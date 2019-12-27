وزيرة الثقافة: فرقة رضا رمزًا بارزًا في تاريخ الإبداع

تحرير:أ.ش.أ ٢٧ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠١:٤٧ م

وزيرة الثقافة

قالت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، إن فرقة رضا للفنون الشعبية والإستعراضية تعد رمزا بارزا فى تاريخ الإبداع ومن أعرق الفرق الإستعراضية فى الشرق الاوسط، وامتدت شهرتها إلى مختلف أنحاء العالم، ولذا فهي أحد سفراء الفنون المصرية. وأكدت عبدالدايم، خلال احتفال وزارة الثقافة بمرور 60 عاما علي تأسيس فرقة رضا والذي أقيم على مسرح البالون، استمرار دعم فرقة رضا لاسترداد أمجادها واستعادة بريقها خاصة بعد إلتحاق عدد من العارضين الجدد بها وتخصيص اوركسترا موسيقى لمصاحبتها فى العروض.

وأضافت أن ذاكرة الإبداع المصرى تزخر بالكثير من العلامات الملهمة التى تعبر عن الهوية المصرية المتفردة حيث يعكس الاهتمام بتطويرها إيمان الوطن بدور الابداع فى تشكيل الوعى والارتقاء بالوجدان. كما كرمت وزيرة الثقافة 80 شخصية من رموز فرقة رضا على مر تاريخها منهم المؤسسون محمود رضا – اسم على رضا - فريدة