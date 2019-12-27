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«الوزراء» يوضح حقيقة تفشي أمراض وبائية بشمال سيناء

تحرير:أ.ش.أ ٢٧ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٢:٥٤ م
مرضى - أرشيفية
مرضى - أرشيفية
نفى مجلس الوزراء ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء حول تفشي أمراض وبائية بمدن شمال سيناء أسفرت عن وفاة بعض المواطنين. وقال بيان صادر عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ان وزارة الصحة والسكان أكدت أنه لا صحة لما تردد حول تفشي أي أمراض وبائية بمحافظة شمال سيناء، وأن الوضع الصحي بالمحافظة آمن تماماً، مُوضحةً أنه لم يتم رصد أي حالات إصابة أو وفاة نتيجة أمراض وبائية، مُشددةً على حرص الدولة على صحة وسلامة المواطنين بكافة محافظات الجمهورية.
وفي السياق ذاته، فقد تم تشكيل فرق "الاستجابة السريعة" للاستعداد والاستجابة للأحداث الصحية الطارئة، والتفشي الوبائي، وذلك لبناء كوادر طبية مُتخصصة على المستوى المركزي وعدد من محافظات الجمهورية، خصوصاً المناطق الحدودية, كما تم توفير الكميات المطلوبة من الأمصال والطعوم اللازمة لمواجهة أي أمراض وبائية طارئة
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السيسي يؤكد تطلع مصر لتعميق العلاقات مع روسيا

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي تطلع مصر لتعميق العلاقات المصرية الروسية في المجالات كافة. جاء ذلك خلال الاتصال الهاتفي الذي أجراه الرئيس السيسي اليوم الجمعة بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية في تصريح اليوم، إن الرئيس السيسي أشاد بالمشروعات التنموية الهامة التى يتعاون البلدان في تنفيذها بمصر، ومن بينها مشروع إنشاء محطة الضبعة للطاقة النووية، ومشروع المنطقة الصناعية الروسية بمحور قناة السويس.
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الإفتاء: الشريعة الإسلامية تضمن لغير المسلمين سلامة كنائسهم

أكدت دار الإفتاء المصرية، أن المواطنة مبدأ إسلامي أقرَته الشريعة الإسلامية منذ أربعة عشر قرنًا في وثيقة المدينة بالعيش المشترك، والمساواة في الحقوق والواجبات بين أبناء الوطن الواحد دون نظر إلى الانتماء الديني أو العرقي أو المذهبي أو أي اعتبارات أخرى.
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غلق 13 مركزا للدروس الخصوصية وأكاديمية وهمية بالجيزة

أغلقت محافظة الجيزة أكاديمية تعليمية وهمية بحي العجوزة لإدارتها بدون ترخيص، كما تم غلق 13 مركزا للدروس الخصوصية. وقال محافظ الجيزة أحمد راشد في بيان اليوم الجمعة، إن الغلق تم بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي لقيام المنشأة بمزاولة أنشطة تعليمية بدون ترخيص وتدعى قبولها للطلاب ومنحهم شهادات معتمدة. وأشار راشد إلى أن المحافظة قامت باتخاذ الإجراءات القانونية حيال المنشأة المخالفة؛ حيث تم تشكيل لجنة من مديرية التربية والتعليم وإدارة رخص المحلات بالحي وشرطة المرافق لتنفيذ القرار الوزاري، وقامت اللجنة بتشميع المنشأة مع التنبيه على المخالف بعدم فض الأختام إلا بعد الرجوع للجهات المختصة.
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يصل إلى حد الصقيع.. الأرصاد تُعلن طقس السبت

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا السبت، طقس مائل للبرودة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد معتدل على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا وتصل لحد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد. وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية وبعض مناطق من شمال الوجه البحري، والرياح أغلبها جنوبية غربية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية وتؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط.
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امطار-وسحب فى-الاسكندرية (3)

غرق مواقع أثرية بالإسكندرية نتيجة الطقس السيئ.. الحكومة ترد

نفي مجلس الوزراء ما أُثير في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول غرق بعض المواقع الأثرية في الإسكندرية، نتيجة الطقس السيئ. وقال بيان صادر عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ان محافظة الإسكندرية، أكدت أنه لا صحة لغرق أي من المواقع الأثرية بالإسكندرية، وأن كافة المواقع الأثرية بالمحافظة مؤمنة بشكل كامل ضد أي تغيرات مناخية طارئة، مع رفع درجة الاستعداد والطوارئ القصوى لمواجهة موجة الطقس السيئ والأمطار الغزيرة، كما أن غرفة عمليات المحافظة مستمرة في انعقادها بشكل دائم ومستمر، وذلك للتعامل مع أي أزمة طارئة.
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الحكومة توضح حقيقة تهجير أهالي عزبة الهجانة

نفى مجلس الوزراء ما تداولته بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن تهجير الحكومة قسرياً لأهالي عزبة الهجانة من منازلهم في إطار خطة تطوير المنطقة. وقال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في بيان اليوم إن محافظة القاهرة، أكدت أنه لا صحة لما تردد حول تهجير الحكومة لأهالي عزبة الهجانة من منازلهم، مُوضحةً أنه جار تطوير منطقة عزبة الهجانة وتحويلها من منطقة عشوائية إلى منطقة حضارية مكتملة الخدمات، دون المساس بأي حق من حقوق المواطنين المقيمين بها، وذلك في إطار سعي الدولة للقضاء على المناطق العشوائية غير الأمنة وتوفير حياة كريمة للمواطنين.
الظلام يكسو مانهاتن في نيويورك

هل يتعرض كوكب الأرض لثلاثة أيام مظلمة نهاية ديسمبر؟

نفى مجلس الوزراء ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء عن تعرض كوكب الأرض لثلاثة أيام مظلمة بنهاية ديسمبر الجاري، نتيجة لحدوث عاصفة شمسية هي الأكبر منذ 50 عامًا. وقال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في بيان انه بالتواصل مع المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أكد أنه لا صحة لتعرض كوكب الأرض لأيام مُظلمة نتيجة حدوث عاصفة شمسية، مُوضحاً أنه كثيرًا ما تتردد مثل هذه الأنباء بالتزامن مع قرب نهاية العام وبداية عام جديد، وأنه لم يتم رصد أي ظواهر غير طبيعية حتى الآن، مُشيراً إلى أن العواصف الشمسية ليس لها أي علاقة بإظلام الكوكب، وذلك لكونها ظواهر كونية طبيعية ليس لها تأثير خطير على كوكب الأرض.
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حقيقة ظهور حالات أنفلونزا الخنازير بين طلاب المدارس

نفى مجلس الوزراء ما تردد في بعض وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن ظهور حالات أنفلونزا الخنازير بين طلاب المدارس. وقال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في بيان اليوم إنه بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان، أكد أنه لا صحة لظهور حالات أنفلونزا الخنازير بين طلاب المدارس، مُوضحةً أنه لم يتم رصد أي حالات وبائية من أي نوع في مدارس الجمهورية، وأن الوضع الصحي لطلاب المدارس آمن تمامًا.
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