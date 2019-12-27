إصابة 8 أشخاص بينهم 5 أطفال في تصادم بالإسماعيلية

تحرير:محمد مصباح ٢٧ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٣٥ م

تصادم - أرشيفية

أصيب 8 أشخاص بينهم 5 أطفال بكسور وجروح خطيرة، إثر وقوع حادث تصادم سيارتين صباح اليوم الجمعة، على الطريق الدائري بالقرب من مدخل "هدي شعراوي". قال شهود عيان، إن سيارة مرسيدس اصطدمت بسيارة سوزوكي حاولت التوقف فجأة بسبب الطرق غير المرصوفة، ما أدى إلى انقلاب السيارة وإصابة من بداخلها. ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلية بـ5 سيارات إسعاف نقلت المصابين إلى مستشفى الإسماعيلية العام، وتنوعت إصاباتهم بين كسور وجروح في مناطق مختلفة من الجسم.

المصابون هم: سماح طلعت محمد 38 سنة وأسماء محسن محمد 28سنة وعبد الرحمن محمود طلعت 8 سنوات وطلعت محمد طلعت 4 سنوات ومريم أيمن عبد الحكم 12 سنة وحبيبة أيمن عبد الحكم 6 سنوات، وسندس أيمن عبد الحكم 4 سنوات، وجميعهم مقيمين المستقبل إضافة لإصابة آخر كان يستقل السيارة الملاكي.وكان أهالي الإسماعيلية، قد طالبوا