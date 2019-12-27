اليونان تنتقد خطط أردوغان لإرسال قوات إلى ليبيا

تحرير:أ.ش.أ ٢٧ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٢٢ م

أردوغان

انتقد نائب وزير الخارجية اليوناني ميلتاديس فارفيتسيوتيس خطط الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لإرسال قوات إلى ليبيا. وقال فارفيتسيوتيس حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الجمعة، إن "الرئيس التركي بهذه الخطط يلعب بالنار ويثير ردود أفعال كثيرة ليست فقط من اليونان بل من جميع الدول"، معتبرا هذه الخطط بأنها تعد "توسعا عثمانيا جديدا". وشدد المسئول اليوناني على أهمية الزيارة التي سيقوم بها رئيس وزراء بلاده إلى البيت الأبيض في 7 يناير المقبل، مشيرا إلى أن اثينا تعمل على تدويل ما وصفها بـ"مسألة الاستفزازات التركية" بهدف الحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة.

ويأتي هذا في الوقت الذي صرح فيه أوردغان بأنه يتوقع أن يمرر برلمان تركية تفويضا بإرسال جنود إلى ليبيا يومي 8 و9 يناير المقبل، مستندا في ذلك إلى اتفاقية دفاع مشترك وقعت خلال الفترة الماضية بين أنقرة وطرابلس، وأخرى بحرية أثارت حفيظة اليونان مدت خلالها تركيا منطقتها المائية الاقتصادية وجعلت لها حدودا بحرية