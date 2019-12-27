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الإفتاء: الشريعة الإسلامية تضمن لغير المسلمين سلامة كنائسهم

تحرير:أ.ش.أ ٢٧ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٤٥ م
الإفتاء
الإفتاء
أكدت دار الإفتاء المصرية، أن المواطنة مبدأ إسلامي أقرَته الشريعة الإسلامية منذ أربعة عشر قرنًا في وثيقة المدينة بالعيش المشترك، والمساواة في الحقوق والواجبات بين أبناء الوطن الواحد دون نظر إلى الانتماء الديني أو العرقي أو المذهبي أو أي اعتبارات أخرى.
وأوضحت وحدة الرسوم المتحركة بدار الإفتاء المصرية اليوم في فيديو "موشن جرافيك"، أن الإسلام ترك الناس على أديانِهم وسمح لهم بممارسة شعائرهم داخل أماكن عبادتهم، ليس ذلك فحسب بل إن التشريع الإسلامي ضمن لهم أيضًا سلامة كنائسهم ومعابدهم فحرَّم الاعتداء عليها، بل ذهب الإسلام لِمَا هو أبعد من ذلك حيث أمر بإظهار
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السيسى-والرئيس-الروسى-بوتن-فى-الصين

السيسي يؤكد تطلع مصر لتعميق العلاقات مع روسيا

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي تطلع مصر لتعميق العلاقات المصرية الروسية في المجالات كافة. جاء ذلك خلال الاتصال الهاتفي الذي أجراه الرئيس السيسي اليوم الجمعة بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية في تصريح اليوم، إن الرئيس السيسي أشاد بالمشروعات التنموية الهامة التى يتعاون البلدان في تنفيذها بمصر، ومن بينها مشروع إنشاء محطة الضبعة للطاقة النووية، ومشروع المنطقة الصناعية الروسية بمحور قناة السويس.
سناتر- الدروس -الخصوصية (3)

غلق 13 مركزا للدروس الخصوصية وأكاديمية وهمية بالجيزة

أغلقت محافظة الجيزة أكاديمية تعليمية وهمية بحي العجوزة لإدارتها بدون ترخيص، كما تم غلق 13 مركزا للدروس الخصوصية. وقال محافظ الجيزة أحمد راشد في بيان اليوم الجمعة، إن الغلق تم بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي لقيام المنشأة بمزاولة أنشطة تعليمية بدون ترخيص وتدعى قبولها للطلاب ومنحهم شهادات معتمدة. وأشار راشد إلى أن المحافظة قامت باتخاذ الإجراءات القانونية حيال المنشأة المخالفة؛ حيث تم تشكيل لجنة من مديرية التربية والتعليم وإدارة رخص المحلات بالحي وشرطة المرافق لتنفيذ القرار الوزاري، وقامت اللجنة بتشميع المنشأة مع التنبيه على المخالف بعدم فض الأختام إلا بعد الرجوع للجهات المختصة.
طقس (2)

يصل إلى حد الصقيع.. الأرصاد تُعلن طقس السبت

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا السبت، طقس مائل للبرودة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد معتدل على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا وتصل لحد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد. وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية وبعض مناطق من شمال الوجه البحري، والرياح أغلبها جنوبية غربية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية وتؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط.
الجلسة-العامة-مجلس-النواب

تعديل وزاري واتفاقيتين وطرح مشروع.. البرلمان في أسبوع

شهد مجلس النواب عقد ثلاث جلسات عامة خلال ثلاثة أيام متتالية بدأت يوم الأحد الماضي وتضمنت الموافقة على التعديل الوزاري وعلى ثلاثة مشروعات قوانين نهائيا اضافة إلى اتفاقيتين للتعليم والغاز الطبيعى. وطرح مشروع قانون الإدارة المحلية وتأجيل استكمال مناقشته وذلك ارجاء مشروعي قانوني الزراعة العضوية وتنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات لحين حضور الوزراء المختصين. كما استقبل رئيس مجلس النواب الدكتور عبد العال المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية الجديد " بحضور الأمين العام لمجلس النواب المستشار محمود فوزى لبحث أوجه التعاون المثمر بين البرلمان والحكومة.
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خالد-الجندي (4)

