جوارديولا: من الصعب تعويض سيرجيو أجويرو

٢٧ ديسمبر ٢٠١٩ - ١١:٢٥ ص

بيب جوارديولا

أكد المدرب الإسباني بيب جوارديولا، على صعوبة تعويض المهاجم الأرجنتيني سيرجيو أجويرو، في حال قرر المهاجم الدولي الرحيل عن السيتي بنهاية عقده الحالي مع الفريق الذي ينتهي في صيف عام 2021، وذلك بحسب ما نقلت وكالة الأنباء "رويترز"، وأضاف جوارديولا لوسائل إعلام بريطانية "سيرجيو أجويرو لا يمكن تعويضه. مهمة تعويضه ستكون واحدة من أصعب الأمور"، وتابع "نتمتع بمهاجم رائع آخر هو جابرييل جيسوس، ربما سنضم مهاجما جديدا عندما يرحل سيرجيو، لكن لا يمكن تعويضه"

ويحل المان سيتي ضيفا على وولفرهامبتون، مساء اليوم الجمعة، وربما يشارك أجويرو في المباراة بعد تعافيه من إصابة الفخذ.ويتطلع مانشستر سيتي للتقدم إلى المركز الثاني أمام ليستر سيتي، حال تحقيقه الانتصار الثالث على التوالي.وأشار مدرب برشلونة السابق إلى أن مستقبل أجويرو سيتحدد بناء على الحالة البدنية للاعب