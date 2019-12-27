تعديل وزاري واتفاقيتين وطرح مشروع.. البرلمان في أسبوع

قانون الإدارة المحلية استحقاق دستوري لا يجوز رفضه من حيث المبدأ وإقراره رسالة بمكافحة الفساد واستكمال لمؤسسة دستورية وجودها ضروري

تحرير:أ.ش.أ ٢٧ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠١:١٥ م

النواب

شهد مجلس النواب عقد ثلاث جلسات عامة خلال ثلاثة أيام متتالية بدأت يوم الأحد الماضي وتضمنت الموافقة على التعديل الوزاري وعلى ثلاثة مشروعات قوانين نهائيا اضافة إلى اتفاقيتين للتعليم والغاز الطبيعى. وطرح مشروع قانون الإدارة المحلية وتأجيل استكمال مناقشته وذلك ارجاء مشروعي قانوني الزراعة العضوية وتنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات لحين حضور الوزراء المختصين. كما استقبل رئيس مجلس النواب الدكتور عبد العال المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية الجديد " بحضور الأمين العام لمجلس النواب المستشار محمود فوزى لبحث أوجه التعاون المثمر بين البرلمان والحكومة.

جلسات البرلمان جلسة الأحد 22 ديسمبراستهل المجلس برئاسة الأستاذ الدكتور علي عبد العال جلسته بإحالة " 3 " مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة إلى اللجان النوعية المختصة ، وكذلك إحالة " 8 " مشروعات قوانين مقدمة من عُشر أعضاء المجلس إلى اللجان النوعية المختصة.• وافق المجلس "بالأغلبية" وبما لا يقل عن ثلث