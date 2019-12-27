ضبط 4580 مخالفة مرورية و29 سائقًا تحت تأثير المخدرات بالمحافظات

تحرير:أ.ش.أ ٢٧ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٤٨ م

حملات مرورية - أرشيفية

نجحت الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، خلال 24 ساعة، في ضبط 4 آلاف و580 مخالفة مرورية متنوعة على مستوى الجمهورية. وتضمنت المخالفات ضبط ألف و640 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و184 مخالفة رخصة قيادة وتسيير، و14 مخالفة دراجة نارية، و20 مخالفة شروط الترخيص، و29 سائقًا تحت تأثير المخدرات. واتخذت الأجهزة الأمنية كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.

كانت الإدارة العامة للمرور قد وجهت الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.



