الإفتاء: الشريعة الإسلامية تضمن لغير المسلمين سلامة كنائسهم

تحرير:أ.ش.أ ٢٧ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٤٥ م

الإفتاء

أكدت دار الإفتاء المصرية، أن المواطنة مبدأ إسلامي أقرَته الشريعة الإسلامية منذ أربعة عشر قرنًا في وثيقة المدينة بالعيش المشترك، والمساواة في الحقوق والواجبات بين أبناء الوطن الواحد دون نظر إلى الانتماء الديني أو العرقي أو المذهبي أو أي اعتبارات أخرى.

وأوضحت وحدة الرسوم المتحركة بدار الإفتاء المصرية اليوم في فيديو "موشن جرافيك"، أن الإسلام ترك الناس على أديانِهم وسمح لهم بممارسة شعائرهم داخل أماكن عبادتهم، ليس ذلك فحسب بل إن التشريع الإسلامي ضمن لهم أيضًا سلامة كنائسهم ومعابدهم فحرَّم الاعتداء عليها، بل ذهب الإسلام لِمَا هو أبعد من ذلك حيث أمر بإظهار