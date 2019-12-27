رياضة

هنري: ليفربول حسم لقب الدوري الإنجليزي

تحرير:محمد جمال ٢٧ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٥:٢٩ م
هنري
هنري
علق الأسطورة الفرنسية تيري هنري على أداء فريق ليفربول خلال الموسم الحالي، مشيرًا إلى ان الريدز قادر على تحقيق إنجاز أرسنال السابق ورفع لقب الدوري الإنجليزي دون هزيمة، إذ قال: "ما فعله ليفربول أمام ليستر سيتي كان بمثابة بيان الواضح للجميع"، مضيفا ي تصريحات لـ"أمازون برايم فيديو" عقب اللقاء: "أن تأتي هنا وتنتصر بهذا الشكل المميز، يصبح السؤال هو متى يُتوج ليفربول بلقب الدوري الحالي وليس هل يتوج باللقب أم لا"، مؤكدا أن "ليفربول سيتوج بلقب الدوري في النهاية، وسيذهب إلى أبعد من ذلك، بإمكانهم تحقيق اللقب دون هزيمة".
وأكمل صاحب الـ42 عاما: "السؤال الآن هو من أول فريق سيقدر على هزيمتهم،  لأنني أعتقد مرة أخرى أنهم سيفوزن بلقب الدوري بلا شك". وأختتم هنري، تصريحاته: "رغم جدول المباريات المزدحم الذي مر به الفريق، لكنهم جاءوا إلى هنا –ملعب ليستر- واتسع الفارق، أعتقد إن الأمور حُسمت تماما بالنسبة للقب البريميرليج". يشار
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ليفربول - ليستر سيتي

ليفربول يكتسح ليستر سيتي في البريميرليج

بعد مباراة قدم فيها الريدز كل أنواع متعة كرة القدم، حقق ليفربول فوزًا كبيرًا، على نظيره ليستر سيتي، برباعية نظيفة، في المواجهة التي جمعتهما مساء الخميس، على ملعب استاد «كينج باور» ضمن مواجهات الجولة التاسعة عشرة من منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، وجاءت أهداف الليفر عن طريق روبرتو فيرمينو "هدفين" وجيمس ميلنر من ركلة جزاء وأليكسندر أرنولد، ليرفع أبناء يورجن كلوب رصيده إلى 52 نقطة محلقًا في صدارة البريميرليج، في المقابل تجمد رصيد الثعالب عند 39 نقطة في المركز الثاني.
ليفربول- ايفرتون

تعرف على تشكيل ليفربول المتوقع أمام الثعالب

يخوض فريق ليفربول مباراة قوية أمام نظيره ليستر سيتي، وذلك في تمام الساعة العاشرة مساءً، اليوم الخميس، على ملعب كينج باور، ضمن مواجهات الجولة الـ19 «البوكسينج داي» من الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليج). ويدخل الريدز المباراة باحثين عن التأكيد على صدارة البريميرليج، حيث ينفرد ليفربول بالمركز الأول برصيد 49 نقطة «جمعها من 17 مباراة فاز في 16 وتعادل في مباراة وحيدة». بينما يبحث ليستر عن تقليص الفارق مع أبناء كلوب، حيث يحتل الثعالب المركز الثاني برصيد 39 نقطة «جمعها من 18 مباراة فاز في 12 وتعادل في 3 وخسر في مثلهم».
يورجن كلوب

كلوب: فاردي مهاجم خطير.. وسنحاول إيقافه

علق الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول، على مواجهة الريدز القادمة، لفريق ليستر سيتي، حيث أشاد بمدرب الثعالب براندن رودجرز، مشيرًا إلى أنه ليس غريب إحتلال الفريق المركز الثاني في ترتيب الدوري الإنجليزي حتى الآن، إذ قال كلوب في تصريحات عن فاردي، نقلتها صحيفة ليفربول إيكو: «سنحاول منعه من التسجيل، المشكلة الوحيدة التي نواجهها هي ليست جيمي فقط، إنه تهديد هائل بشكل واضح، إنه مهاجم إستثنائي، ومنذ قدومي لإنجلترا فهو واحد من أفضل ثلاثة لاعبين في الدوري».
فاردي

فاردي عن مواجهة ليفربول: نشعر بالإحباط.. ولكن

تحدث جيمي فاردي لاعب ليستر سيتي عن هزيمة فريقه أمام مانشستر سيتي، مشيرًا إلى أنه يجب التعافي من تلك الخسارة والاستعداد بشكل جيد لمواجهة ليفربول، حيث قال فاردي: "نثق في قدراتنا، ولكن علينا أن نُظهر ما نملك في كل مباراة، حاليا نتواجد في المركز الذي نستحقه". وأكمل اللاعب صاحب الـ32 عامًا: "ندرك أن فريقنا يملك مواهب كثيرة ونستطيع إيذاء الفرق الأخرى عندما نقدم أفضل ما لدينا". وأكمل: "نشعر بالإحباط بعض الشيء لنتيجة مباراة مانشستر سيتي، ولكن الآن علينا الانتفاض والاستعداد لمواجهة ليفربول".
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