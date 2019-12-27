جريمة

ضبط مليون كتاب حكومي داخل مطبعة بالقاهرة

تحرير:التحرير ٢٧ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٥٢ م
وزير الداخلية
وزير الداخلية
تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط قرابة مليون كتاب تعليمى خاص بوزارة التربية والتعليم غير مصرح بتداوله خارج الوزارة، بداخل إحدى المطابع بدائرة قسم دار السلام بالقاهرة. كانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، قد أكدت قيام مالك إحدى المطابع الكائنة بدائرة قسم شرطة دار السلام بمحافظة القاهرة بطباعة كتب تعليمية خاصة بوزارة التربية والتعليم ومحظور تداولها خارج الوزارة وبدون تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون.
وبتقنين الإجراءات، تم استهداف المطبعة المشار إليها وضُبط بداخلها 900 ألف كتاب تحت التجهيز خاصة بوزارة التربية والتعليم ومحظور تداولها خارج نطاق الوزارة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.يأتي ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم
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إصابة 8 أشخاص بينهم 5 أطفال في تصادم بالإسماعيلية

أصيب 8 أشخاص بينهم 5 أطفال بكسور وجروح خطيرة، إثر وقوع حادث تصادم سيارتين صباح اليوم الجمعة، على الطريق الدائري بالقرب من مدخل "هدي شعراوي". قال شهود عيان، إن سيارة مرسيدس اصطدمت بسيارة سوزوكي حاولت التوقف فجأة بسبب الطرق غير المرصوفة، ما أدى إلى انقلاب السيارة وإصابة من بداخلها. ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلية بـ5 سيارات إسعاف نقلت المصابين إلى مستشفى الإسماعيلية العام، وتنوعت إصاباتهم بين كسور وجروح في مناطق مختلفة من الجسم.
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ضبط 4580 مخالفة مرورية و29 سائقًا تحت تأثير المخدرات بالمحافظات

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حادث دهس قطار لسيارة بمزلقان البليدة في العياط-19

بتعدي المزلقان.. مصرع فتاة دهسا تحت عجلات قطار بالدقهلية

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بسبب الأمطار.. مصرع طالب هندسة صعقا بالكهرباء بالدقهلية

لم يكن يتخيل طالب كلية الهندسة، أن ملامسته عمود إنارة بالشارع ستنهي حياته صعقًا بالكهرباء، نتيجة هطول الأمطار الغزيرة، قبل أن يتلقى اللواء فاضل عمارة مدير امن الدقهلية، إخطارًا من اللواء سيد سلطان مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة بني عبيد، بمصرع شاب بمنطقة ميزانية ميت فارس التابعة لمركز بنى عبيد بالدقهلية.
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مديريات الأمن تشارك في المرحلة العاشرة لـ«كلنا واحد»

تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لأجهزة الدولة باتخاذ كافة الإجراءات للتخفيف عن كاهل المواطنين لتوفير السلع الأساسية والغذائية بأسعار مناسبة، فقد تواصل انطلاق المرحلة العاشرة من مبادرة "كلنا واحد" بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية تحت إشراف وزير الداخلية اللواء محمود توفيق؛ لتوفير السلع الأساسية وطرحها بـعدد كبيرة من فروع كبرى السلاسل التجارية والشوادر على مستوى الجمهورية لتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة عن مثيلتها بالأسواق لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.
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انتحار شاب بـ«الحبة القاتلة» بسبب حالته النفسية

أقدم شاب يبلغ من العمر 20 عاما، اليوم الثلاثاء، على الانتحار، بتناوله حبوب حفظ الغلال، ليلقى مصرعه في الحال، وتبين أن الشاب يعاني من حالة نفسية سيئة ألمت به مؤخرا، وأنه كان في زيارة إلى منزل عمه أملا في تحسن حالته النفسية إلا أنه ظل وحيدا رافضا التعامل، حتى قرر التخلص من حياته وأقدم على تناول "الحبة القاتلة". بدأت الواقعة بتلقي اللواء سامي غنيم مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من قسم شرطة ثان الرمل، بورود بلاغ من مستشفى طلبة جامعة الإسكندرية "الأميري الجامعي"، بوصول شاب يدعى "أحمد. ج"، 20 عاما.
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ضبط عصابة استولت على 6 ملايين من حساب خليجية

ضربة أمنية ناجحة وجهتها وزارة الداخلية لعناصر تشكيل عصابي استولوا على 6 ملايين جنيه من حساب سيدة بمستندات مزورة، وذلك بعدما تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من "الضحية" تحمل جنسية إحدى الدول العربية" بتضررها من مسئول بأحد البنوك باكتشافها الاستيلاء على أموالها المودعة بحسابها بفرع أحد البنوك بأكتوبر تقدر بستة ملايين وثلاثمائة واثنين وعشرون ألف جنيه مصري بموجب مستندات مزورة. وجرى تشكيل فريق بحث جنائى توصل إلى أن 4 أشخاص وراء ارتكاب الواقعة.
جلسة صلح بين عائلتين في البحيرة بحضور المفتي-9

برعاية الشرطة.. جلسة صلح تنهي نزاع عائلتين في أسيوط

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