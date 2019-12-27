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البرلمان الليبي: تركيا تدعم الإرهاب ليكون لها مكان في البلاد

تحرير:أ.ش.أ ٢٧ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠١:٥٨ م
أعضاء البرلمان الليبي
أعضاء البرلمان الليبي
قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الليبي، يوسف العقوري، إن تركيا تريد أن تدعم الإرهاب في ليبيا حتى يكون لها مكان في البلاد. وقال العقوري - في مقابلة مع قناة "سكاي نيوز" الإخبارية اليوم الجمعة، إن حكومة فايز السراج غير شرعية لأنها لم تنل ثقة البرلمان، مشيرا إلى أن المجتمع الدولي هو الذي فرضها على الشعب الليبي. وأضاف أنه لا توجد دولة عربية ستسمح بأن يجري استخدام أراضيها لأجل الإساءة لدول عربية ثانية، وذلك تماشيا مع ميثاق الجامعة العربية.
وكانت زيارة غير معلنة للرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إلى تونس، أول أمس الأربعاء، قد أثارت مخاوف في الشارع التونسي، من إقحام تونس في مطامع أنقرة، وخططها لإرسال قوات إلى ليبيا. من جانبها، نفت الرئاسة التونسية، تصريحات وزير داخلية حكومة الوفاق في ليبيا فتحي باشاغا، حول انضمام تونس لحلف تركي في ليبيا،
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لحماية الحدود مع ليبيا.. «الأعلى للأمن» بالجزائر يتخذ إجراءات عاجلة

قرر المجلس الأعلى للأمن في الجزائر، في اجتماعه الخميس، برئاسة الرئيس عبد المجيد تبون، اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الحدود مع ليبيا ومالي، دون توضيح ماهية تلك الإجراءات، وبحسب بيان للرئاسة الجزائرية، فقد دعا الرئيس تبون، في بداية الاجتماع، الحضور للوقوف دقيقة حداد على روحِ الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع رئيس الأركان الراحل، واستذكار ما قدمه من تضحيات جسام وبذل وعطاء من أجل الجزائر.
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نفت الرئاسة التونسية، تصريحات وزير داخلية حكومة الوفاق في ليبيا فتحي باشاغا، حول انضمام تونس لحلف تركي في ليبيا، مؤكدة أنها لا تعكس حقيقة الموقف التونسي، وقالت المتحدثة باسم رئاسة الجمهورية التونسية رشيدة النيفر، إن "بلادها متمسكة بحيادها في الملف الليبي، وتحرص على تغليب الحل السلمي في ليبيا وحقن الدماء"، بحسب قناة العربية الإخبارية.
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الخرطوم ترد على أردوغان: لا نصدر مرتزقة إلى ليبيا

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قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، إن بلاده سترسل قوات إلى ليبيا بما أن طرابلس طلبت ذلك، وأنه سيعرض مشروع قانون لنشر القوات هناك على البرلمان، في يناير المقبل، مضيفا: "سنعرض على البرلمان التركي مشروع قانون لإرسال قوات إلى ليبيا عندما يستأنف عمله في يناير المقبل، وذلك لتلبية دعوة حكومة الوفاق الليبية، وتركيا قدمت وستقدم كافة أنواع الدعم لحكومة طرابلس التي تقاتل ضد حفتر الانقلابي المدعوم من دول مختلفة بينها دول عربية"، وذلك بحسب ما نقلته وكالة "سبوتنيك" الروسية عن وكالة "الأناضول" التركية.
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«البرلمان الليبي» يطالب بسحب الاعتراف الأممي من فايز السراج

قال رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح، اليوم الجمعة، إن الشعب الليبي يقف الآن صفا واحدا، مؤكدا أن ليبيا ليست للبيع، مطالبا الأمم المتحدة بسحب الاعتراف من حكومة فايز السراج، لافتا خلال تصريحات لقناة "العربية"، إلى أن حكومة السراج لم تؤد اليمين الدستورية أمام البرلمان الليبي، مضيفا أن اتفاقية السراج وتركيا سرعت العملية العسكرية في طرابلس، وتوقع حسم معركة طرابلس في أسرع وقت، متابعا:"نحن مع المسار السياسي والمصالحة لكن بعد تحرير طرابلس".
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السيسي يشهد انطلاق فعاليات منتدى أسوان للسلام

افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم الأربعاء فعاليات منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين بأفريقيا الذي يستمر لمدة يومين، بمشاركة عدد من الرؤساء وكبار المسؤولين الأفارقة والدوليين . وتتضمن أعمال اليوم الأول من المنتدى عددا من الجلسات وهي "أفريقيا التي نريدها: استدامة السلام والأمن والتنمية"، "إسكات البنادق في أفريقيا: ملكية أجندة منع النزاعات"، و"نحو إطار إقليمي لتحقيق السلام والأمن والتنمية في منطقة البحر الأحمر وخليج عدن".. بالإضافة إلى جلسة بعنوان "لماذا لا يزال تحقيق السلام والتنمية المستدامين في منطقة الساحل أمرا صعب المنال؟.
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العراق: داعش يهاجم قطعات للشرطة في محافظة كركوك

أفاد مصدر أمني عراقي، اليوم الثلاثاء، بأن تنظيم «داعش» الإرهابي، شن هجومًا على قطعات للشرطة الاتحادية في قضاء الدبس بمحافظة كركوك، إذ قال المصدر حسبما أفادت قناة «السومرية نيوز»: «إن عناصر من تنظيم داعش شنوا اليوم هجوما على قطعات للشرطة الاتحادية في قضاء الدبس في كركوك، ما أدى إلى اندلاع اشتباكات بين الجانبين»، مضيفًا أن الاشتباكات مازالت مستمرة حتى الآن، مشيرًا إلى أنه لم تعرف حجم الخسائر البشرية والأضرار المادية التي خلفها الهجوم الإرهابي التي شنه تنظيم داعش.
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الإفتاء: داعش استعان بالطيور الانتحارية لتدريب أطفاله على الذبح

كشف المؤشر العالمي للفتوى التابع لدار الإفتاء المصرية وللأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، أن 93% من فتاوى التنظيمات المتطرفة تتعارض مع حقوق الإنسان ومقاصد الشريعة الإسلامية، مشيرا إلى تكفير تلك التنظيمات الإرهابية للقائلين بالحقوق السياسية والدساتير الدولية والانتخابات والأحزاب السياسية والديمقراطية وحرية الاعتقاد والحق في الحياة والحق في السفر، إذ قال المؤشر في تقرير، اليوم الثلاثاء، بمناسبة مرور 71 عاما على إصدار الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والذي يوافق العاشر من ديسمبر من كل عام: «إن خطايا تنظيم (داعش) الإرهابي وباقي التنظيمات الإرهابية لم تكتفِ بهدر دم الإنسان وحقوقه؛ بل تخطتها لتشمل الحيوانات أيضا».
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