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اليونان تنتقد خطط أردوغان لإرسال قوات إلى ليبيا

تحرير:أ.ش.أ ٢٧ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٢٢ م
أردوغان
أردوغان
انتقد نائب وزير الخارجية اليوناني ميلتاديس فارفيتسيوتيس خطط الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لإرسال قوات إلى ليبيا. وقال فارفيتسيوتيس حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الجمعة، إن "الرئيس التركي بهذه الخطط يلعب بالنار ويثير ردود أفعال كثيرة ليست فقط من اليونان بل من جميع الدول"، معتبرا هذه الخطط بأنها تعد "توسعا عثمانيا جديدا". وشدد المسئول اليوناني على أهمية الزيارة التي سيقوم بها رئيس وزراء بلاده إلى البيت الأبيض في 7 يناير المقبل، مشيرا إلى أن اثينا تعمل على تدويل ما وصفها بـ"مسألة الاستفزازات التركية" بهدف الحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة.
ويأتي هذا في الوقت الذي صرح فيه أوردغان بأنه يتوقع أن يمرر برلمان تركية تفويضا بإرسال جنود إلى ليبيا يومي 8 و9 يناير المقبل، مستندا في ذلك إلى اتفاقية دفاع مشترك وقعت خلال الفترة الماضية بين أنقرة وطرابلس، وأخرى بحرية أثارت حفيظة اليونان مدت خلالها تركيا منطقتها المائية الاقتصادية وجعلت لها حدودا بحرية
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احتجاجات هونج كونج (2)

اعتقال 336 شخصا في هونج كونج خلال عطلة أعياد الميلاد

أعلنت الشرطة في هونج كونج اليوم الجمعة، اعتقال 336 شخصا خلال عطلة أعياد الميلاد بين يومي الاثنين والخميس الماضيين، وذلك مع استمرار الاحتجاجات. وقال المتحدث باسم الشرطة كووك كا-تشوين - في تصريح أوردته شبكة "إيه بي سي" الأمريكية، إن من بين المعتقلين 92 سيدة وطفلا لا تتجاوز أعمارهم 12 عاما، وأدان التعرض للمواطنين في مراكز التسوق والمطاعم وتخريب البنية التحتية العامة بما في ذلك محطات المترو والبنوك والشبكة الكهربائية. وذكرت الشبكة أنه بذلك ارتفع عدد الأشخاص المعتقلين خلال الاحتجاجات المستمرة في هونج كونج منذ أكثر من ستة أشهر إلى نحو سبعة آلاف شخص.
تحطم-طائرة (2)

مقتل وإصابة 65 شخصًا في تحطم طائرة ركاب كازاخستانية

أفادت السلطات المحلية في كازاخستان اليوم الجمعة، بأن 15 شخصا قتلوا وأصيب 50 آخرين، بينهم أطفال، جراء تحطم طائرة تابعة لشركة الطيران الكازاخية كان على متنها 100 شخص بعد إقلاعها من مطار ألماتي. وذكرت السلطات وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية، أن الطائرة المنكوبة تابعة لشركة طيران (بيك أير) الكازاخية، وكانت متجهة من ألماتي إلى عاصمة كازاخستان نور سلطان، وعلى متنها 95 راكبا، و5 من أفراد الطاقم، مضيفة أن الطائرة المنكوبة سقطت عقب إقلاعها بفترة قليلة، إذ فقدت ارتفاعها خلال الإقلاع واصطدمت بسياج خرساني وبمبنى من طابقين، وبدأت عمليات الإنقاذ على الفور ولم يحدث حريق في مكان الحادث.
بوريس-جونسون (2)

رئيس الوزراء البريطاني: من الممكن أن نستعيد علاقاتنا مع روسيا

رجح رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الإثنين، إمكانية استعادة العلاقات الثنائية مجددًا مع روسيا. وقال جونسون في إجابته على سؤال طرحته مجلة "سبكتاتور" البريطانية، حول ما إذا كان من الممكن أن يغير رأيه بشأن العلاقات مع موسكو: "لقد تغير رأيي حقًا حول ما إذا كان من الممكن استعادة العلاقات مجددًا مع روسيا.. لقد فكرت في الأمر وأعتقد أن وزيري الخارجية وكثيرا من الوزراء فكروا في الأمر نفسه، بأننا من الممكن أن نبدأ علاقاتنا من جديد مع روسيا، إنه بلد عظيم، كما أننا قاتلنا معًا ضد الفاشية".
رئيس -الوزراء -الهندي -ناريندرا- مودي

