جريمة

إصابة 8 أشخاص بينهم 5 أطفال في تصادم بالإسماعيلية

تحرير:محمد مصباح ٢٧ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٣٥ م
تصادم - أرشيفية
تصادم - أرشيفية
أصيب 8 أشخاص بينهم 5 أطفال بكسور وجروح خطيرة، إثر وقوع حادث تصادم سيارتين صباح اليوم الجمعة، على الطريق الدائري بالقرب من مدخل "هدي شعراوي". قال شهود عيان، إن سيارة مرسيدس اصطدمت بسيارة سوزوكي حاولت التوقف فجأة بسبب الطرق غير المرصوفة، ما أدى إلى انقلاب السيارة وإصابة من بداخلها. ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلية بـ5 سيارات إسعاف نقلت المصابين إلى مستشفى الإسماعيلية العام، وتنوعت إصاباتهم بين كسور وجروح في مناطق مختلفة من الجسم.
المصابون هم: سماح طلعت محمد 38 سنة وأسماء محسن محمد 28سنة وعبد الرحمن محمود طلعت 8 سنوات وطلعت محمد طلعت 4 سنوات ومريم أيمن عبد الحكم 12 سنة وحبيبة أيمن عبد الحكم 6 سنوات، وسندس أيمن عبد الحكم 4 سنوات، وجميعهم مقيمين المستقبل إضافة لإصابة آخر كان يستقل السيارة الملاكي.وكان أهالي الإسماعيلية، قد طالبوا
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وزير-الداخلية -اللواء -محمود- توفيق (1)

ضبط مليون كتاب حكومي داخل مطبعة بالقاهرة

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط قرابة مليون كتاب تعليمى خاص بوزارة التربية والتعليم غير مصرح بتداوله خارج الوزارة، بداخل إحدى المطابع بدائرة قسم دار السلام بالقاهرة. كانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، قد أكدت قيام مالك إحدى المطابع الكائنة بدائرة قسم شرطة دار السلام بمحافظة القاهرة بطباعة كتب تعليمية خاصة بوزارة التربية والتعليم ومحظور تداولها خارج الوزارة وبدون تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون.
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ضبط 4580 مخالفة مرورية و29 سائقًا تحت تأثير المخدرات بالمحافظات

نجحت الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، خلال 24 ساعة، في ضبط 4 آلاف و580 مخالفة مرورية متنوعة على مستوى الجمهورية. وتضمنت المخالفات ضبط ألف و640 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و184 مخالفة رخصة قيادة وتسيير، و14 مخالفة دراجة نارية، و20 مخالفة شروط الترخيص، و29 سائقًا تحت تأثير المخدرات. واتخذت الأجهزة الأمنية كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.
حادث دهس قطار لسيارة بمزلقان البليدة في العياط-19

بتعدي المزلقان.. مصرع فتاة دهسا تحت عجلات قطار بالدقهلية

وقفت شابة في منتصف العشرينات من عمرها، على المزلقان في منطقة سندوب بمحافظة الدقهلية، وفي لحظات اتخذت قرارها بالعبور، مسرعة أمام القطار، ظنا منها ببعد المسافة بينها وبين القطار، ليلقى مصرعها دهسا تحت عجلاته، وتلقى اللواء فاضل عمار، مساعد وزير الداخلية، إخطارا من اللواء السيد سلطان، بورود إشارة عن مصرع فتاة دهسا أسفل القطار القادم من الزقازيق إلى المنصورة، على مزلقان سندوب دائرة قسم شرطة أول المنصورة.
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بسبب الأمطار.. مصرع طالب هندسة صعقا بالكهرباء بالدقهلية

لم يكن يتخيل طالب كلية الهندسة، أن ملامسته عمود إنارة بالشارع ستنهي حياته صعقًا بالكهرباء، نتيجة هطول الأمطار الغزيرة، قبل أن يتلقى اللواء فاضل عمارة مدير امن الدقهلية، إخطارًا من اللواء سيد سلطان مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة بني عبيد، بمصرع شاب بمنطقة ميزانية ميت فارس التابعة لمركز بنى عبيد بالدقهلية.
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السيطرة -على -تسريب -سولار -بخط -رئيسي

السيطرة على تسريب في خط سولار بطريق الإسماعيلية بورسعيد

قال أكرم الشحات، رئيس مركز ومدينة القنطرة غرب، إن الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسماعيلية نجحت بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والحماية المدنية في إحكام السيطرة على ما حدث من تعرض خط السولار الواقع على طريق الإسماعيلية – بورسعيد، والخاص بإحدى شركات البترول، الذي يقوم بضخ وتوصيل السولار إلى محافظة السويس.
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مقتل مسجل خطر في تبادل إطلاق نار مع الشرطة بالشرقية

لقى مسجل خطر مصرعه في تبادل لإطلاق النيران مع قوات الأمن بالظهير الصحراوي لمدينة العاشر من رمضان، خلف عشش الصرف الصحي، حيث توجهت قوة أمنية لضبطه بعد ورود معلومات باتخاذه المنطقة وكرا لترويج نشاطه فى الأسلحة والمخدرات، لكن المتهم بادر بإطلاق النيران تجاه قوات الأمن، ما اضطرهم للتعامل معه ومبادلته إطلاق النيران، وهو ما أسفر عن مصرعه، وكان بحوزته (بجوار الجثمان) بندقية آلية و2 خزينة للسلاح و40 طلقة نارية، وكيلوجرام من مخدر الهيروين ودراجة نارية دون لوحات معدنية.
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