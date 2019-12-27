اعتقال 336 شخصا في هونج كونج خلال عطلة أعياد الميلاد

تحرير:أ.ش.أ ٢٧ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٢:٥٨ م

احتجاجات هونج كونج

أعلنت الشرطة في هونج كونج اليوم الجمعة، اعتقال 336 شخصا خلال عطلة أعياد الميلاد بين يومي الاثنين والخميس الماضيين، وذلك مع استمرار الاحتجاجات. وقال المتحدث باسم الشرطة كووك كا-تشوين - في تصريح أوردته شبكة "إيه بي سي" الأمريكية، إن من بين المعتقلين 92 سيدة وطفلا لا تتجاوز أعمارهم 12 عاما، وأدان التعرض للمواطنين في مراكز التسوق والمطاعم وتخريب البنية التحتية العامة بما في ذلك محطات المترو والبنوك والشبكة الكهربائية. وذكرت الشبكة أنه بذلك ارتفع عدد الأشخاص المعتقلين خلال الاحتجاجات المستمرة في هونج كونج منذ أكثر من ستة أشهر إلى نحو سبعة آلاف شخص.

وتشهد هونج كونج التي تعد مركزا ماليا عالميا، اضطرابات عنيفة متزايدة منذ شهر يونيو الماضي للمطالبة بمزيد من الحكم الذاتي، في أكبر تحد من المستعمرة البريطانية السابقة للصين منذ عودتها إليها في عام 1997.وانطلقت الاحتجاجات رفضا لقانون يتيح تسليم مطلوبين لبكين، ورغم سحبه لاحقا، توسعت الحركة وتحولت إلى معارضة



وتشهد هونج كونج التي تعد مركزا ماليا عالميا، اضطرابات عنيفة متزايدة منذ شهر يونيو الماضي للمطالبة بمزيد من الحكم الذاتي، في أكبر تحد من المستعمرة البريطانية السابقة للصين منذ عودتها إليها في عام 1997.

وانطلقت الاحتجاجات رفضا لقانون يتيح تسليم مطلوبين لبكين، ورغم سحبه لاحقا، توسعت الحركة وتحولت إلى معارضة للحكم الصيني للمدينة.







