البرلمان الليبي: تركيا تدعم الإرهاب ليكون لها مكان في البلاد

تحرير:أ.ش.أ ٢٧ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠١:٥٨ م

أعضاء البرلمان الليبي

قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الليبي، يوسف العقوري، إن تركيا تريد أن تدعم الإرهاب في ليبيا حتى يكون لها مكان في البلاد. وقال العقوري - في مقابلة مع قناة "سكاي نيوز" الإخبارية اليوم الجمعة، إن حكومة فايز السراج غير شرعية لأنها لم تنل ثقة البرلمان، مشيرا إلى أن المجتمع الدولي هو الذي فرضها على الشعب الليبي. وأضاف أنه لا توجد دولة عربية ستسمح بأن يجري استخدام أراضيها لأجل الإساءة لدول عربية ثانية، وذلك تماشيا مع ميثاق الجامعة العربية.

وكانت زيارة غير معلنة للرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إلى تونس، أول أمس الأربعاء، قد أثارت مخاوف في الشارع التونسي، من إقحام تونس في مطامع أنقرة، وخططها لإرسال قوات إلى ليبيا. من جانبها، نفت الرئاسة التونسية، تصريحات وزير داخلية حكومة الوفاق في ليبيا فتحي باشاغا، حول انضمام تونس لحلف تركي في ليبيا،