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اعتقال 336 شخصا في هونج كونج خلال عطلة أعياد الميلاد

تحرير:أ.ش.أ ٢٧ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٢:٥٨ م
احتجاجات هونج كونج
احتجاجات هونج كونج
أعلنت الشرطة في هونج كونج اليوم الجمعة، اعتقال 336 شخصا خلال عطلة أعياد الميلاد بين يومي الاثنين والخميس الماضيين، وذلك مع استمرار الاحتجاجات. وقال المتحدث باسم الشرطة كووك كا-تشوين - في تصريح أوردته شبكة "إيه بي سي" الأمريكية، إن من بين المعتقلين 92 سيدة وطفلا لا تتجاوز أعمارهم 12 عاما، وأدان التعرض للمواطنين في مراكز التسوق والمطاعم وتخريب البنية التحتية العامة بما في ذلك محطات المترو والبنوك والشبكة الكهربائية. وذكرت الشبكة أنه بذلك ارتفع عدد الأشخاص المعتقلين خلال الاحتجاجات المستمرة في هونج كونج منذ أكثر من ستة أشهر إلى نحو سبعة آلاف شخص.
وتشهد هونج كونج التي تعد مركزا ماليا عالميا، اضطرابات عنيفة متزايدة منذ شهر يونيو الماضي للمطالبة بمزيد من الحكم الذاتي، في أكبر تحد من المستعمرة البريطانية السابقة للصين منذ عودتها إليها في عام 1997.وانطلقت الاحتجاجات رفضا لقانون يتيح تسليم مطلوبين لبكين، ورغم سحبه لاحقا، توسعت الحركة وتحولت إلى معارضة
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اليونان تنتقد خطط أردوغان لإرسال قوات إلى ليبيا

انتقد نائب وزير الخارجية اليوناني ميلتاديس فارفيتسيوتيس خطط الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لإرسال قوات إلى ليبيا. وقال فارفيتسيوتيس حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الجمعة، إن "الرئيس التركي بهذه الخطط يلعب بالنار ويثير ردود أفعال كثيرة ليست فقط من اليونان بل من جميع الدول"، معتبرا هذه الخطط بأنها تعد "توسعا عثمانيا جديدا". وشدد المسئول اليوناني على أهمية الزيارة التي سيقوم بها رئيس وزراء بلاده إلى البيت الأبيض في 7 يناير المقبل، مشيرا إلى أن اثينا تعمل على تدويل ما وصفها بـ"مسألة الاستفزازات التركية" بهدف الحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة.
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مقتل وإصابة 65 شخصًا في تحطم طائرة ركاب كازاخستانية

أفادت السلطات المحلية في كازاخستان اليوم الجمعة، بأن 15 شخصا قتلوا وأصيب 50 آخرين، بينهم أطفال، جراء تحطم طائرة تابعة لشركة الطيران الكازاخية كان على متنها 100 شخص بعد إقلاعها من مطار ألماتي. وذكرت السلطات وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية، أن الطائرة المنكوبة تابعة لشركة طيران (بيك أير) الكازاخية، وكانت متجهة من ألماتي إلى عاصمة كازاخستان نور سلطان، وعلى متنها 95 راكبا، و5 من أفراد الطاقم، مضيفة أن الطائرة المنكوبة سقطت عقب إقلاعها بفترة قليلة، إذ فقدت ارتفاعها خلال الإقلاع واصطدمت بسياج خرساني وبمبنى من طابقين، وبدأت عمليات الإنقاذ على الفور ولم يحدث حريق في مكان الحادث.
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رئيس الوزراء البريطاني: من الممكن أن نستعيد علاقاتنا مع روسيا

رجح رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الإثنين، إمكانية استعادة العلاقات الثنائية مجددًا مع روسيا. وقال جونسون في إجابته على سؤال طرحته مجلة "سبكتاتور" البريطانية، حول ما إذا كان من الممكن أن يغير رأيه بشأن العلاقات مع موسكو: "لقد تغير رأيي حقًا حول ما إذا كان من الممكن استعادة العلاقات مجددًا مع روسيا.. لقد فكرت في الأمر وأعتقد أن وزيري الخارجية وكثيرا من الوزراء فكروا في الأمر نفسه، بأننا من الممكن أن نبدأ علاقاتنا من جديد مع روسيا، إنه بلد عظيم، كما أننا قاتلنا معًا ضد الفاشية".
رئيس -الوزراء -الهندي -ناريندرا- مودي

الهند: قانون المواطنة الجديد لن يُشكل أي تأثير ضد المسلمين

أكد رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، اليوم الأحد، أن قانون المواطنة الجديد، الذي أعلنته حكومته مؤخرًا، لا يتصف بالعنصرية، في ظل موجة الاحتجاجات التي اندلعت مؤخرًا على خلفية إصداره، إذ يعتبره المسلمون تمييزًا ضدهم، إذ قال مودي، خلال خطابه أمام تجمع نظمه حزبه الحاكم «بهاراتيا جانتا»: «إن القانون لا يؤثر على 1.3 مليار هندي، ويجب أن أؤكد للمواطنين المسلمين أن هذا القانون لن يُحدِث أي تغيير بالنسبة لهم»، مُضيفًا: «أننا لم نسأل أحدًا الذهاب إلى المعبد أو المسجد عندما يتعلق الأمر بتنفيذ مشروعات الرعاية الاجتماعية»، حسبما أوردت صحيفة «إنديا توداي الهندية».
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اشتباكات-فى-مطار-هونج-كونج (1)

مسيرة بهونج كونج احتفالا بمرور 6 أشهر على الاحتجاجات

تظاهر مئات الآلاف من المحتجين في شوارع هونج كونج، اليوم الأحد، في مسيرة سمحت الشرطة بتنظيمها، وذلك قبل يوم من ذكرى مرور 6 أشهر على بدء الحركة السياسية المناهضة للحكومة التي زجت بالبلاد في أزمة سياسية، ووفقا لما أوردته صحيفة "ساوث شاينا مورننج بوست" الصينية، على موقعها الإلكتروني، فقد أعلن المنظمون مشاركة 800 ألف متظاهر في المسيرة، والتي بدأت من بكوزواي باي وانتهت في المقاطعة المركزية، فيما قدرت الشرطة عدد المتظاهرين بـ183 ألف شخص، وبحسب الصحيفة، فقد كانت الاحتجاجات سلمية على الرغم من الأعداد الهائلة.
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