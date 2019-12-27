هنري: ليفربول حسم لقب الدوري الإنجليزي

تحرير:محمد جمال ٢٧ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٥:٢٩ م

هنري

علق الأسطورة الفرنسية تيري هنري على أداء فريق ليفربول خلال الموسم الحالي، مشيرًا إلى ان الريدز قادر على تحقيق إنجاز أرسنال السابق ورفع لقب الدوري الإنجليزي دون هزيمة، إذ قال: "ما فعله ليفربول أمام ليستر سيتي كان بمثابة بيان الواضح للجميع"، مضيفا ي تصريحات لـ"أمازون برايم فيديو" عقب اللقاء: "أن تأتي هنا وتنتصر بهذا الشكل المميز، يصبح السؤال هو متى يُتوج ليفربول بلقب الدوري الحالي وليس هل يتوج باللقب أم لا"، مؤكدا أن "ليفربول سيتوج بلقب الدوري في النهاية، وسيذهب إلى أبعد من ذلك، بإمكانهم تحقيق اللقب دون هزيمة".

وأكمل صاحب الـ42 عاما: "السؤال الآن هو من أول فريق سيقدر على هزيمتهم، لأنني أعتقد مرة أخرى أنهم سيفوزن بلقب الدوري بلا شك". وأختتم هنري، تصريحاته: "رغم جدول المباريات المزدحم الذي مر به الفريق، لكنهم جاءوا إلى هنا –ملعب ليستر- واتسع الفارق، أعتقد إن الأمور حُسمت تماما بالنسبة للقب البريميرليج". يشار