تعديل وزاري واتفاقيتين وطرح مشروع.. البرلمان في أسبوع

قانون الإدارة المحلية استحقاق دستوري لا يجوز رفضه من حيث المبدأ وإقراره رسالة بمكافحة الفساد واستكمال لمؤسسة دستورية وجودها ضروري
شهد مجلس النواب عقد ثلاث جلسات عامة خلال ثلاثة أيام متتالية بدأت يوم الأحد الماضي وتضمنت الموافقة على التعديل الوزاري وعلى ثلاثة مشروعات قوانين نهائيا اضافة إلى اتفاقيتين للتعليم والغاز الطبيعى. وطرح مشروع قانون الإدارة المحلية وتأجيل استكمال مناقشته وذلك ارجاء مشروعي قانوني الزراعة العضوية وتنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات لحين حضور الوزراء المختصين.
كما استقبل رئيس مجلس النواب الدكتور عبد العال المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية الجديد " بحضور الأمين العام لمجلس النواب المستشار محمود فوزى لبحث أوجه التعاون المثمر بين البرلمان والحكومة.
جلسات البرلمان جلسة الأحد 22 ديسمبراستهل المجلس برئاسة الأستاذ الدكتور علي عبد العال جلسته بإحالة " 3 " مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة إلى اللجان النوعية المختصة ، وكذلك إحالة " 8 " مشروعات قوانين مقدمة من عُشر أعضاء المجلس إلى اللجان النوعية المختصة.• وافق المجلس "بالأغلبية" وبما لا يقل عن ثلث
جلسات البرلمان
جلسة الأحد 22 ديسمبر
استهل المجلس برئاسة الأستاذ الدكتور علي عبد العال جلسته بإحالة " 3 " مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة إلى اللجان النوعية المختصة ، وكذلك إحالة " 8 " مشروعات قوانين مقدمة من عُشر أعضاء المجلس إلى اللجان النوعية المختصة.
• وافق المجلس "بالأغلبية" وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء على التعديل الوزاري في ضوء خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسى بترشيح عشر حقائب وزارية فى حكومة الدكتور مصطفى مبولي و11 نائباً للوزراء.
• إعلان خلو مقعد النائب أسامة هيكل والذى عين وزيراً للدولة للإعلام.
• ناقش المجلس مشروع قانون تنظيم الإدارة المحلية المقدم من الحكومة من حيث المبدأ. وشهدت الجلسة آراء برلمانية ومناقشات متنوعة ومستفيضة وانتهى المجلس إلى استكمال المناقشات في جلسة لاحقة.
• إعلان خلو مقعد النائب الراحل السيد حسن موسى.
جلسة الإثنين 23 ديسمبر
• وافق المجلس على تفويض هيئة مكتب المجلس في تحديد موعد لمناقشة " 32 "طلب مناقشة عامة لسياسات الحكومة.
• نظر المجلس عدد " 76 " تقريرا من لجنة الاقتراحات والشكاوى بشأن اقتراحات برغبة مقدمة من بعض النواب، وقرر إحالتها إلى الحكومة لإتخاذ اللازم بشأن ما ورد إليها من توصيات.
• ناقش المجلس تعديلات قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها بهدف تبسيط الإجراءات ، والمستندات المطلوبة للتصالح وزيادة مدة المهلة المطلوبة لإعداد المستندات والتقارير الهندسية ، ووافق عليه من حيث المبدأ ومادة ومادة وفي المجموع، وتمت إحالته الى مجلس الدولة للمراجعة والصيانة.
جلسة الثلاثاء 24 ديسمبر
• وافق مجلس النواب برئاسة الأستاذ الدكتور علي عبد العال وبأغلبية ثلثي الأعضاء على مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 17 لسنة 2019، بعد انتهاء مراجعته من مجلس الدولة وبعد نظر عدد من طلبات إعادة المداواة المقدمة من الأعضاء ومن الحكومة.
• وافق المجلس "نهائياً" وبأغلبية ثلثي أعضاء المجلس على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية.
• ووافق المجلس أيضاً على مشروع بأغلبية ثلثي الاعضاء قانون الحفاظ على التراث المعماري.
• كما وافق المجلس على اتفاقيتين:
- قرار رئيس الجمهورية رقم 604 لسنة 2019 بشأن المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدثة الأمريكية بشأن التعليم الأساسى.
- قرار رئيس الجمهورية رقم 603 لسنة 2019 بشأن مشروع توصيل الغاز الطبيعى للمنازل بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية.
• رفض المجلس رفع الحصانة البرلمانية عن النائبين عمرو صدقي ، و خالد صالح الزهاد والمقدم في شأنها طلبات بالإدعاء المباشر وذلك لشبهة الكيدية.
• أجل المجلس مناقشة مشروع قانون الزراعة العضوية لحين حضور وزير الزراعة وكذلك قانون تنظم أماكن وساحات انتظار السيارات لحين حضور وزير التنمية.
• هنأ الدكتور عبد العال الاخوة الأقباط بمناسبة احتفالات أعياد الميلاد المجيدة.
رسائل من رئيس مجلس النواب
- قانون الإدارة المحلية استحقاق دستوري لا يجوز رفضه من حيث المبدأ وإقراره رسالة بمكافحة الفساد واستكمال لمؤسسة دستورية وجودها ضروري، ولا علاقة بين إقرار القانون وتوقيت إجراء الانتخابات.
- شدد رئيس مجلس النواب على ضرورة عدم تغيب الوزراء عن حضور الجلسات العامة.
- يجب الإنتهاء من إقرار تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء قبل 8 يناير القادم ، حتى نتجنب إقراره وتطبيقه بأثر رجعى.
- الدولة العميقة مجموعة من الموظفين، وهم قلة، يقفون أمام كل إصلاح وتطوير، ولهم مصلحة في استمرار الأوضاع المخالفة للمواطنين لابتزاز أصحابها، ويظهرون عقب الثورات، والبيروقراطية الإدارية سبب إعاقة كل تقدم.
من جهة أخرى، استضاف مجلس النواب وفودا من طلاب المدارس والجامعات لإرساء الثقافة البرلمانية وترسيخ تنشئة وطنية للأجيال الشابة، حيث رحب الدكتور علي عبد العال بحضور طلبة المدارس والجامعات وأصحاب الهمم جانباً من الجلسة العامة يوم الثلاثاء، الماضى في إطار حرص المجلس على نشر الثقافة البرلمانية بين شباب مصر.