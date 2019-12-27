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يصل إلى حد الصقيع.. الأرصاد تُعلن طقس السبت

تحرير:أ.ش.أ ٢٧ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠١:٥٤ م
طقس
طقس
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا السبت، طقس مائل للبرودة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد معتدل على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا وتصل لحد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد. وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية وبعض مناطق من شمال الوجه البحري، والرياح أغلبها جنوبية غربية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية وتؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط.
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا:الصغرى العظمىالقاهرة 12 18شبين الكوم 11 18طنطا
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السيسى-والرئيس-الروسى-بوتن-فى-الصين

السيسي يؤكد تطلع مصر لتعميق العلاقات مع روسيا

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي تطلع مصر لتعميق العلاقات المصرية الروسية في المجالات كافة. جاء ذلك خلال الاتصال الهاتفي الذي أجراه الرئيس السيسي اليوم الجمعة بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية في تصريح اليوم، إن الرئيس السيسي أشاد بالمشروعات التنموية الهامة التى يتعاون البلدان في تنفيذها بمصر، ومن بينها مشروع إنشاء محطة الضبعة للطاقة النووية، ومشروع المنطقة الصناعية الروسية بمحور قناة السويس.
دار-الافتاء-المصرية

الإفتاء: الشريعة الإسلامية تضمن لغير المسلمين سلامة كنائسهم

أكدت دار الإفتاء المصرية، أن المواطنة مبدأ إسلامي أقرَته الشريعة الإسلامية منذ أربعة عشر قرنًا في وثيقة المدينة بالعيش المشترك، والمساواة في الحقوق والواجبات بين أبناء الوطن الواحد دون نظر إلى الانتماء الديني أو العرقي أو المذهبي أو أي اعتبارات أخرى.
سناتر- الدروس -الخصوصية (3)

غلق 13 مركزا للدروس الخصوصية وأكاديمية وهمية بالجيزة

أغلقت محافظة الجيزة أكاديمية تعليمية وهمية بحي العجوزة لإدارتها بدون ترخيص، كما تم غلق 13 مركزا للدروس الخصوصية. وقال محافظ الجيزة أحمد راشد في بيان اليوم الجمعة، إن الغلق تم بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي لقيام المنشأة بمزاولة أنشطة تعليمية بدون ترخيص وتدعى قبولها للطلاب ومنحهم شهادات معتمدة. وأشار راشد إلى أن المحافظة قامت باتخاذ الإجراءات القانونية حيال المنشأة المخالفة؛ حيث تم تشكيل لجنة من مديرية التربية والتعليم وإدارة رخص المحلات بالحي وشرطة المرافق لتنفيذ القرار الوزاري، وقامت اللجنة بتشميع المنشأة مع التنبيه على المخالف بعدم فض الأختام إلا بعد الرجوع للجهات المختصة.
الجلسة-العامة-مجلس-النواب

تعديل وزاري واتفاقيتين وطرح مشروع.. البرلمان في أسبوع

شهد مجلس النواب عقد ثلاث جلسات عامة خلال ثلاثة أيام متتالية بدأت يوم الأحد الماضي وتضمنت الموافقة على التعديل الوزاري وعلى ثلاثة مشروعات قوانين نهائيا اضافة إلى اتفاقيتين للتعليم والغاز الطبيعى. وطرح مشروع قانون الإدارة المحلية وتأجيل استكمال مناقشته وذلك ارجاء مشروعي قانوني الزراعة العضوية وتنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات لحين حضور الوزراء المختصين. كما استقبل رئيس مجلس النواب الدكتور عبد العال المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية الجديد " بحضور الأمين العام لمجلس النواب المستشار محمود فوزى لبحث أوجه التعاون المثمر بين البرلمان والحكومة.
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طقس-معتدل-فى-الاسكندرية (3)

الأرصاد: طقس اليوم مائل للدفء نهارا بارد ليلا

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الأحد، طقس مائل للدفء على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية، كما تنشط على البحر المتوسط ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.
طقس-معتدل (2)

الأرصاد: غدا طقس مائل للدفء نهارا بارد ليلا

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا الأحد، طقس مائل للدفء على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية، كما تنشط على البحر المتوسط ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.
طقس (3)

رياح وبرودة وأمطار.. الأرصاد تُعلن طقس اليوم

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم السبت طقس مائل للدفء على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا، كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، والرياح أغلبها شمالية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وخليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة، أما حالة البحر الأحمر تكون مضطربة، والرياح السطحية شمالية غربية.
طقس (3)

طقس اليوم دافئ.. وأمطار على السواحل الشمالية

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد اليوم الجمعة، طقس مائل للدفء على السواحل الشمالية، دافئ على باقي الانحاء نهارا بارد ليلا، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال وشرق البلاد، يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من شمال سيناء، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الغربية وجنوب سيناء، كما تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.
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