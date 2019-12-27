ضبط مليون كتاب حكومي داخل مطبعة بالقاهرة

تحرير:التحرير ٢٧ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٥٢ م

وزير الداخلية

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط قرابة مليون كتاب تعليمى خاص بوزارة التربية والتعليم غير مصرح بتداوله خارج الوزارة، بداخل إحدى المطابع بدائرة قسم دار السلام بالقاهرة. كانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، قد أكدت قيام مالك إحدى المطابع الكائنة بدائرة قسم شرطة دار السلام بمحافظة القاهرة بطباعة كتب تعليمية خاصة بوزارة التربية والتعليم ومحظور تداولها خارج الوزارة وبدون تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون.

وبتقنين الإجراءات، تم استهداف المطبعة المشار إليها وضُبط بداخلها 900 ألف كتاب تحت التجهيز خاصة بوزارة التربية والتعليم ومحظور تداولها خارج نطاق الوزارة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.يأتي ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم