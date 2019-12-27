يصل إلى حد الصقيع.. الأرصاد تُعلن طقس السبت

تحرير:أ.ش.أ ٢٧ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠١:٥٤ م

طقس

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا السبت، طقس مائل للبرودة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد معتدل على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا وتصل لحد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد. وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية وبعض مناطق من شمال الوجه البحري، والرياح أغلبها جنوبية غربية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية وتؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا:الصغرى العظمىالقاهرة 12 18شبين الكوم 11 18طنطا