في مباراة الديربي التي احتضنها ملعب الاتحاد، في قمة لقاءات الجولة رقم 16 من الدوري الإنجليزي، وقال جوارديولا، في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس": "تعرضنا لثلاث أو أربع هجمات مرتدة في الشوط الأول، ولكنهم كانوا حاسمين للغاية"، وأضاف المدرب الإسباني: "سعيد للغاية بأدائنا اليوم، لقد دفعناهم في المباراة وصنعنا فرصًا، وبشكل عام أنا سعيد بسبب الأداء، ولا يوجد أي ندم".
ليفربول- ايفرتون

ليفربول يتخطى بورنموث بثلاثية في البريميرليج

نجح فريق ليفربول في الخروج بفوز سهل أمام نظيره بورنموث بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعت بينهما، اليوم السبت، على ملعب دين كورت، بالجولة الـ16 من عمر بطولة الدوري الإنجليزي (البريميرليج)، وسجل أهداف الريدز أوكسليد- تشامبرلين في الدقيقة 35، نابي كيتا في الدقيقة 44 ومحمد صلاح في الدقيقة 54 من عمر المباراة. وبهذا الفوز يستمر ليفربول في الانفراد بصدارة البريميرليج برصيد 46 نقطة، وبفارق 11 نقطة عن ليستر سيتي أقرب ملاحقيه، وبفارق 14 نقطة عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثالث وحامل اللقب في آخر نسختين.
ليفربول- ايفرتون

ليفربول في مهمة مواصلة التحليق بالصدارة ضد بورنموث

تعود عجلة الدوري الإنجليزي للدوران من جديد، اليوم السبت، من خلال مباريات الجولة رقم 16، ويحتضن ملعب الاتحاد قمة مباريات الجولة عندما يستقبل مانشستر سيتي غريمه مانشستر يونايتد في تمام الساعة 7:30 مساءً، ويحتل السيتي المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 32 نقطة، بينما يوجد مانشستر يونايتد في المركز السادس برصيد 21 نقطة، وتواجه الفريقان في 44 مباراة سابقة في عصر البريميرليج، حقق خلالها اليونايتد الانتصار في 21 لقاءً وخسر 15 مباراة وتعادل في 8 لقاءات، وسجل لاعبو اليونايتد 64 هدفًا في تلك المباريات، واهتزت شباكهم بـ60 هدفًا.
مانشستر سيتي - أجويرو

السيتي يبحث عن العودة لطريق الانتصارات أمام بيرنلي

تنطلق اليوم الثلاثاء، مباريات الجولة رقم 15 من الدوري الإنجليزي، وذلك عندما يستقبل بيرنلي، نظيره مانشستر سيتي حامل اللقب، على ملعب تيرف مور، وذلك في تمام الساعة 10:15 مساء، ويحتل بيرنلي المركز العاشر برصيد 18 نقطة، بينما يوجد مانشستر سيتي في المركز الثالث برصيد 29 نقطة، وسبق أن تواجه الفريقان في 10 مباريات سابقة في البريميرليج، حقق خلالها مانشستر سيتي الانتصار في 6 مباريات وتعادل في 3 لقاءات وخسر مباراة وحيدة، وسجل لاعبو السيتي في تلك المباريات 25 هدفًا واستقبلت شباكهم 10 أهداف.
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