خالد الجندي: الرجالة عايشة مجانًا على حقوق زوجاتهم

قال الشيخ خالد الجندي إن هناك نوعين من أشباه الرجال، أحدهما بلطجي يقبل بضرب الزوجات، ونوع آخر «كيوت»، لا يقبل بنقد هذه التصرفات، قائلا: «المرأة عاطفية عشان تقدر تتحمل تربية الأبناء وتتحمل مسؤولية المنزل، الناس مش قادرة تتحمل هذا الأمر، وبعد ده كله يقولك تضِّرِب ولا عارفين حاجة عن الدين، ضرب النساء ليس من الإسلام»، مشيرًا إلى أن الله يأمر بالعدل والإحسان والقسط والعدل، قائلا: «نحن نتحدث لمن لا يحسنون الظن، يعيدون حساباتهم، نحن لا نتحيز للمرأة على حساب الرجل، ومشكلتنا هي الاستقطاب، وسوء الظن من الناس، والجميع يدعي المعرفة ببواطن الأمور».
رئيس -الوزراء -الهندي -ناريندرا- مودي

الهند: قانون المواطنة الجديد لن يُشكل أي تأثير ضد المسلمين

أكد رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، اليوم الأحد، أن قانون المواطنة الجديد، الذي أعلنته حكومته مؤخرًا، لا يتصف بالعنصرية، في ظل موجة الاحتجاجات التي اندلعت مؤخرًا على خلفية إصداره، إذ يعتبره المسلمون تمييزًا ضدهم، إذ قال مودي، خلال خطابه أمام تجمع نظمه حزبه الحاكم «بهاراتيا جانتا»: «إن القانون لا يؤثر على 1.3 مليار هندي، ويجب أن أؤكد للمواطنين المسلمين أن هذا القانون لن يُحدِث أي تغيير بالنسبة لهم»، مُضيفًا: «أننا لم نسأل أحدًا الذهاب إلى المعبد أو المسجد عندما يتعلق الأمر بتنفيذ مشروعات الرعاية الاجتماعية»، حسبما أوردت صحيفة «إنديا توداي الهندية».
دار-الافتاء-المصرية

هل لمس المرأة في المواصلات ينقض الوضوء؟.. الإفتاء ترد

علق الشيخ عبد الله العجمي، مدير إدارة التحكيم وفض المنازعات وأمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد للصفحة الرسمية لهيئة دار الإفتاء المصرية الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، والذي جاء فيه، هل لمس المرأة في المواصلات عند دفع الأجرة ينقض الوضوء؟". وكشف العجمي، خلال البث المباشر للرد على استفسارات المتابعين، اليوم الثلاثاء، قائلًا: "إن اللمس بباطن الكف ينقض الوضوء أما غيره فلا ينقض".
دار-الافتاء-المصرية

منافٍ للفطرة الإنسانية.. مرصد الإفتاء يدين حادث لندن الإرهابي

أدان مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية الهجوم الإرهابي الغادر الذي نفذه أحد الأشخاص باستخدام سكين على جسر لندن وسط العاصمة البريطانية لندن، وأودى بحياة شخصين بالإضافة إلى منفذ الهجوم. وذكر المرصد في بيان اليوم السبت، أن هذا العمل الإرهابي منافٍ للفطرة الإنسانية ولكافة القيم والشرائع السماوية، مؤكدًا أن الإرهاب لا دين له ولا وطن، وأن كافة المجتمعات والدول في مرمى نيرانه الخبيثة، وعلى المجتمع الدولي محاربة كافة أشكال العنف والتطرف والإرهاب بجميع ألوانه وشعاراته.
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