الهند: قانون المواطنة الجديد لن يُشكل أي تأثير ضد المسلمين

أكد رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، اليوم الأحد، أن قانون المواطنة الجديد، الذي أعلنته حكومته مؤخرًا، لا يتصف بالعنصرية، في ظل موجة الاحتجاجات التي اندلعت مؤخرًا على خلفية إصداره، إذ يعتبره المسلمون تمييزًا ضدهم، إذ قال مودي، خلال خطابه أمام تجمع نظمه حزبه الحاكم «بهاراتيا جانتا»: «إن القانون لا يؤثر على 1.3 مليار هندي، ويجب أن أؤكد للمواطنين المسلمين أن هذا القانون لن يُحدِث أي تغيير بالنسبة لهم»، مُضيفًا: «أننا لم نسأل أحدًا الذهاب إلى المعبد أو المسجد عندما يتعلق الأمر بتنفيذ مشروعات الرعاية الاجتماعية»، حسبما أوردت صحيفة «إنديا توداي الهندية».
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الجيش-السودانى (1)

الخرطوم ترد على أردوغان: لا نصدر مرتزقة إلى ليبيا

أكدت القوات المسلحة السودانية أن ما يحكم تحركاتها خارج البلاد، هى الاتفاقيات والبروتوكلات المشتركة مع الدول، وأن السودان لا يصدر مرتزقة إلى الدول الأخرى. وقال الناطق باسم القوات المسلحة السودانية العميد ركن عامر محمد الحسن، ردا على تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن وجود مرتزقة سودانيين يقاتلون في ليبيا: لا علم لنا عما ذكر من أعداد من المرتزقة السودانيين في المسرح العملياتى الليبي"، مشيرا إلى أن الحدود السودانية مع ليبيا مؤمنة تماما بحيث لا يسمح بتحركات مشبوهة من هذا النوع إلى الأراضي الليبية.
اردوغان (4)

أردوغان: اتفقت مع تونس على دعم حكومة السراج

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، إن بلاده سترسل قوات إلى ليبيا بما أن طرابلس طلبت ذلك، وأنه سيعرض مشروع قانون لنشر القوات هناك على البرلمان، في يناير المقبل، مضيفا: "سنعرض على البرلمان التركي مشروع قانون لإرسال قوات إلى ليبيا عندما يستأنف عمله في يناير المقبل، وذلك لتلبية دعوة حكومة الوفاق الليبية، وتركيا قدمت وستقدم كافة أنواع الدعم لحكومة طرابلس التي تقاتل ضد حفتر الانقلابي المدعوم من دول مختلفة بينها دول عربية"، وذلك بحسب ما نقلته وكالة "سبوتنيك" الروسية عن وكالة "الأناضول" التركية.
الجيش-الليبى

6 مواقع وخطة مواجهة.. أين تنزل تركيا قواتها في ليبيا؟

كشف المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري، اليوم الجمعة، المواقع التي من المتوقع أن تشهد عمليات الإنزال للجنود الأتراك على الأراضي الليبية، بعد الاتفاقيتين اللتين أبرمهما رئيس حكومة طرابلس فايز السراج مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إذ قال المسماري خلال مؤتمر صحفي: "نعرف أن الأتراك قاموا في السابق بنقل مجموعات كبيرة من مسلحي جبهة النصرة وإرهابيي داعش إلى ليبيا، وفشل ذلك، كما فشلت عملية نقل مرتزقة من إفريقيا".
اردوغان والسراج - ليبيا

اليونان تطرد السفير الليبي على خلفية اتفاق أردوغان والسراج

طردت اليونان اليوم الجمعة السفير الليبي لديها، على خلفية النزاع حول الاتفاق الموقع بين تركيا وحكومة الوفاق الليبية. وقال وزير الخارجية اليوناني "نيكوس ديندياس" حسبما ذكرت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية، إنه تم استدعاء السفير الليبي إلى الوزارة لإبلاغه بالقرار، مشيرا إلى أنه تم منحه 72 ساعة من أجل مغادرة البلاد. وأضاف ديندياس إن هذا الاتفاق يعد انتهاكا صارخا لقانون البحار والحقوق السيادية لليونان والدول الأخرى، كما أنه يعد محاولة متعمدة لإثارة التوتر على المستويين الثنائي والإقليمي.
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